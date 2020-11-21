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Бавария - Вердер
Боруссия - Аугсбург
Хоффенхайм - Штутгарт
Шальке-04 - Вольфсбург
Арминия - Байер
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Герта - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Вердер

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    Голы
    45’ 0:1 Эггештайн Максимилиан
    ассистент Саржент Джошуа
    Коман Кингсли
    ассистент Горецка Леон     		1:1 62’
    Наказания
    Павар Бенжамен 15’
    32’ Биттенкурт Леонардо
    43’ Аугустинссон Людвиг
    90+4’ Павленка Иржи
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Горецка Леон Эрнандес Люка 19’
    Гнабри Серж Коман Кингсли 63’
    Чупо-Мотинг Эрик Мусиала Джамал 63’
    Сане Лерой Коста Дуглас 63’
    66’ Агу Феликс Биттенкурт Леонардо
    72’ Мбом Жан-Мануэль Мохвальд Кевин
    90+1’ Чонг Тахит Рашица Милот
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 3
    		10 Фолы 10
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		70% Владение мячом 30%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:06
    Нормально нормально, может в кои то веки интерес какой в Германии появится.
    vastudio
    vastudio ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Про Милан-зачётно, все остальные клубы- полное д...о )))))
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Juve14 (раскрыть)
    вчера в 21:06, ред.
    выскочек?)) Бавария? :DDDD
    выскочкой будет Юве, если хоть раз что то в ЛЧ покажет адекватное) а пока так, где то на полторы головы ниже Баварии и Ливепуля)
    хотя не только пока, Юве всегда был ниже Баварии, и это факт. только Милан в Италии ровня по статусу
    живи с этим
    feris1
    feris1
    вчера в 20:12
    Нежданчик.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:01
    не всё на свете предсказуемо
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Juve14 (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Ахаха, фанат Ювентуса (25 лет без побед в ЛЧ) называет действующих обладателей трэбла выскочками - это нонсенс
    санек002
    санек002 ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 19:53
    да!но я то потерял!мало но...
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 19:48
    Бавария ничего не теряла,они как раз приобрели)))
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ Zola (раскрыть)
    вчера в 19:47
    И вряд ли))) поставил фора +5.5 по угловым на Вердер, 7-3 получилось) осталось Боруссия Д. с -1 по угловым, я думаю пройдёт)
    Zola
    Zola
    вчера в 19:33
    И полетели экспрессы☺️
    Juve14
    Juve14
    вчера в 19:32
    Это Вердер потерял очки, высокомерие баварки чересчур заметно, думали выиграть не напрягаясь, а бегать рвать жилы до конца гордость не позволила, надеюсь этих выскочек в этом году перегонят две Боруссии с Лейпцигом
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 19:32
    Не фанату барселоны писать про отскоки Баварии, тем более после 8:2 , аха-ха)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    вчера в 19:31
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 19:29, ред.
      Эх,рука так и тянулась поставить,что Вердер забьёт и не проиграет.
      Ограничился на том,что забьёт. И на том спасибо)
      vastudio
      vastudio ответ vastudio (раскрыть)
      вчера в 19:28
      Ай красавцы, ну почти победили, отскочила баварка)
      vastudio
      vastudio ответ dimagas2 (раскрыть)
      вчера в 19:17
      ...году)))
      dimagas2
      dimagas2 ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 18:26
      В следующем туре?
      Z. Kramer
      Z. Kramer
      вчера в 18:25
      Первый пошёл
      David Young
      David Young
      вчера в 16:58
      Победа Баварии.
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 16:53
      П1 однозначно
      Homelander
      Homelander
      20 ноября в 08:49
      Вердер на классе!
      vastudio
      vastudio
      19 ноября в 23:38
      Неожиданная победа Вердера!
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