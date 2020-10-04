В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 24 Орье Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Давинсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 15 Дайер Эрик Выносы: 4 Пасы: 81 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

Н 11 Ламела Эрик Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 69

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Н 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 2 Дохерти Мэтт

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 17

П 20 Алли Деле Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 21

П 27 Моура Лукас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Перехваты: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45