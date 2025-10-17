 
 
 
Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА

17 октября 2025, 14:01

Сборная России переместилась с 33-й на 30-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола, обновленная версия которого представлена на сайте организации.

В октябре российская команда провела два товарищеских матча — со сборной Ирана (2:1) в Волгограде и с командой Боливии (3:0) в Москве.

Первое место продолжает удерживать сборная Испании (1880,76 очка), на второе поднялась команда Аргентины (1872,43), французы опустились на третью позицию (1870,92). Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

Николай Жунин
Николай Жунин
18 октября в 15:57
Надо сыграть со сборной Бразилии и ещё поднять свой рейтинг, пока у них кризис в сборной.
Варвар7
Варвар7
17 октября в 16:24
"Трепещите испанцы" - "мы идём"...)))
Alex_67
Alex_67
17 октября в 16:05
Сказать, что это радостная новость не могу... Впрочем и тосковать нет особых причин и смысла. Жизнь продолжается.. Кроме того, что Сборная России 🇷🇺 поднялась выше, в рейтинге ФИФА произошли и другие изменения. На одну ступень ниже переместилась Сборная Франции 🇫🇷, что является следствием потери уверенности в игре. Тем временем Сборная Испании 🇪🇸 продолжает укреплять свою гегемонию в Европе. Сравниться с ней по уровню исполнителей сегодня может лишь команда соседей. Мне кажется, чтобы вернуть уверенность в игре, Сборную Франции нужно встряхнуть. Хорошей встряской может стать смена главного тренера команды. Его время ушло, он больше не способен мотивировать игроков. Зачем ехать на Чемпионат Мира , кроме как за главным трофеем? Кем заменить нынешнего наставника? Напрашивается только один человек — Зидан... Выбор за Федерацией Футбола Франции.
stanichnik
stanichnik
17 октября в 16:05
После ноябрьских матчей есть вероятность улучшить позицию в этом условном Рейтинге.
26anpnuga72v
26anpnuga72v
17 октября в 14:50
Нормально мы так вверх подымаемся
sihafazatron
sihafazatron
17 октября в 14:36
О как здорово, при жеребьевке поможет....на товарищеский турнир))))
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
17 октября в 14:29
...на сайте Организации мы всё таки есть , а в то же время нас не существует во всех турнирах Вселенной! Рейтинг это слово для
вас уважаемые Болелы , через дебри санкций к проблеску какого
никакаго места Нашей Сборной среди себе подобных!!!
112910415
112910415
17 октября в 14:16
Выше нас только горы! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 14:11, ред.
Впереди несильные перуанцы и откровенно слабые чилийцы...
А значит будем ещё выше
xzk9d96r2f97
xzk9d96r2f97
17 октября в 14:10
Вот что Боливии животворящие делают!
sv_1969
sv_1969
17 октября в 14:10, ред.
Две победы поспособствовали так сказать
