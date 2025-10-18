 
 
 
Дюков объяснил, почему президент УЕФА не приедет в Россию в 2025 году

18 октября 2025, 10:21

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не смог приехать в Россию на матчи в 2025 году из-за плотного графика, но он смотрит на приглашение с интересом. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году. 14 октября глава РФС сообщил журналистам, что Чеферин не приедет в Россию в этом году, но есть уверенность в его прибытии в страну в 2026 году.

«Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
18 октября в 15:53
А зачем ему приезжать, какой интерес?
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 12:39
Не приехал и чёрт с ним!!! Зато РФС сэкономил деньги на банкете. А выпить и закусить они любят, да ещё как... Европа выжидает, ей выгодно состояние неопределённости. В таком состоянии никто не сможет обвинить в заинтересованности, а они этого ох как боятся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 октября в 11:51
Вова, привет. Сообщу тебе по секрету. Он решил, что игра Фареры - Андорра интереснее матчей сб. России. И он прав
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 октября в 11:44
Все это отмазки и все знают почему он не приехал...
Vilar
Vilar
18 октября в 11:41, ред.
Основное и главное занятие президента рфс, вешать лапшу, несмотря на его, тоже очень плотный ... обед, пардон, график.
Если бы, чеферин хотел бы приехать, то никакого труда не составляет, включить поездку в Россию в ... график, но её там нет. Идея ему нравится и он с интересом рассматривал бумажку с приглашением, но отдал её помощнику и тот использовал её по прямому назначению.
BDA81
BDA81
18 октября в 11:05
А на фига он тут нужен?!
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
18 октября в 11:02
Целесообразнее перейти в Азию. Ну, сколько можно "надеяться"?
Сп62
Сп62
18 октября в 11:00
Ну, если не в 26-ом, то в 27-ом приедет точно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 октября в 10:53
Не велика потеря, переживём )))).
Bad Listener
Bad Listener
18 октября в 10:44, ред.
Мдааа. Сколько можно пресмыкаться и обхаживать этих людей? Кто нибудь напомните господину Дюкову про самоуважение и чувство собственного достоинства. Его не то что приглашать не надо, правильное решение игнорировать существование этого Чеферина и такой организации как УЕФА
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 10:26
В следующем году у него график полегче?)
Гость
