|
1 : 0
завершен
17 октября 2020, 19:30
суббота
|
Стадион Этихад Стэдиум
|Стерлинг Рахим
|1:0
|23’
|Родри
|14’
|Канселу Жоау
|63’
|Диаш Рубен
|68’
|Аке Натан
|84’
|90+4’
|Партей Томас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гюндоган Илкай
|Агуэро Серхио
|65’
|69’
|Ляказетт Александр
|Виллиан
|83’
|Нкетиа Эдвард
|Пепе Николя
|83’
|Партей Томас
|Джака Гранит
|Фернандиньо
|Фоден Фил
|89’
|
|13
|Удары по воротам
|11
|
|
|5
|Удары в створ
|3
|
|
|15
|Фолы
|10
|
|
|6
|Угловые
|6
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|59%
|Владение мячом
|41%
|
|
|3
|Cэйвы
|4
|
|
|4
|Предупреждения
|1
|
У меня ощущение, что его не было на поле
У меня ощущение, что его не было на поле
Что касается игры, то 1-0 хороший результат против набирающего обороты Арсенала.
Что касается игры, то 1-0 хороший результат против набирающего обороты Арсенала.
За минуту до конца добавленного, мяч уходит от Мареза на угловой.
Судья ошибается и показывает от ворот.
Вот этот ВАРщик который сидит может же подсказать.
Ведь это самый важный момент может быть! Не понятно.
МС с победой, справедливой.
Артете еще учиться, как и нашему Лэмпарду.
За минуту до конца добавленного, мяч уходит от Мареза на угловой.
Судья ошибается и показывает от ворот.
Вот этот ВАРщик который сидит может же подсказать.
Ведь это самый важный момент может быть! Не понятно.
МС с победой, справедливой.
Артете еще учиться, как и нашему Лэмпарду.
По матчу можно похвалить только Саку и Магальяеса.
По матчу можно похвалить только Саку и Магальяеса.
Ну, мож действительно не хочет Артету унижать, хотя раньше был не против вроде
Ну, мож действительно не хочет Артету унижать, хотя раньше был не против вроде
Сейчас не могут даже по воротам пробить... А Арсенал идет вперед.
Это он так поддается бывшему помощинку, ученику?
Сейчас не могут даже по воротам пробить... А Арсенал идет вперед.
Это он так поддается бывшему помощинку, ученику?
Статистика какая!
Тем интересней будет концовка
Статистика какая!
Тем интересней будет концовка
Где звезда Габона?!
Где звезда Габона?!
Сейчас Арсенал все перетерпят и на контре должны забивать.
Вопрос сколько голов до этого забьют МС)
Сейчас Арсенал все перетерпят и на контре должны забивать.
Вопрос сколько голов до этого забьют МС)