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1 : 1
завершен
вчера, 17:30
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Стадион Альянц Арена
|45’
|0:1
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Эггештайн Максимилиан
ассистент Саржент Джошуа
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Коман Кингсли
ассистент Горецка Леон
|1:1
|62’
|Павар Бенжамен
|15’
|32’
|Биттенкурт Леонардо
|43’
|Аугустинссон Людвиг
|90+4’
|Павленка Иржи
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Горецка Леон
|Эрнандес Люка
|19’
|Гнабри Серж
|Коман Кингсли
|63’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Мусиала Джамал
|63’
|Сане Лерой
|Коста Дуглас
|63’
|66’
|Агу Феликс
|Биттенкурт Леонардо
|72’
|Мбом Жан-Мануэль
|Мохвальд Кевин
|90+1’
|Чонг Тахит
|Рашица Милот
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|15
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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выскочкой будет Юве, если хоть раз что то в ЛЧ покажет адекватное) а пока так, где то на полторы головы ниже Баварии и Ливепуля)
хотя не только пока, Юве всегда был ниже Баварии, и это факт. только Милан в Италии ровня по статусу
живи с этим
выскочкой будет Юве, если хоть раз что то в ЛЧ покажет адекватное) а пока так, где то на полторы головы ниже Баварии и Ливепуля)
хотя не только пока, Юве всегда был ниже Баварии, и это факт. только Милан в Италии ровня по статусу
живи с этим
Ограничился на том,что забьёт. И на том спасибо)
Ограничился на том,что забьёт. И на том спасибо)