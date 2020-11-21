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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Олд Траффорд
|Фернандеш Бруну
|1:0(П)
|56’
|76’
|Галлахер Конор
|Кавани Эдинсон
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Робсон-Кану Хол
|Дианьяна Грэди
|62’
|Робинсон Каллум
|Ахирн-Грант Карлан
|Кавани Эдинсон
|Мата Хуан Мануэль
|63’
|ван де Бек Донни
|Рэшфорд Маркус
|79’
|79’
|Кровинович Филип
|Иванович Бранислав
|МакТоминэй Скотт
|Фред
|84’
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|17
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|17
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|8
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|1
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и смех и слезы
и смех и слезы
С Оливером Львы Толстые, а без свистуна - 7:2. Аха-ха)
С Оливером Львы Толстые, а без свистуна - 7:2. Аха-ха)
- МЮ засыпает, просыпается Погба, жалуется Райоле и хочет уйти из клуба, Райоле не до этого он еле еле расстался с Лингардом, ему не до жалоб Погба
-Мафия засыпает, просыпается физрук Сульшер, он просит Погба остаться, обещает, что он будет в старте!
-Все засыпают, просыпаются Рой Кин и Кантона, при следующем пробуждении МЮ не досчитается одного Погба!!!)))
- МЮ засыпает, просыпается Погба, жалуется Райоле и хочет уйти из клуба, Райоле не до этого он еле еле расстался с Лингардом, ему не до жалоб Погба
-Мафия засыпает, просыпается физрук Сульшер, он просит Погба остаться, обещает, что он будет в старте!
-Все засыпают, просыпаются Рой Кин и Кантона, при следующем пробуждении МЮ не досчитается одного Погба!!!)))