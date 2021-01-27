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Челси - Вулверхэмптон
Бернли - Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм
Эвертон - Лестер Сити
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Вулверхэмптон

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    62' Чилуэлл Бенжамин (21)
     
    76' Чилуэлл Бенжамин (21) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    77' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    83' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
     
    46' Аит-Нури Райан (3) уходит с поля, Хувер Ки-Яна (2) вышел на поле
     
    51' Нету Педру (7)
     
    72' Поденсе Даниэл (10) уходит с поля, Виллиан Жозе (12) вышел на поле
     
    90' Траоре Адама (37) уходит с поля, Моутинью Жоау (28) вышел на поле
    Наказания
    51’ Нету Педру
    Чилуэлл Бенжамин 62’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Хувер Ки-Яна Аит-Нури Райан
    72’ Виллиан Жозе Поденсе Даниэл
    Пулишич Кристиан Чилуэлл Бенжамин 76’
    Абрахам Тэмми Жиру Оливье 77’
    Маунт Мэйсон Зиеш Хаким 83’
    90’ Моутинью Жоау Траоре Адама
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 4
    		5 Удары в створ 0
    		14 Фолы 7
    		12 Угловые 1
    		2 Офсайды 0
    		78% Владение мячом 22%
    		0 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 14:33
    на счет взаимно))))))) что напомнило 15 место с Моуриньо??!!!..........

    Руководство Челси перед Лэмпардом не сдержало слово.......... ему дадут два года!!!....... Фрэнк отработал от силы год и пару месяцев, я думаю что за такой короткий срок никого не будет времени что то построить ( при этом в первом сезоне был трансферный бан и расчитывать можно было на тех кто есть и на молодняк из академии, второй сезон прошло лишь полгода с момента новых трансферов по началу синие были 3-ими, но АПЛ сегодня на столько не предсказуем особенно в момент пандемии, что можно уже было к зиме пол лиги тренеров увольнять, а команды меняются местами) ..... может Тухэлю дадут на его месте больше времени....... хотя убирать легенду и ставить тренера которого только что уволили из ПСЖ......потому что он потерял контроль над раздевалкой....... особенно после 6 тура ЛЧ против турецкого клуба......

    при этом уже в первом же матче наколил как понимаем обстанвку поставив Рюдигера на игру ................ держал Маунта и Абрахама на скамейке........... еще немного и Кепу в раму поставит........

    PS хотя мне на челси все равно.....я поддерживал Лэмпарда на бровке и поддержу в его уходе только по одной причине, не потому что он классный игрок десятых, а потому что он - молотобоец!!!
    azkan
    azkan ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Как ни странно для вас, мы болеем за клуб Челси, а не за тренера или хозяина или какого то игрока. Да, какие то переживания есть за отдельных личностей.
    Лэмпарда жаль, не смог себя показать и провести все свои задумки в жизнь. Не хватило времени, может игроки и хозяева не поняли его.
    Так что на ваше пожелание отвечу: Взаимно)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 09:23
    Да, печально:( Но, с другой стороны, синие ничего не пропустили, что тоже можно занести им в актив! Вернеру так и не дали шанс сыграть в этом матче, а зря!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 08:53
    очередная бездарная игра, ну что Лэмпард виноват был???????............... не в обиду фанам Челси.....желаю еще сильнее опуститься пенсам в таблице куда-нибудь на 15 место, .....это будет Абрамовичу за Лэмпарда!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 07:35
    перемены пока себя не проявили
    AgamagA..
    AgamagA..
    вчера в 00:57
    Игра у Челси просто Тухель
    протон1
    протон1
    вчера в 00:41
    а что алегри не вышел на второй тайм?))
    Akatsuki72
    Akatsuki72 ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 00:20
    Насчёт Жоры согласен, он лишний. Лучше уже Гилмора потихоньку подтягивать.
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    вчера в 00:15
    Был выбран очень странный состав, но возможно лишь затем, чтобы проверить "сомнительных" личностей и сразу увидеть на поле кто на что способен. Пока невозможно сделать какие-то определённые выводы, но хотя бы желание было. И даже Одои показал признаки старания, может Тухель вылечит этого безусловно талантливого игрока от эгоизма на поле и лени, как и некоторых других. Наверное Маунт и Пулисик поздно вышли, но возможно стоило пожертвовать этим матчем, чтобы увидеть, что будут делать другие игроки на поле.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 00:12, ред.
    Пока рано делать выводы по работе Тухеля, плюс Волки довольно серьезный соперник, но результат для Челси не удолетворительный, так как играли дома, хотя Почет тоже не выиграл свой первый матч с бывшей командой Тухеля.
    vastudio
    vastudio
    27 января в 23:52
    Вот уже и Арсенал догнал....в следующем туре обгонит?
    vastudio
    vastudio
    27 января в 23:51
    Бл... ну была же эта команда с этими же игроками на 1 месте, теперь чудо -просто забить гол кому попало. Что с командой, п....ц?
    karnager
    karnager
    27 января в 23:48, ред.
    Абрамович уже сейчас должен задуматься над увольнением Тухеля
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    27 января в 23:33
    Тухель начал Тухло
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 января в 23:10
    У Челси ужаснейший состав, трудно что-то вылепить будет
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    27 января в 23:04
    Тухель освежил игру Челси?
    Он ее освежевал.
    Таганский
    Таганский
    27 января в 23:04
    Выход Маунта слегка встряхнул и появилась надежда на победу, Хадсон не ленился, отработал здорово в обороне, спас от гола.. Не знаю кому как, но Жоржик продолжает меня бесить..
    Результат, конечно, тухловат..
    Ждем Бернли..
    azkan
    azkan
    27 января в 23:01
    Ничья. Но ничья мне понравился. Играли с азартом, желанием забить. А не тупо стояли как с лисами. И все таки приятно смотреть когда тренер показывает свои переживания. Нормальный дебют Томаса. Но с заменами чуть припозднил.
    Пуля забыл играть на правом фланге. Может позднее и Алонсо увидим.
    lobsterdam
    lobsterdam
    27 января в 23:00
    хадсон-одой - мужик молодой, повышай удой!
    allemz
    allemz ответ Мысыктар (раскрыть)
    27 января в 22:59
    Газзаев пока не принимает предложение от Сиены, повод задуматься..
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    27 января в 22:59
    Ну так и Лемпард бы смог.
    Сантус
    Сантус
    27 января в 22:59
    Надеюсь Тухель привез с собой пару немецких овчарок.В раздевалке они бы не помешали...)
    Мысыктар
    Мысыктар ответ allemz (раскрыть)
    27 января в 22:58
    Бердыев там чет хотел вроде
    dimagas2
    dimagas2
    27 января в 22:58, ред.
    В общем Тухлая игра.Первый опасный момент аж на 81 минуте,мдааа.
    Ватокат не терплю со времен Сарри,так что будем мучатся с этим Тухелем как минимум годик.
    particular
    particular
    27 января в 22:58
    Не сказать, что с новым кормчим Челси начал штамповать разгромы...
    allemz
    allemz
    27 января в 22:57
    Кто следующий после Тухеля?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    27 января в 22:55
    Манчестер
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    27 января в 22:54
    Как и Манчестеры.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    27 января в 22:54
    Да тут Тухелем ещё и не пахло чтобы параллели проводить, так, тухленько просто
    Мысыктар
    Мысыктар
    27 января в 22:52
    ну чего пробиваем дно?Бернли нам видимо тоже не одолеть)
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