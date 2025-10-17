 
 
 
В Воронеже выбран подрядчик для демонтажа Центрального стадиона профсоюзов

17 октября 2025, 19:54

Компания «Стройинжиниринг» выбрана подрядчиком для проведения работ по демонтажу Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, много лет служившего главной футбольной ареной города. По завершении этих работ начнется строительство нового стадиона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Подведены итоги конкурса на выполнение демонтажа Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже. Победителем стало ООО «Стройинжиниринг». <…> Снос стадиона станет первым шагом к обновлению главной спортивной арены Воронежа. На месте старого объекта планируется строительство Центрального стадиона ФК «Факел», — говорится в сообщении.

Стоимость демонтажных работ составит 122,5 млн рублей. При этом в ходе конкурса оценивалось не только ценовое предложение, но и наличие релевантного опыта, отметили в пресс-службе.

Белорусская компания «Стройинжиниринг» уже не раз выступала в качестве генподрядчика при строительстве знаковых объектов в Воронежской области. В их числе — рассчитанная на 2 860 учащихся так называемая Мегашкола, одна из самых больших в стране, и стадион-десятитысячник «Факел», на котором одноименная команда выступает в настоящий момент в ожидании возведения более крупной арены.

Ранее министр строительства Воронежской области Артур Кулешов говорил, что компания, которая займется демонтажными работами, в дальнейшем с большой долей вероятности будет строить новый стадион. Для этих двух видов работ утверждены отдельные проекты. Начало работ по демонтажу намечено на ноябрь 2025 года. Предстоит разобрать и вывезти из центра города более 120 тыс. тонн железобетонных конструкций, не разрушив дороги и не вызвав большого дискомфорта у жителей окрестных домов.

Справка

В декабре 2023 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели Центральный стадион профсоюзов, который ранее принадлежал организации профсоюзов и находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба «Факел».

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на этом месте к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. мест. Проект разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.

Все комментарии
jRest
jRest
18 октября в 08:23
122,5 млн. рублей, многие месяцы работ... Да уж.

Покупаешь на 500 тысяч водку и объявляешь это призом тому, кто за сутки разломает стадион. Всё.
62ae2z8eypxh
62ae2z8eypxh
18 октября в 03:05
При таких объемах демонтажа, у окрестных домов по-любому будут недовольны, правда их никто не услышит
Варвар7
Варвар7
18 октября в 00:50
"При этом в ходе конкурса оценивалось не только ценовое предложение, но и наличие релевантного опыта," -"Складно было на бумаге..." - ну а потом посмотрим.
CCCP1922
CCCP1922 ответ stanichnik (раскрыть)
17 октября в 23:45
    stanichnik
    stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
    17 октября в 23:27
      Vilar
      Vilar
      17 октября в 23:08
      Еще привлекли дочернее ООО "«Откатинжиниринг», при этом в ходе конкурса оценивалось не только ценовое предложение, но и наличие релевантного опыта.
      CCCP1922
      CCCP1922 ответ stanichnik (раскрыть)
      17 октября в 23:08
      И правда ошибся. Я хотел сказать не плотина, а дамба. В грунтовых противопаводковых дамбах используется лом железобетона.
      STVA 1
      STVA 1
      17 октября в 22:39
      Я так понял до утра можно тем не ждать?
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      17 октября в 22:32
      все это, конечно, хорошо задумано.
      лишь бы новый стадион Факела был готов.
      говорят, это будет технологичный стадион с уникальными медиа-экранами.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
      17 октября в 21:52
      А это зиц председатель компании "Ломайинжиниринг")))
      sv_1969
      sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
      17 октября в 21:49
      Приветствую Иван! Эти ЖБ конструкции даже не рекомендуется в заливной фундамент использовать сейчас! Хотя раньше помню даже кирпичную крошку кидали в ленточный фундамент!
      Futurista
      Futurista
      17 октября в 21:44, ред.
      "Стройинжиниринг" выбрана подрядчиком для проведения работ по демонтажу"...выиграть конкурс должна была компания "Ломайинжиниринг"...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ васо ивасо (раскрыть)
      17 октября в 21:44
      Разве на нём играли7 Тогда непонятно, зачем играть на маленьком при живом пока большом? Решение о сносе большого приняли только сейчас...
      shlomo2
      shlomo2
      17 октября в 21:44
      Главное чтобы подрядчик не кинул в самый последний момент...
      stanichnik
      stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
      17 октября в 21:25
      Доброго Здоровья. союзный!
      Вынужден признать, что сегодня не ваш день и вы снова сморозили.... , пардон привели неудачный пример. Дело в том, что платины относятся к сложным гидро-техническим сооружениям и при их строительстве применяются особые меры безопасности, в том числе категорически исключающие вторичное использование железобетонных конструкций после их демонтажа, в виду возможного наличия скрытых дефектов и микротрещин.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      васо ивасо
      васо ивасо ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      17 октября в 21:04
      так они играли на нем в том году , с чего бы им не разрешили?
      CCCP1922
      CCCP1922
      17 октября в 20:54
      Хорошо, что выбрали именно белорусскую компанию — в Минске заботятся о своей репутации и мониторят деятельность фирм. Кстати, демонтированные железобетонные конструкции можно использовать при строительства какой-нибудь плотины, для предотвращения наводнений. Кстати, а если Факел выйдет в РПЛ, не будет ли у него проблем с лицензированием? Это вопрос для РФС. Желаю Воронежу решить задачи строительства стадиона в установленный срок!!!
      sv_1969
      sv_1969
      17 октября в 20:38
      Так как большую жизнь проработал на стройке , то могу с уверенностью сказать , что пойдет жара!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 октября в 20:31
      А вот предположим, Факел выйдет в этом году в РПЛ. Ему разрешат играть на этом временном десятитысячнике? Помнится, некоторые команды зарубали именно из-за вместимости стадиона. Или я ошибаюсь?...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 октября в 20:25
      Ломать не строить, дело нехитрое...
      Варвар7
      Варвар7
      17 октября в 20:24
      "Точите пилы" господа чиновники...)))
