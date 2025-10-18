Сон может зимой вернуться в чемпионат Англии

Форвард «Лос-Анджелеса» Хын-Мин Сон может вернуться в Премьер-лигу в январе.
Это может случиться благодаря пункту в контракте с клубом MLS, по которому бывший капитан «Тоттенхэма» Сон имеет право играть в Англии в межсезонье в США. У Тьерри Анри была аналогичная договоренность с «Нью-Йорк Ред Буллз», после чего он вернулся в «Арсенал» на правах аренды в 2012 году.
Как сообщает talkSPORT, в случае возвращения в Европу Сон проведет в аренде три-четыре месяца до начала нового сезона MLS.
А отдыхать ему хоть иногда не надо?
