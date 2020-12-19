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1 : 2
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Бай-Арена
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Шик Патрик
ассистент Амири Надим
|1:0
|14’
|43’
|1:1
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|90+3’
|1:2
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Левандовски Роберт
ассистент Киммих Йозуа
|24’
|Гнабри Серж
|Бэйли Леон
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|32’
|Сане Лерой
|Коман Кингсли
|68’
|Киммих Йозуа
|Толиссо Корентен
|68’
|Мусиала Джамал
|Сане Лерой
|Демирбай Керем
|Бэйли Леон
|74’
|Аларио Лукас
|Шик Патрик
|82’
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|7
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|6
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|5
|Угловые
|7
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|5
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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Впрочем, поставь вместо него Суареса в Баварию, статистика была бы аналогичная.
Впрочем, поставь вместо него Суареса в Баварию, статистика была бы аналогичная.