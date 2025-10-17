 
 
 
Самые необычные причёски в истории футбола: когда стиль стал легендой

17 октября 2025, 16:51

Футбол — это не только тактика, техника и страсть. Это ещё и шоу. А что может выделить игрока на поле сильнее, чем головокружительная причёска? В разные эпохи футболисты шокировали, вдохновляли и веселили болельщиков своими экспериментами с волосами. Вспомним самых ярких героев футбольной моды.

⚡ Роналдо (Бразилия) — «полулысый феномен»

Чемпионат мира 2002 года. Великий Роналдо возвращается после травмы — и весь мир обсуждает не его игру, а причёску: лысая голова с крошечным треугольником волос на лбу.

Оказалось, что всё не случайно: бразилец сделал это, чтобы отвлечь внимание прессы от слухов о травме. В итоге — два гола в финале, «Золотая бутса» и культовый статус самой странной причёски в истории футбола.

🦁 Карлос Вальдеррама (Колумбия) — «львиная грива»

В 90-х колумбийский плеймейкер стал настоящей иконой: золотистое облако кудрей, пышнее которых не было ни у кого. Его афро-причёска стала символом эпохи, а болельщики до сих пор делают парики «под Вальдерраму» на матчах сборной Колумбии.

🎨 Поль Погба (Франция) — король стиля и красок

Погба превратил волосы в холст для самовыражения. Зелёные молнии, тигриные полосы, выбритые надписи, флаг Франции — всё это было. Для Погба причёска стала частью имиджа: дерзкой, артистичной и непредсказуемой, как и его игра.

🦅 Тарибо Уэст (Нигерия) — косички цвета флага

Нигерийский защитник прославился зелёными косичками, перевязанными бантиками. Он красил волосы в цвета национального флага и даже носил их в виде крестов. Его причёски выглядели как смесь африканских традиций и панк-культуры. Уэст стал не только бойцом на поле, но и иконой эксцентричности.

💀 Крис Уоддл (Англия) — перья 80-х

Стрижка Уоддла — символ британского гламура 80-х. Полузащитник «Марселя» и сборной Англии носил пышную, взбитую шевелюру, которую не стеснялись бы участники «Bon Jovi». На фоне строгих причёсок того времени Уоддл выглядел как рок-звезда на футбольном поле.

🧊 Дэвид Бекхэм (Англия) — человек, который задавал тренды

Если кто и превратил прическу в часть футбольной культуры, так это Бекхэм. Он успел побыть с ирокезом, дредами, косичками, пучками и идеально уложенными боками. Каждое изменение обсуждалось так, будто он сменил клуб. Бекхэм доказал: футболист может быть и модным символом эпохи.

🇧🇷 Неймар (Бразилия) — постоянная трансформация

От ирокеза и блондинистых прядей до радужных оттенков и хвостика — Неймар меняет стиль чаще, чем бутсы. Его причёски стали зеркалом настроения и способом заявить: «Я — звезда, и я не прячусь».

⚽ Волосы как часть футбольной культуры

Причёска для футболиста — не просто украшение. Это способ самовыражения, часть бренда и даже психологический инструмент. Одни используют её, чтобы выделиться, другие — чтобы поднять себе настроение перед матчем, а третьи просто не могут без эпатажа.

В конце концов, футбол — это эмоции. А что может быть эмоциональнее, чем гол и волосы, которые запомнятся не меньше, чем сам гол?

Все комментарии
Polianna
Polianna
18 октября в 08:25
Неймар-красавец! Всегда самый стильный.
Alex_67
Alex_67
17 октября в 23:23
А ведь всё это требует ухода
зигзаг
зигзаг
17 октября в 23:22
Так вот откуда Пуйоль перенял свои кудри)
Bad Listener
Bad Listener
17 октября в 19:46, ред.
Зиньковского забыли, статья пустышка без Антохи 🤣
А, блин, точно, вспомнил, Зина же не футболист
STVA 1
STVA 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
17 октября в 18:00
Наверное просто забыли легенду ! Божественный хвостик звали его!
Vilar
Vilar
17 октября в 18:00
Причёска (страшная) для нападающего - пугать вратаря, для защитника - пугать нападающих, для тренера - пугать судей, для судей - смешить зрителей.
Варвар7
Варвар7
17 октября в 17:49
"Экстравагантная причёска
Это не простое украшение
А совсем нелёгкое решение
С целью самоутверждения"...)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 октября в 17:43
Конечно это Вальдерамма, конечно это Роналдо зубастик. Запомнились прически Бекса.
Погба? До него глубоко .... Лучше бы играл нормально.
Baggio R.
Baggio R.
17 октября в 17:27
У Гуллита была запоминающаяся шевелюра, с ирокезами постоянно были Гамшик и Видаль, у Алекси Лалласа был оригинальный образ. Но почему же Роберто Баджо не упомянули?!
Nenash
Nenash
17 октября в 17:25
Да, волосы иногда помогают в футболе красть чужие голы.. 🤭🤣
Варвар7
Варвар7
17 октября в 17:15
"Причёска для футболиста — не просто украшение." - это ещё какое то количество волос частенько подкрашенных...)
8gz6uc3kgug5
8gz6uc3kgug5
17 октября в 17:14
Причёска для футболиста — не просто украшение. Это способ самовыражения, часть бренда и даже психологический инструмент. А лысым что нечего этого не нужно?
Гость
