ПСЖ решил продать Сафонова зимой

18 октября 2025, 10:01

Французский ПСЖ намерен продать российского вратаря Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже занимается поиском новой команды для игрока.

В ПСЖ довольны игровыми качествами Сафонова, однако его трансфер стал необходимостью после того, как летом был куплен украинский защитник Илья Забарный. Наличие в составе представителей России и Украины создает напряженность, от которой в ПСЖ хотят избавиться.

Кьянти
Кьянти
18 октября в 16:00
Ну то есть, когда собирались украинца покупать, о том, что может возникнуть проблема не думали, а когда купили, то сразу поняли😅обхохочишься
Sergo81
Sergo81 ответ Zak11 (раскрыть)
18 октября в 15:53
Псж фаворит даже в ЛЧ. Вчера вторым составом играли полностью почти. Жаль, что вторая ЛЧ обломится у Матвея, а то был бы самым титулованным россиянином по футболу))
Sergo81
Sergo81 ответ A.S.A (раскрыть)
18 октября в 15:46
Ошибка французов-это покупка Матвея. Будем честны, не его уровень. А так, да Спартак, Зенит за любые деньги заберут его. Для рпл он топ.
d1metras
d1metras
18 октября в 15:11
Думаю Матвею будет лучше играть в европейском чемпионате в середнячке. Неважно где - главное в основе.
Gorasul
Gorasul
18 октября в 15:11
Он будет сопротивляться до последнего! Лавка уже отполирована и обжита. Французский тоже выучил и выглядит как средний французский бомж.
Шуня771
Шуня771
18 октября в 14:43
Больше всех печальку выловит супруга Моти...)
Такие алименты обламываются..., а Матвею Евгеньевичу...., бабосов накосил... мамка не горюй, титулов чУмадан, с таким приданым можно заглянуть и к... шейхам!)
A.S.A
A.S.A
18 октября в 14:39
Мы конечно всей правды не знаем, и журналюги могут приписать всё что угодно, даже конфликт между российским и украинским игроком могут сюда впихнуть, лишь бы новость раздуть....но как по мне, тут просто косяк тренера вратарей, или того, кто отвечает за трансферы! При Доннаруме у Моти было не так много шансов, закрепиться в основе, но вот сейчас, конкурировать с Шевалье вролне реально, т.к Люка времен Лилля и ПСЖ это два разных игрока!!! В ПСЖ француз стал чаще совершать ошибки, порой даже в простых эпизодах, но при этом, тренерский штаб всё равно делает ставку на него.....будто бы не хотят осознавать свию ошибку!
Мотя может попробовать остаться в европе (если будут предложения), даже если этот клуб будет средний. А вот если решит вернуться в РПЛ, то думаю, тут Зенит станет главным фаворитом, хотя, и некоторые клубы из Москвы могут включиться...Акинфеев не вечен, Максименко не надежный, Лунев и Лещук вообще не конкуренты для Моти...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
18 октября в 14:14
Решил продать? Он,что их раб.Может выставить на трансфер,)
112910415
112910415
18 октября в 13:17
Пора и поработать... где-нибудь!
Vilar
Vilar
18 октября в 13:09
Думаю, покупка ПСЖ Сафонова, была игра в тёмную. Типа: "а, вдруг", как у нас говорят "на всякий случай" или, если совсем точно - это "любовь без обязательств".
Конечно, Матвею надо уходить и не обижаться, а благодарить, потому, что побывал там, куда с Краснодаром никогда бы не попал, ещё и заработал.
chromage
chromage ответ Romeo 777 (раскрыть)
18 октября в 12:48
Тоже так подумал. Зарплата Сафонова 3 млн евро в год. За "сидение на лавке" круглый год. Логично что продать выгоднее клубу.
Barsuk_10
Barsuk_10
18 октября в 12:35
Шевалье как дно последнее стоит, талант х... Ну и Сафонов где-то рядом по игре.
амурец
амурец
18 октября в 12:08
Этого и следовало ожидать
Vladimir808
Vladimir808
18 октября в 11:35
Без работы не останется. У Матвея все хорошо.)
lobsterdam
lobsterdam
18 октября в 11:08
никакой он не "наш", мне он неинтересен и все, что с ним связано, его судьба мне безразлична. Он без конца публично твердит, что хочет остаться в Париже, прекрасно понимая, что он "ошибочный трансфер" и практически всем это понятно, но он вцепился всем, чем только можно, в свою любимую лавочку...Это как Миранчук в Сьоне...
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
18 октября в 10:48
Согласен с Вами! Просто разговор про Забарного как предлог! И главное что умерить аппетиты в ЗП и будет ему счастье! Но захочет ли оон их умерить?
lotsman
lotsman
18 октября в 10:40
"....В ПСЖ довольны игровыми качествами Сафонова......"
Какими игровыми качествами?! Он же ни разу не вышел на поле в нынешнем сезоне.
Zak11
Zak11
18 октября в 10:29
Ну менять Донну на Шевалье это верх идиотизма на мой взгляд был. Страсбур спокойно вчера положил трешку. ПСЖ в этом сезоне фаворитом не выглядит.
jRest
jRest
18 октября в 10:28
Вратарь, пропустивший всего один мяч в ЛЧ за команду, не пропускающий вообще за последний квартал, будет желанной покупкой для любого топ-клуба. Луис Энрике кусает локти, а Перес потрошит заначку, ища там сотни миллионов.
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 10:28
Изначально непонятный трансфер был
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
18 октября в 10:17
когда на суперкубок между лч и ле поставили не Сафонова (а шевалье не сильнее Сафонова) - уже было понятно, что нашего вратаря в команде не видят. Эх, политика
Брулин
Брулин
18 октября в 10:13
Европейские команды 100 раз подумают прежде чем брать российских игроков
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
18 октября в 10:13
Недолго музыка играла...
Romeo 777
Romeo 777
18 октября в 10:07
Да этот Забарный даже не причем. ПСЖ по факту видимо никогда и не рассчитывали на него, как на номера 1 в команде, и покупка дорогого Шавелье тому подтверждение, сразу поставили в основу.
Сафонову пока не стоит возвращаться в Россию, может трудоустроится в европейском середнячке, главное, чтобы играл регулярно, и аппетиты после ПСЖ сбавил по ЗП.
