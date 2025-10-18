Дюков объяснил, почему президент УЕФА не приедет в Россию в 2025 году

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не смог приехать в Россию на матчи в 2025 году из-за плотного графика, но он смотрит на приглашение с интересом. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году. 14 октября глава РФС сообщил журналистам, что Чеферин не приедет в Россию в этом году, но есть уверенность в его прибытии в страну в 2026 году.
«Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Если бы, чеферин хотел бы приехать, то никакого труда не составляет, включить поездку в Россию в ... график, но её там нет. Идея ему нравится и он с интересом рассматривал бумажку с приглашением, но отдал её помощнику и тот использовал её по прямому назначению.
