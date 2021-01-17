В 1 Рамсдейл Аарон Голов пропущено: 3 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 94

З 22 Ампаду Итан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 20 Богл Джейден Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 94

З 6 Бэшем Крис Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 74

З 12 Иган Джон Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 3 Стивенс Энда Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

Н 14 Берк Оливер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 71

П 7 Лундстрем Джон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

П 16 Норвуд Оливер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 67

П 4 Флек Джон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

Н 17 МакГолдрик Дэвид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 18 Фодеринхэм Уэс

З 29 Брайан Кин Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

З 2 Бэлдок Джордж

З 13 Лоу Макс

З 15 Ягелка Фил

Н 24 Брюстер Риан Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 23