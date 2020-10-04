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1 : 6
завершен
04 октября 2020, 18:30
воскресенье
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Стадион Олд Траффорд
|Фернандеш Бруну
|1:0(П)
|2’
|4’
|1:1
|Н'Домбеле Тангай
|7’
|1:2
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Сон Хын-Мин
ассистент Кейн Харри
|30’
|1:3
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Кейн Харри
ассистент Сон Хын-Мин
|37’
|1:4
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Сон Хын-Мин
ассистент Орье Серж
|51’
|1:5
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Орье Серж
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|79’
|1:6(П)
|Кейн Харри
|Марсьяль Антони
|28’
|32’
|Ламела Эрик
|Байи Эрик
|63’
|Шоу Люк
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фред
|Фернандеш Бруну
|46’
|МакТоминэй Скотт
|Матич Неманья
|46’
|46’
|Моура Лукас
|Ламела Эрик
|ван де Бек Донни
|Гринвуд Мэйсон
|68’
|69’
|Алли Деле
|Н'Домбеле Тангай
|73’
|Дэвис Бен
|Сон Хын-Мин
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|5
|Удары по воротам
|22
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|2
|Удары в створ
|8
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|14
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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hoper
Вчера 20:57
ответ пользователю fanliverpoolfan22 (раскрыть)
А ты чего Ванга? Или так абы каркнуть.смотри как бы в ответ не прилетело.мяч знаешь ли круглый
hoper
Вчера 20:57
ответ пользователю fanliverpoolfan22 (раскрыть)
А ты чего Ванга? Или так абы каркнуть.смотри как бы в ответ не прилетело.мяч знаешь ли круглый
Астон Вилла вон ливер возит 4 1. Вотафак, господа? 🤓
Астон Вилла вон ливер возит 4 1. Вотафак, господа? 🤓