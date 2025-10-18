 
 
 
Сон может зимой вернуться в чемпионат Англии

18 октября 2025, 12:28

Форвард «Лос-Анджелеса» Хын-Мин Сон может вернуться в Премьер-лигу в январе.

Это может случиться благодаря пункту в контракте с клубом MLS, по которому бывший капитан «Тоттенхэма» Сон имеет право играть в Англии в межсезонье в США. У Тьерри Анри была аналогичная договоренность с «Нью-Йорк Ред Буллз», после чего он вернулся в «Арсенал» на правах аренды в 2012 году.

Как сообщает talkSPORT, в случае возвращения в Европу Сон проведет в аренде три-четыре месяца до начала нового сезона MLS.

A.S.A
A.S.A
18 октября в 14:58
Думаю, Сон даже в свои годы пригодился бы клубам из АПЛ, учитывая его огромный опыт. Учитывая дефицит игроков атаки у Эвертона, думаю Мойес был бы не против заполучить корейца на пол годика, да и Сантуш жалуется на то, что в ВХЮ недостаточно нападающих, могут взять его. Короче говоря, спрос на корейца будет, а переходить или нет, решать ему
youtomee
youtomee
18 октября в 14:57
"Сон проведет в аренде три-четыре месяца до начала нового сезона MLS."
А отдыхать ему хоть иногда не надо?
Варвар7
Варвар7
18 октября в 13:15
Типа на каникулы из Америки в Европу , и за одно, какому ни будь клубу помочь - ну там , гол забить или передачу отдать...)
STVA 1
STVA 1
18 октября в 12:48
Кореец походу двухжильный)))
