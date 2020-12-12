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1 : 1
завершен
сегодня, 20:30
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Стадион Альте Форстерай
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Прёмель Гриша
ассистент Триммель Кристофер
|1:0
|4’
|67’
|1:1
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Левандовски Роберт
ассистент Коман Кингсли
|30’
|Дэвис Альфонсо
|37’
|Гнабри Серж
|Кнохе Робин
|45’
|Прёмель Гриша
|72’
|Бекер Шеральдо
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тойхерт Седрик
|Ингвартсен Маркус
|36’
|63’
|Сане Лерой
|Мусиала Джамал
|Риерсон Юлиан
|Гризбек Себастьян
|71’
|Эндо Кеита
|Бюлтер Мариус
|71’
|76’
|Толиссо Корентен
|Горецка Леон
|88’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Гнабри Серж
|Гентнер Кристиан
|Авонийи Тайво
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|0
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|4
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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