В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 94

З 15 Зума Курт Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 105 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 94

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 94

З 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

Н 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

П 7 Канте Нголо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

П 17 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 71

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 94

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 94

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 13 Кабальеро Вилли

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 2 Рюдигер Антонио

З 33 Эмерсон

П 5 Жоржиньо Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 23

Н 18 Жиру Оливье Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7