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Астон Вилла - Ливерпуль
Лестер Сити - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Бромвич
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла против Ливерпуль

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    Голы
    Уоткинс Олли
    ассистент Грилиш Джек     		1:0 4’
    Уоткинс Олли
    ассистент Грилиш Джек     		2:0 22’
    33’ 2:1 Салах Мохамед
    МакГинн Джон 3:1 35’
    Уоткинс Олли
    ассистент Хассан Махмуд     		4:1 39’
    Баркли Росс
    ассистент Грилиш Джек     		5:1 55’
    60’ 5:2 Салах Мохамед
    ассистент Фирмино Роберто
    Грилиш Джек
    ассистент Уоткинс Олли     		6:2 66’
    Грилиш Джек
    ассистент МакГинн Джон     		7:2 75’
    Наказания
    38’ ван Дейк Вирджил
    Луис Дуглас 46’
    Накамба Марвелус 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Минамино Такуми Кейта Наби
    61’ Джонс Кертис Гомес Джо
    68’ Милнер Джеймс Фирмино Роберто
    Накамба Марвелус Луис Дуглас 80’
    Аль-Мохамади Ахмед Кэш Мэтти 80’
    Траоре Бертран Хассан Махмуд 87’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 14
    		11 Удары в створ 8
    		7 Фолы 10
    		2 Угловые 7
    		2 Офсайды 1
    		30% Владение мячом 70%
    		6 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    06 октября в 19:33
    Сенсационно другое. Сенсация это голы Салаха без пенок и офсайдов)
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    05 октября в 19:57
    Всё ни как не дождусь Ноттингем в ПЛ.. В прошлом году близко были, но не задалось, а в этом старт провалили вообще наглухо, че дальше будет - хз
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    05 октября в 19:51
    Опять Эвертон в тонусе, Астон Вилла, Лидс... Прям как в старые - добрые времена)
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    05 октября в 19:44
    Меня это не удивляет. Всегда писал, что без судей уровень ливерпуля это аутсайдер шипа. Да даже аутсайдер шипа так не проиграл бы)
    Karkaz
    Karkaz
    05 октября в 19:20, ред.
    Было ощущение, что Ливерпуль играет с Манчестер Сити чемпионского сезона, просто разорвали ливер
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    05 октября в 16:56, ред.
    Ну и где был Ливерпульльский суперзащитник достойный ЗМ? А ведь говорил что сдуется через год, два. Такой же переоцененный как Модрич. Еще сравнивали это распиаренное бревно с Месси и Роналду =)

    П.С. Теперь глоров этой англичашки поубавится =)
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 октября в 14:00
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
      05 октября в 12:23
      Ты забыл перечислить один из самых легендарных клубов - Ноттингем Форест.
      VanZu777
      VanZu777
      05 октября в 12:16
      Меня Лидс радует, и тут уже не пахнет большой четверкой
      Agamaga
      Agamaga ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 11:30
      Думаешь есть время на раскачку? У нас один очень видный деятель любит говорить: "Нет времени на раскачку"))
      Расслабляться нельзя, а то Аталанта поездом проедет))
      Agamaga
      Agamaga ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 11:21
      Все хотят быть Барселоной)) принимают по 6-7 ( МЮ, Ливер) не знаю, что Ювентус так долго думает, пора бы уже влететь Аха-ха))
      Добрый день!
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ ESPANOL (раскрыть)
      05 октября в 11:14
      Ухаха красава - ты умыл и второй клуб Ливерпуля, и Гвардиолу) Смотри, тролли с тебя могут спросить, мол, не выполняешь союзнических обязательств) А ты молоток ваще)
      ESPANOL
      ESPANOL
      05 октября в 11:13
      Вот это и есть футбол! Для тех, кто посмеивался над Барсой после поражения от Баварии. Классная команда, с классным тренером горит с позорным счетом 2:7. Бывают в футболе игры, когда у одной команды получается все, а у другой, более классной, вообще ничего. И после игры игроки сами не могут понять, что с ними случилось. Через это проходят все гранды. Тут главное, своевременно сделать выводы, найти причину, чтобы в дальнейшем не наступать на эти грабли. У Гвардиолы это не получается. Посмотрим, сможет ли сделать выводы Клопп.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 11:09
      Не выиграл бы. Там лёд, а он даже на земле-то на ногах не стоит.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 11:04
      Ага. Грилиш ещё светлое пятно, Санчо в Германии играть учится, а все эти Хадсон-Одои, Арнольды и прочие Гейдерсоны с Рашфордами - это уровень Факела и Шинника. Они не только играть не умеют, да ещё и как личности омерзение только вызывают. И все эти Терри Лэмпарды Джырарды - та же самая фигня, они "первые парни на деревне", их Италия с такими "великими", как Диаманти, Балотелли и Ночерино (это кто вообще?!), на Евро-2012 остановила.
      galem72
      galem72
      05 октября в 10:59
      Хорошо порезвились Виллане, прям как Птичник на Траффорде. ))

      Это чтоб болельщики Скауза не сильно скакали на чужом несчастье. Если у Клоппа это обычная случайность, то у нашего Гуннара это стабильная тошниловка.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 10:56, ред.
      Главное дело. В АПЛ вернулся легендарный Лидс. А этот пишет, что Ливерпуль "пропустил семь от середняка, станет чемпионом".

      Астон Вилла середняк??? Да она брала ЛЧ! Когда не было всяких миллиардных трансферов/зарплат Лионелей, Криштианов, Мбапе, Коутиньев и прочих Гризманов, когда не судили оЛИВЕРы и Скомины. Лидс тоже, мягко говоря, не середняк. Ещё бы Шеффилд Уэнсдей, Миллуол, Ипсвич, Блэкберн в АПЛ подтянулись - да тогда бы никакие красные чемпионами близко не стали бы!
      1bear
      1bear
      05 октября в 10:48
      жаль,что не удалось увидеть это наказание ливера....
      1bear
      1bear
      05 октября в 10:43
      жаль ,что не увидел это избиение младенцев....
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      05 октября в 10:23
      На ветке МанЮ фанатов Ливерпуля было не остановить, здесь они что-то приутихли)
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Qatar Airways (раскрыть)
      05 октября в 10:21
      Пройдут недели и года, а стрыйский пользователь будет заступаться за ливерпульцев.

      Хотя нет, это не так. Ещё недавно ты был за Реал, потом за Барсу, некоторое время пытался корешиться с Князем, а своих прежних кумиров поливал.... Так вот, попомни мои слова: если к декабрю, условно говоря, станет машиной Тоттенхэм и будет всех выносить нафиг, ты будешь восхищаться гением Моуриньо и плеваться в ливерпульских фанов, вспоминая их позоры в матчах с Базелем, Зенитом, Атлетико, купленное судейство с ЦСКА и тд.
      sparxx2
      sparxx2
      05 октября в 09:54
      Лестер и Кр. Палэс сдулись, щас придёт очередь возвращаться на свои обычные места Вилле и Эвертону. Выпускаем Бейла и Карлоса Винициуса и берём чемпионство. Пора уже. Вон лохов же дотолкали после 30 летней паузы.
      alex074
      alex074
      05 октября в 09:44, ред.
      Что не то в АПЛ...куда всё подевалось про игру в обороне все, некогда крупные и именитые клубы, вообще забыли и не имеют представления...
      Groove000
      Groove000 ответ LOpp (раскрыть)
      05 октября в 09:42
      Скорее Эвертон или Лидс
      ТТ
      ТТ
      05 октября в 09:35
      У Адриана вчера был выходной !!!
      lobsterdam
      lobsterdam
      05 октября в 09:31
      новая игра: "Кто больше пропустит". Мансити- 5, МЮ- 6, лидирует Лфк - 7! Кто следующий
      ТТ
      ТТ
      05 октября в 09:29
      Веселый тур !!!!!!!!
      LOpp
      LOpp
      05 октября в 09:21
      С детства за Астон Виллу!
      В АПЛ в этом сезоне вообще весело, не удивлюсь если чемпион станет какой-нибудь Шеффилд
      An Jo
      An Jo
      05 октября в 09:05
      Букмекеры в деле)
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      05 октября в 08:50
      болельщики ливерпуля и мю спорят, кто проиграл менее позорно...стыдно мне за судью матча мю-тот. тэйлор тот еще клоун, а в варе вообще сидят обкуренные
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