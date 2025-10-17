Семак положительно оценил октябрьские матчи сборной России

1760698517

Главный тренер «Зенита» положительно оценил октябрьские товарищеские матчи сборной России. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

«Команды разные, интересно было посмотреть разный игровой рисунок, разный почерк, — сказал Семак. — Матч с Ираном с меньшим количеством моментов проходил, с минимумом моментов, можно даже сказать. Но, наконец-то, победили [иранцев], не побеждали их еще. Иран — хороший спарринг».

«У Боливии тоже команда молодая, старается играть, — продолжил специалист. — Конечно, играть дома для Боливии — это особое удовольствие. Но и сюда они приехали играть в футбол, никто не упрощал игру, старались играть много через контроль, через передачи. И для Боливии это хороший шаг подготовки к следующим матчам. Были хорошие условия, хорошие поля, зрители, болельщики. Я думаю, что для нашей сборной эта пауза прошла со знаком „плюс“ в плане результата и атмосферы, в которой подходили эти матчи».

В ноябре сборная России сыграет два товарищеских матча — со сборными Чили и Перу. С февраля 2022 года национальная команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.