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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Ньюкасл Юнайтед - Челси
Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Вест Бромвич

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    Голы
    Фернандеш Бруну 1:0(П) 56’
    Наказания
    76’ Галлахер Конор
    Кавани Эдинсон 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Робсон-Кану Хол Дианьяна Грэди
    62’ Робинсон Каллум Ахирн-Грант Карлан
    Кавани Эдинсон Мата Хуан Мануэль 63’
    ван де Бек Донни Рэшфорд Маркус 79’
    79’ Кровинович Филип Иванович Бранислав
    МакТоминэй Скотт Фред 84’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 2
    		12 Фолы 17
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 6
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 03:28
    Лучший клуб в истории футбола?ахахахаха
    Jazz-
    Jazz- ответ abramjan (раскрыть)
    сегодня в 02:32
    4 кажись. У Лис 8 уже, Сити с Челси тоже впереди нас, расслабьтесь)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 01:37, ред.
    Согласен, mon amie!)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:36
    У красного Манчестера появился новый лидер. Очень большую пользу приносит португалец своей команде. Не просто так ведь лучший клуб в истории футбола- Реал Мадрид следил за этим игроком. Манчестер Юнайтед с победой. Почему люди так обсуждают, когда игрок забивает с одиннадцатиметровой отметки? С пенальти ведь тоже надо уметь забивать. Это момент, когда нужны хорошие нервы. Что касается тренера, то опять он спасся от увольнения.
    dzvinka
    dzvinka ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 01:34
    а оно так всегда, шедевры рождаются спонтанно)))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Импровизация!!!На ходу родилось!!! Благодарю за оценку!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Colchoneros (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    С Пенки ещё надо забить! Месси не даст соврать)))
    dzvinka
    dzvinka ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    это просто чума... я давно так не смеялся. от души.
    и смех и слезы
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Martini_1987 (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    В какой футбол?)
    С Оливером Львы Толстые, а без свистуна - 7:2. Аха-ха)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    сегодня в 01:03
    Молоток, сквозерам и восьмилонцам круто подпалил седалища. Аха-ха)
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 01:02, ред.
    Бруну Пенальдеш!
    Graceful 713
    Graceful 713
    сегодня в 01:00
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      сегодня в 01:00
      Если бы не эти пенальти, МЮ был бы в зоне вылета, лол.
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 00:59
      надо чтобы пеналь ВБ оставили, может проснулись бы тогда, особенно Марс, который делает всем одолжение, появляясь в составе и мажет с завидным постоянством с 3-х метров.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      сегодня в 00:58
      Победа и в Африке Победа!!!
      Groove000
      Groove000
      сегодня в 00:55
      Победа в стиле Краснодара
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      сегодня в 00:38
      Лучшее враг хорошего, улучшают позицию, хотя и так можно было прострелить, и это не первый момент!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:33, ред.
      Или в Мафию
      - МЮ засыпает, просыпается Погба, жалуется Райоле и хочет уйти из клуба, Райоле не до этого он еле еле расстался с Лингардом, ему не до жалоб Погба
      -Мафия засыпает, просыпается физрук Сульшер, он просит Погба остаться, обещает, что он будет в старте!
      -Все засыпают, просыпаются Рой Кин и Кантона, при следующем пробуждении МЮ не досчитается одного Погба!!!)))
      Martini_1987
      Martini_1987 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      сегодня в 00:28
      В монополию тогда уж...
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:27
      Бери выше -в городки))
      Martini_1987
      Martini_1987 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      В водное поло)
      Martini_1987
      Martini_1987
      сегодня в 00:25
      Ну хоть пенальти со второго раза смогли))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:25
      А Манчестер по этой логике в Баскетбол или лапту))
      Martini_1987
      Martini_1987
      сегодня в 00:25, ред.
      Мешки, в упор забить не могут))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:24
      Хотя и вы не промах, Салахи пенальти, скоро синонимами станут!
      Martini_1987
      Martini_1987 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      сегодня в 00:23
      Ливерпуль хоть в футбол играет, не?))
      Martini_1987
      Martini_1987
      сегодня в 00:23
      Уууухх, перекладина то какая
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:23
      У Ливерпуля 2 матча 2 пенки,которые определили счёт игры или это другое?)))
      Martini_1987
      Martini_1987 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      На то они и лисы))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Martini_1987 (раскрыть)
      сегодня в 00:20, ред.
      Завтра веселее будет, Лисы не одну пенку попросят!!!))
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