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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Лестер Сити - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Бромвич
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Фулхэм
Астон Вилла - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Тоттенхэм

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    Голы
    Фернандеш Бруну 1:0(П) 2’
    4’ 1:1 Н'Домбеле Тангай
    7’ 1:2 Сон Хын-Мин
    ассистент Кейн Харри
    30’ 1:3 Кейн Харри
    ассистент Сон Хын-Мин
    37’ 1:4 Сон Хын-Мин
    ассистент Орье Серж
    51’ 1:5 Орье Серж
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
    79’ 1:6(П) Кейн Харри
    Наказания
    Марсьяль Антони 28’
    32’ Ламела Эрик
    Байи Эрик 63’
    Шоу Люк 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фред Фернандеш Бруну 46’
    МакТоминэй Скотт Матич Неманья 46’
    46’ Моура Лукас Ламела Эрик
    ван де Бек Донни Гринвуд Мэйсон 68’
    69’ Алли Деле Н'Домбеле Тангай
    73’ Дэвис Бен Сон Хын-Мин
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 22
    		2 Удары в створ 8
    		14 Фолы 10
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 0
    		38% Владение мячом 62%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    hoper
    hoper ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    05 октября в 21:37
      hoper
      hoper ответ DXTK (раскрыть)
      05 октября в 21:34
      САФ не тратил таких денег на покупки игроков.Да и звёзд у него в команде было раз два и обчёлся.ну а так вообщем и целом конечно надо дать время, но максимум до зимы, а там.........
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват
      05 октября в 17:41
      Позорное поражение команды Сульшера, тут и нечего говорить. Но не менее позорным является мерзкий поступок Ламелы. Неплохо было бы дисквалифицировать аргентинца на несколько матчей!
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      05 октября в 17:10, ред.
      Слабость и позор команды.. Оле походу не долго у руля..
      galem72
      galem72
      05 октября в 10:20
      Редкостный позор Выдре, гуннару и всей селекционной службе клуба. Надеюсь, норвега скоро выкинут с кресла коача. После подобного домашнего позора от арабов МЮ хоть быстро восстановился и стал чемпионом АПЛ. Но сейчас... Просто нет слов, чтобы описать происходящее в клубе. Тут не то что о чемпионстве думать — хотя бы в первую десятку попасть.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 09:34
      да не ВАШ, а свой, там почти все его приглашенные, Погбун, например, первый лажовщик.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      05 октября в 09:32
      ну, несколько улучшило....
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      05 октября в 08:54
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        05 октября в 05:27, ред.
        Эх, очень жаль, что все так вышло:( Удаление Марсьяля тоже сказалось, хотя первые два гола манкунианцы пропустили еще до этого. Нельзя так играть в обороне даже в меньшинстве, дьяволы, нельзя! Искренне жаль всех тех болельщиков, которые были на стадионе и поддерживали изо всех сил свою любимую команду... Шпор с разгромной и заслуженной победой!
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        05 октября в 05:00
        Ужас, как понял по обзору начало было нормальным, но удаление Марсьяля сломало все, там и Ливерпуль влелел еще крупнее и без удаления, странный денек. Думаю Сульшера пока не уволят до зимы, но очки набирать надо
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
        05 октября в 01:06
        Согласен Ливерпуль облажался даже больше чем Юнайтед, вряд ли это улучшить настроение фанатов Юнайтед, это был ужасный день для фанатов обоих команд.
        karnager
        karnager
        05 октября в 00:10
        1-6, 7-2. Мама, роди Смолова обратно!
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        05 октября в 00:09
        Ламеллу должны тоже удалять. Мерзкий игрун, не нравится мне.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        04 октября в 22:54
        Жозэ обучил цирку и аргентинец оказался отличным актёром. Жаль МЮ, практически ни за что удалили Мартиаля.
        матос
        матос ответ milan-f (раскрыть)
        04 октября в 22:37
        это АПЛ!
        матос
        матос
        04 октября в 22:36
        Это изнасилование , Жозе и его парни надругались над манками)
        milan-f
        milan-f
        04 октября в 22:30
        Отодрали как тузик грелку
        Астон Вилла вон ливер возит 4 1. Вотафак, господа? 🤓
        112910415
        112910415
        04 октября в 22:16
        и как болельщикам это пережить ?! без шуток
        lobsterdam
        lobsterdam
        04 октября в 22:10
        мои поздравления фанам ливерпуля : после 1-го тайма лфк горит от виллы с неприличным (даже вслух неудобно сказать) счетом 1:4 (!!!). Вилла, которая с трудом проползла в премьер лигу, дерет псевдочемпиона на все корки! Так что, не надо было глумиться над несправедливым поражением МЮ!
        Cockfighting
        Cockfighting ответ BDA8181 (раскрыть)
        04 октября в 22:08
        Да Мойес не ахти! Но может выстрельнет на конец (хоть что то поменяет) . И сделает эту встречу интереснее! Жду следующего воскресенья.
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        04 октября в 22:07
        Вроде идеально для МЮ матч начался, коронный с пенальти забили... И такая неудача)
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        04 октября в 22:04
        Ахах водитель побрил рыбака знатно))
        sihafazatron
        sihafazatron
        04 октября в 22:02
        Когда мю поиграл 1:6 против сити, именно мс стал чемпионом) надо будет посмотреть эту игру или хотя бы обзор)) Щас бы поменять команды в еврокубках))
        lobsterdam
        lobsterdam
        04 октября в 21:48
        просто марсьяль опаздывал на последнюю электричку, а УГС его не отпустил, вот и пришлось пощекотать ламелу за ушком, чтобы уж точно удалили... , ну а другие, чтож, поддержали марсика, надоело уже в этот футбол играть, сколько можно, а курятник-то обрадовался, думают и вправду они по-настоящему победили... Ха-ха-ха!!!
        Шишанутый
        Шишанутый
        04 октября в 21:46, ред.
        Шикарная победа. Красава Маур!! Отомстил бывшему клубу за увольненее а Сульшеру за его длиный язык.
        BDA8181
        BDA8181 ответ Cockfighting (раскрыть)
        04 октября в 21:40
        Всё будет зависеть от Мойеса))Если будет изолирован от команды,то шансы есть, если будет у руля то проиграем)))
        alex074
        alex074
        04 октября в 21:29
        Не удачное начало чемпионата для МЮ
        рус фан
        рус фан
        04 октября в 21:27, ред.
        Маур видимо был настроен на этот матч, Тотен разгромил МЮ и к Сульшеру все больше вопросов.
        Cockfighting
        Cockfighting ответ BDA8181 (раскрыть)
        04 октября в 21:21
        Страшновато стало перед следующим туром?) Шучу, скорей всего мировая будет 2.2.
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        04 октября в 21:19
        (
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