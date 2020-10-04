В 26 Мартинес Дамиан Эмилиано Голов пропущено: 2 Спасений: 6 Пасы: 30 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 94

З 4 Конса Эзри Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 94

З 5 Мингс Тайрон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 6 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 18 Таргетт Мэтт Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

П 20 Баркли Росс Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

П 10 Грилиш Джек Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 2 Кэш Мэтти Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 80

П 6 Луис Дуглас Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 80

П 7 МакГинн Джон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

П 17 Хассан Махмуд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 87

Н 11 Уоткинс Олли Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 12 Стир Джед

З 27 Аль-Мохамади Ахмед Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 14

П 19 Накамба Марвелус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

П 14 Хурихейн Конор

П 21 Эль-Гази Анвар

Н 39 Дэвис Кейнан