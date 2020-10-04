|Астон Вилла
|7:2
|Ливерпуль
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7 : 2
завершен
04 октября 2020, 21:15
воскресенье
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Стадион Вилла Парк
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Уоткинс Олли
ассистент Грилиш Джек
|1:0
|4’
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Уоткинс Олли
ассистент Грилиш Джек
|2:0
|22’
|33’
|2:1
|Салах Мохамед
|МакГинн Джон
|3:1
|35’
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Уоткинс Олли
ассистент Хассан Махмуд
|4:1
|39’
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Баркли Росс
ассистент Грилиш Джек
|5:1
|55’
|60’
|5:2
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Салах Мохамед
ассистент Фирмино Роберто
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Грилиш Джек
ассистент Уоткинс Олли
|6:2
|66’
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Грилиш Джек
ассистент МакГинн Джон
|7:2
|75’
|38’
|ван Дейк Вирджил
|Луис Дуглас
|46’
|Накамба Марвелус
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Минамино Такуми
|Кейта Наби
|61’
|Джонс Кертис
|Гомес Джо
|68’
|Милнер Джеймс
|Фирмино Роберто
|Накамба Марвелус
|Луис Дуглас
|80’
|Аль-Мохамади Ахмед
|Кэш Мэтти
|80’
|Траоре Бертран
|Хассан Махмуд
|87’
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|18
|Удары по воротам
|14
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|11
|Удары в створ
|8
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|7
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|6
|Cэйвы
|4
|
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|2
|Предупреждения
|1
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Астон вилла превзошла все ожидания, могла перестать играть при счёте 4-2 но, непереставали атаковать. Как минимум ещё 5 100% голевых моментов не забили.
В этом году никому не будет легко. Удачи Эвертону.
Астон вилла превзошла все ожидания, могла перестать играть при счёте 4-2 но, непереставали атаковать. Как минимум ещё 5 100% голевых моментов не забили.
В этом году никому не будет легко. Удачи Эвертону.