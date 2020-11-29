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0 : 0
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Зиеш Хаким
|29’
|50’
|Бергвейн Стевен
|Джеймс Рис
|53’
|Зума Курт
|55’
|Маунт Мэйсон
|76’
|89’
|Регилон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|Пулишич Кристиан
|Вернер Тимо
|74’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|79’
|Хаверц Кай
|Зиеш Хаким
|83’
|89’
|Дэвис Бен
|Бергвейн Стевен
|90+2’
|Моура Лукас
|Сон Хын-Мин
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|13
|Удары по воротам
|5
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|3
|Удары в створ
|1
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|20
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|2
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