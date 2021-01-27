|Челси
|0:0
|Вулверхэмптон
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0 : 0
завершен
27 января 2021, 21:00
среда
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Стадион Стэмфорд Бридж
|51’
|Нету Педру
|Чилуэлл Бенжамин
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Хувер Ки-Яна
|Аит-Нури Райан
|72’
|Виллиан Жозе
|Поденсе Даниэл
|Пулишич Кристиан
|Чилуэлл Бенжамин
|76’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|77’
|Маунт Мэйсон
|Зиеш Хаким
|83’
|90’
|Моутинью Жоау
|Траоре Адама
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|14
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|7
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|12
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|78%
|Владение мячом
|22%
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|0
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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Пуля забыл играть на правом фланге. Может позднее и Алонсо увидим.
Пуля забыл играть на правом фланге. Может позднее и Алонсо увидим.