|Челси
|4:1
|Шеффилд Юнайтед
|
4 : 1
завершен
вчера, 20:30
|
Стадион Стэмфорд Бридж
|9’
|0:1
|
МакГолдрик Дэвид
ассистент Берге Сандер
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Абрахам Тэмми
ассистент Ковачич Матео
|1:1
|23’
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Чилуэлл Бенжамин
ассистент Зиеш Хаким
|2:1
|34’
|
Силва Тиаго
ассистент Зиеш Хаким
|3:1
|77’
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Вернер Тимо
ассистент Канте Нголо
|4:1
|80’
|37’
|Иган Джон
|75’
|Берге Сандер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Осборн Бен
|Норвуд Оливер
|63’
|МакБарни Оливер
|Брюстер Риан
|Жоржиньо
|Ковачич Матео
|71’
|Жиру Оливье
|Вернер Тимо
|87’
|
|20
|Удары по воротам
|6
|
|
|9
|Удары в створ
|3
|
|
|5
|Фолы
|14
|
|
|6
|Угловые
|7
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|70%
|Владение мячом
|30%
|
|
|2
|Cэйвы
|5
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
Хорошо, что забили два гола в конце. А то клинки как раз готовились в концовке навалится. Да и навалились вроде. Тоже молодцы.
Хорошо, что забили два гола в конце. А то клинки как раз готовились в концовке навалится. Да и навалились вроде. Тоже молодцы.
Виллиан пусть феерит в Арсенале)))
Виллиан пусть феерит в Арсенале)))