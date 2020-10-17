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Манчестер Сити - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Арсенал

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    Голы
    Стерлинг Рахим 1:0 23’
    Наказания
    Родри 14’
    Канселу Жоау 63’
    Диаш Рубен 68’
    Аке Натан 84’
    90+4’ Партей Томас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гюндоган Илкай Агуэро Серхио 65’
    69’ Ляказетт Александр Виллиан
    83’ Нкетиа Эдвард Пепе Николя
    83’ Партей Томас Джака Гранит
    Фернандиньо Фоден Фил 89’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		5 Удары в створ 3
    		15 Фолы 10
    		6 Угловые 6
    		0 Офсайды 2
    		59% Владение мячом 41%
    		3 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Robinson
    Robinson
    18 октября в 18:03
    Никакущий Манчестер не смогли обыграть... мда
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    18 октября в 06:51
    Рано радовались фаны Арсенала,чудом будет если канониры попадут в четверку.
    youtomee
    youtomee ответ nikoladolgov (раскрыть)
    18 октября в 00:05
    можно подумать Венгер манчестерам не влетал) что теперь всю жизнь вспоминать Венгера?)
    lobsterdam
    lobsterdam
    17 октября в 22:54
    у шпаргалки против учебника не нашлось веских аргументов...
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Mustained (раскрыть)
    17 октября в 22:43
    В старте давил Сити традиционно, но потом можно было бы и переломить
    Mustained
    Mustained
    17 октября в 22:29
    Вовсе необязательно было сливать такому Сити. Выход со своей половины - сущее мучение.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 октября в 22:12
    Без Венгера нет Арсенала ....
    aNOOBis
    aNOOBis
    17 октября в 21:57
    Джака, кстати, без жёлтой...
    У меня ощущение, что его не было на поле
    aNOOBis
    aNOOBis ответ mphuZ (раскрыть)
    17 октября в 21:51
    Ты видимо не ту игру смотрел, Себа выковыривал мяч кучу раз и отправлял в атаку, у него на Whoscored третий результат по полезности в команде, после Сака и Лено
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    17 октября в 21:50
    Отскок или в эконом режиме?
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    17 октября в 21:40
    Отскочила свинка Пепа.
    allemz
    allemz
    17 октября в 21:38
    Связка Аке - Диаш выглядит многообещающе, нужно немного времени, чтобы сыграться, а пока сойдет. Сейчас еще Ляпорт наберет нужные кондиции, можно уже Аке слева ставить, благо квалификация имеется.
    Что касается игры, то 1-0 хороший результат против набирающего обороты Арсенала.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    17 октября в 21:36
    Болельщики арсена просаются из крайности в крайность )))
    матос
    матос
    17 октября в 21:32
    С победой МС.
    BarSlona
    BarSlona
    17 октября в 21:28
    Ктото сомневался?)
    azkan
    azkan
    17 октября в 21:26, ред.
    Охреневаю от этих судей!
    За минуту до конца добавленного, мяч уходит от Мареза на угловой.
    Судья ошибается и показывает от ворот.
    Вот этот ВАРщик который сидит может же подсказать.
    Ведь это самый важный момент может быть! Не понятно.
    МС с победой, справедливой.
    Артете еще учиться, как и нашему Лэмпарду.
    mphuZ
    mphuZ
    17 октября в 21:25
    Нападение хорошо только на бумаге, а по факту днари. Уже полгода или год нет нападения. Полузащита, надеюсь, после прихода Парти заиграет красками, хотя Себальос, конечно, не уровень Арсенала.

    По матчу можно похвалить только Саку и Магальяеса.
    aNOOBis
    aNOOBis
    17 октября в 21:22
    Фиг с ним, готов согласиться, что 1:0 в гостях у сити приемлемый результат
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    17 октября в 21:21
    Режим сберечь результат ON, видимо.
    Ну, мож действительно не хочет Артету унижать, хотя раньше был не против вроде
    azkan
    azkan
    17 октября в 21:19
    Я вот удивляюсь. В открытом футболе Пеп все переигрывал. И крупным счетом.
    Сейчас не могут даже по воротам пробить... А Арсенал идет вперед.
    Это он так поддается бывшему помощинку, ученику?
    волгодон 2
    волгодон 2
    17 октября в 21:15
    здесь скромненько
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    17 октября в 21:12
    Где его 2 штрафных-2 гола? Поди знай
    azkan
    azkan
    17 октября в 21:11
    Пепе пробил по дурацки и ушел))))
    azkan
    azkan
    17 октября в 21:07
    Пока смотрел другую игру во втором тайме Арсенал прибавил что ли?
    Статистика какая!
    Тем интересней будет концовка
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    17 октября в 21:04
    интер проиграл, теперь и за АРС можно притопить.
    aNOOBis
    aNOOBis
    17 октября в 20:59
    Дайте человеку жирный контракт и он перестанет играть:-(
    Где звезда Габона?!
    aNOOBis
    aNOOBis
    17 октября в 20:56
    Родри уже третий раз после жёлтой карточки играет на вторую жёлтую, но это, конечно, не Луиз с прямой красной всегда
    zdeniss
    zdeniss ответ aNOOBis (раскрыть)
    17 октября в 20:44
    То же самое подумал...
    azkan
    azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
    17 октября в 20:18
    Это они еще без КДБ играют.
    Сейчас Арсенал все перетерпят и на контре должны забивать.
    Вопрос сколько голов до этого забьют МС)
    aNOOBis
    aNOOBis
    17 октября в 20:09
    Сытый Обама вроде Озила.... Не спешит
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