Дюков объяснил, почему президент УЕФА не приедет в Россию в 2025 году

1760772093

18 октября 2025, 10:21

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не смог приехать в Россию на матчи в 2025 году из-за плотного графика, но он смотрит на приглашение с интересом. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году. 14 октября глава РФС сообщил журналистам, что Чеферин не приедет в Россию в этом году, но есть уверенность в его прибытии в страну в 2026 году.

«Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом», — сказал Дюков.