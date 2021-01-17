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1 : 3
завершен
17 января 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Бремэлл Лейн
|5’
|0:1
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Орье Серж
ассистент Сон Хын-Мин
|40’
|0:2
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Кейн Харри
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
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МакГолдрик Дэвид
ассистент Флек Джон
|1:2
|59’
|62’
|1:3
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Н'Домбеле Тангай
ассистент Бергвейн Стевен
|Норвуд Оливер
|23’
|Лундстрем Джон
|50’
|Иган Джон
|86’
|Ампаду Итан
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Брайан Кин
|Норвуд Оливер
|67’
|Брюстер Риан
|Берк Оливер
|71’
|Шарп Билли
|Бэшем Крис
|74’
|87’
|Моура Лукас
|Бергвейн Стевен
|90+2’
|Винисиус
|Сон Хын-Мин
|90+4’
|Санчес Давинсон
|Регилон
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|15
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|4
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|5
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|0
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Ну и силовой британский футбол уже изжил себя в АПЛе, все команды играющие в аналогичный футбол,на дне и лишь португальцы их разбавляют своей техникой.
Ну и силовой британский футбол уже изжил себя в АПЛе, все команды играющие в аналогичный футбол,на дне и лишь португальцы их разбавляют своей техникой.