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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Астон Вилла - Эвертон
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Кристал Пэлас

Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед против Тоттенхэм

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Мелбет 4.91 3.65 1.81
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    23' Норвуд Оливер (16)
     
    50' Лундстрем Джон (7)
     
    59' (1:2) МакГолдрик Дэвид (17) (Флек Джон (4))
     
    67' Норвуд Оливер (16) уходит с поля, Брайан Кин (29) вышел на поле
     
    71' Берк Оливер (14) уходит с поля, Брюстер Риан (24) вышел на поле
     
    74' Бэшем Крис (6) уходит с поля, Шарп Билли (10) вышел на поле
     
    86' Иган Джон (12)
     
    90+1' Ампаду Итан (22)
     
    5' (0:1) Орье Серж (24) (Сон Хын-Мин (7))
     
    40' (0:2) Кейн Харри (10) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (5))
     
    62' (1:3) Н'Домбеле Тангай (28) (Бергвейн Стевен (23))
     
    87' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    2
    90+2' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
    90+4' Регилон (3) уходит с поля, Санчес Давинсон (6) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Орье Серж
    ассистент Сон Хын-Мин
    40’ 0:2 Кейн Харри
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
    МакГолдрик Дэвид
    ассистент Флек Джон     		1:2 59’
    62’ 1:3 Н'Домбеле Тангай
    ассистент Бергвейн Стевен
    Наказания
    Норвуд Оливер 23’
    Лундстрем Джон 50’
    Иган Джон 86’
    Ампаду Итан 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Брайан Кин Норвуд Оливер 67’
    Брюстер Риан Берк Оливер 71’
    Шарп Билли Бэшем Крис 74’
    87’ Моура Лукас Бергвейн Стевен
    90+2’ Винисиус Сон Хын-Мин
    90+4’ Санчес Давинсон Регилон
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 4
    		5 Угловые 7
    		4 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Bavaria_N
    Bavaria_N
    17 января в 22:37
      DXTK
      DXTK
      17 января в 21:58
      победить шеффилд не самая сложная задача на сезон, шпоры просто взяли дежурные очки у аутсайдера. .........
      Брулин
      Брулин ответ azkan (раскрыть)
      17 января в 19:48
      С Фулхэмом был шикарен, возил всех в центре, мяч как приклееный был у него, шикарно пасовал но Сон и Кейн все запороли
      allemz
      allemz ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      17 января в 19:19
      За Ливер, нельзя отпускать фартовых в отрыв. Иначе этим отрывом будут прикрывать свои судейские проделки)
      Rheinfall
      Rheinfall
      17 января в 19:11
      Подопечных Моуриньо с выездной победой.
      allemz
      allemz ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      17 января в 19:09, ред.
      Со вчерашнего дня исчезла со стартовой страницы. Приходилось через список лиг искать матч.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ 1bear (раскрыть)
      17 января в 19:07
      в том сезоне их тянул Дин Хенд,а в этом году тащер напрочь отсутствует. Пока что Дин для МЮ не очень тянет,когда он стоит в раме,кажется что каждая острая атака завершится голом, всё таки при ДДГ таких ощущений нет. А вот в раме Клинков, Дин был монолитом,который пробить было далеко не под силу. Вроде бы и ворота по размерам одни и теже,а ведь игры совсем разные. Что касается Аарона,ну кому как,но на мой взгляд очень слабый воротник - отсюда и результаты такие. Фулхэм, Бёрнли, Брайтон,Ньюкасл, Вулвз - на порядок выше,у Дроздов не знаю,насколько лучше или хуже.
      Ну и силовой британский футбол уже изжил себя в АПЛе, все команды играющие в аналогичный футбол,на дне и лишь португальцы их разбавляют своей техникой.
      allemz
      allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
      17 января в 19:05
      Теперь появился. Спасибо.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      17 января в 19:01
      было бы прозаично,если бы и тут была ничья.Больше всего удивило,что Бэйл и Миранчук имеют очень много схожего,осталось только проводника научить клюшкой махать.
      juvenale
      juvenale ответ vastudio (раскрыть)
      17 января в 18:59
      научи так точно прогнозы давать
      Сантус
      Сантус ответ allemz (раскрыть)
      17 января в 18:58
      Да,в шапке наверху отсутствует....
      allemz
      allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
      17 января в 18:51, ред.
      Видимо, не поняли, писал же, именно на главной странице ветка отсутствует. Там только этот матч и "МС-КП". Даже на старый дизайн можете перейти и убедиться.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
      17 января в 18:47
      Добрый вечер.
      Будьте добры, проверьте ещё раз. Матч присутствует как в списке, так и в линии КП.
      allemz
      allemz
      17 января в 18:39, ред.
      В списке матчей на сегодня (главная страница соккера) отсутствует "Ливер - МЮ".
      azkan
      azkan
      17 января в 18:24
      Ндомбеле случайно попал конечно, но красиво вышло!
      За три минуты обменялись голами.
      An Jo
      An Jo
      17 января в 18:14
      Бэйл опять лавку полирует.
      Сантус
      Сантус
      17 января в 18:07
        azkan
        azkan
        17 января в 18:02
        Мавр такую игру не упустит, довершит до конца. Можно поздравлять кур.
        Rheinfall
        Rheinfall
        17 января в 17:46
        Победа за шпорами.
        Сантус
        Сантус
        17 января в 17:08
        Бодро куры начали
        vastudio
        vastudio
        17 января в 17:05
        Неожиданно победит аутсайдер Шефф)
        zsb1961
        zsb1961
        17 января в 16:56
        Шпоры
        1bear
        1bear
        17 января в 16:30
        верю,что хозяева не проиграют!!!
        RUPRICHT
        RUPRICHT
        17 января в 12:58, ред.
        Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэм в последних шести очных противостояниях два раза обменялись победами и еще два раза сыграли вничью. В этих шести поединках Шеффилд Юнайтед забил восемь голов и заработал 12 желтых карточек. Столько же голов забил и Тоттенхэм, а заработал на одну желтую карточку меньше (11).В прошлом туре чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед одержал первую победу в сезоне. Со счетом 1:0 клинки обыграли Ньюкасл. Однако, Шеффилд Юнайтед по-прежнему на девять очков отстает от зоны безопасности. Что касается Тоттенхэма, то он сыграл вничью 1:1 с Фулхэмом, и это означает, что подопечные Жозе Моуринью выиграли только один из последних шести матчей чемпионата Англии. Анализируя форму обеих команд, отдаю предпочтение Тоттенхэму, ожидаю его победу сегодня на фоне достаточно высокой результативности.В восьми из последних десяти матчей чемпионата Англии с участием Тоттенхэма забивалось не более двух голов.Шеффилд Юнайтед забивал не менее двух голов в последних трех домашних матчах против Тоттенхэма во всех соревнованиях.
        R0100V
        R0100V
        17 января в 08:37
        0-2
        Фрунзик Мкртчян
        Фрунзик Мкртчян
        17 января в 08:04
        ТТХ должен брать тут три очка. Борьба должна быть жаркой
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