В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 111 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 76

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 63

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 88

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 41 Ричардс Крис

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка

П 11 Коста Дуглас

П 22 Рока Марк

П 24 Толиссо Корентен Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 14

Н 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 27