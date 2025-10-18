Манчини выразил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед»

1760772018

18 октября 2025, 10:20

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» , как сообщается, сказал друзьям, что его заинтересует работа в «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы уволят .

40-летний Аморим снял с себя некоторое давление, одержав победу над «Сандерлендом» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» перед международным перерывом. Однако в воскресенье (19 октября) «Юнайтед» отправляется на «Энфилд» к «Ливерпулю», что станет серьезным испытанием для португальца. Крупная неудача в этой встрече может вновь поставить вопрос об отставке специалиста.

По данным The Sun, Манчини, который привел «Ман Сити» к титулу чемпиона Премьер-лиги в 2012 году, сказал близким друзьям, что он может стать претендентом на должность в МЮ , если Аморима уволят.

Итальянец не работает с тех пор, как год назад покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии.