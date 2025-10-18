Сон может зимой вернуться в чемпионат Англии

1760779738

18 октября 2025, 12:28

Форвард «Лос-Анджелеса» может вернуться в Премьер-лигу в январе.

Это может случиться благодаря пункту в контракте с клубом MLS , по которому бывший капитан «Тоттенхэма» Сон имеет право играть в Англии в межсезонье в США . У Тьерри Анри была аналогичная договоренность с «Нью-Йорк Ред Буллз», после чего он вернулся в «Арсенал» на правах аренды в 2012 году.