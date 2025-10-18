 
 
 
Манчини выразил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед»

18 октября 2025, 10:20

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини, как сообщается, сказал друзьям, что его заинтересует работа в «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы уволят Рубена Аморима.

40-летний Аморим снял с себя некоторое давление, одержав победу над «Сандерлендом» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» перед международным перерывом. Однако в воскресенье (19 октября) «Юнайтед» отправляется на «Энфилд» к «Ливерпулю», что станет серьезным испытанием для португальца. Крупная неудача в этой встрече может вновь поставить вопрос об отставке специалиста.

По данным The Sun, Манчини, который привел «Ман Сити» к титулу чемпиона Премьер-лиги в 2012 году, сказал близким друзьям, что он может стать претендентом на должность в МЮ, если Аморима уволят.

Итальянец не работает с тех пор, как год назад покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии.

shur
shur
18 октября в 15:41
...Роберто позвонил Рубену :" ....Знаешь приятель,завтра ты никогда
не будешь один! Учи слова песни на всякий случай!"......
Barsuk_10
Barsuk_10
18 октября в 12:32, ред.
Из итальянских тренеров помочь МЮ могли бы только Конте и Аллегри, но они заняты.
v5vbs8wnez42
v5vbs8wnez42
18 октября в 11:53
Для МЮ нужен более приличный тренер.
lobsterdam
lobsterdam
18 октября в 11:01
в 2012 г. победа сити в чемпионате была по разнице, т.к. очков с соседями было поровну, ну и состав был наполовину из лучших игроков столичного клуба, которых переманили на заоблачные контракты. Впрочем, может не худший вариант по сравнению с Аморимом...
kovalev-barin
kovalev-barin
18 октября в 10:50
Даже если не брать в расчет то, что новость опубликовал The Sun...

Манчини, конечно, молодец, что готов. Вот только кто готов назначить Манчини?)
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 10:27
Sun желтуха ещё та..... Верить бы я не стал
