ПСЖ решил продать Сафонова зимой

Французский ПСЖ намерен продать российского вратаря Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно.
Спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже занимается поиском новой команды для игрока.
В ПСЖ довольны игровыми качествами Сафонова, однако его трансфер стал необходимостью после того, как летом был куплен украинский защитник Илья Забарный. Наличие в составе представителей России и Украины создает напряженность, от которой в ПСЖ хотят избавиться.
Сафонову пока не стоит возвращаться в Россию, может трудоустроится в европейском середнячке, главное, чтобы играл регулярно, и аппетиты после ПСЖ сбавил по ЗП.
Мотя может попробовать остаться в европе (если будут предложения), даже если этот клуб будет средний. А вот если решит вернуться в РПЛ, то думаю, тут Зенит станет главным фаворитом, хотя, и некоторые клубы из Москвы могут включиться...Акинфеев не вечен, Максименко не надежный, Лунев и Лещук вообще не конкуренты для Моти...
