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Байер - Бавария
РБ Лейпциг - Кельн
Боруссия - Хоффенхайм
Шальке-04 - Арминия
Майнц - Вердер
Аугсбург - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча Байер против Бавария

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Мелбет 3.85 4.34 1.85
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    14' (1:0) Шик Патрик (14) (Амири Надим (11))
     
    72' Бэйли Леон (9)
     
    74' Бэйли Леон (9) уходит с поля, Демирбай Керем (10) вышел на поле
     
    82' Шик Патрик (14) уходит с поля, Аларио Лукас (13) вышел на поле
     
    24' Гнабри Серж (7)
     
    32' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Сане Лерой (10) вышел на поле
     
    43' (1:1) Левандовски Роберт (9) (Мюллер Томас (25))
     
    2
    68' Толиссо Корентен (24) уходит с поля, Киммих Йозуа (6) вышел на поле
    68' Сане Лерой (10) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    90+3' (1:2) Левандовски Роберт (9) (Киммих Йозуа (6))
    Голы
    Шик Патрик
    ассистент Амири Надим     		1:0 14’
    43’ 1:1 Левандовски Роберт
    ассистент Мюллер Томас
    90+3’ 1:2 Левандовски Роберт
    ассистент Киммих Йозуа
    Наказания
    24’ Гнабри Серж
    Бэйли Леон 72’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    32’ Сане Лерой Коман Кингсли
    68’ Киммих Йозуа Толиссо Корентен
    68’ Мусиала Джамал Сане Лерой
    Демирбай Керем Бэйли Леон 74’
    Аларио Лукас Шик Патрик 82’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 14
    		2 Удары в створ 3
    		13 Фолы 6
    		5 Угловые 7
    		5 Офсайды 2
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 04:39
    и опять Лёва
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 00:18
    Левандовски монстр. Вот так бомбардир так бомбардир - одно загляденье!!! А у нас ... чёрти што.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:05
    У Левандовски 60+ результативных действий за год, идёт завторым золотым мячом
    Cayman
    Cayman ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 23:45
    почему? скажи сколько топ трансферов сделала Бавария за последние 10 лет. Это даст ответ почему Лева тащер)
    Cayman
    Cayman ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:44
    а вам Комана не надо?)
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    вчера в 23:41, ред.
    Спасибо Роберт!!!Ставка зашла!)
    juvenale
    juvenale ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 23:36
    там не Левандовски решает,а команда,просто все настроено идеально.Я думаю там бы условный Милик столько же клал)
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Cayman (раскрыть)
    вчера в 23:35
    да ты прям Петросян!
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Cayman (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Ну да, барсе бы было в десять раз хуже, тогда бы их Бавария не 8:2 обыграла, а 80:2. )))
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь
    вчера в 23:29
    Хейтерам и тут облом.)
    Cayman
    Cayman ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 22:53
    а постав Роналду было би на 10 раз хуже)
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 22:52
    Левандовски реально вышел на свой пик и набрал сумашедшую форму.
    Впрочем, поставь вместо него Суареса в Баварию, статистика была бы аналогичная.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Согласен
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 22:39
    У тебя все подозрительно ) болельщик Спартака ))
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:36
    Петер Бош сколотил довольно приятную для глаз болельщиков команду, играют в техничный быстый футбол. Не побоялись играть в свой футбол и против Баварии...но увы...Бавария показала кто лучший клуб в Бундеслиге, а Лева показал почему он лучший футболист этого года!!! 2 шанса 2 гола!
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 22:36
    Ну кто бы сомневался,в Баварии определили кому забивать ,точно так как в Барселоне и Ювентусе.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Писец какой кусок
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:33
    У Байера на центральных защитников клоунов везения прям какое то. Такой же клоун был Топрак был ещё Спахич. Но Топрак и Та вне конкуренции, от их игры аж блевать тянет.
    particular
    particular
    вчера в 22:31, ред.
    Неубедительная игра и убедительный Роберт...
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Да кусок го.на а не защитник 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Когда в защите играет этот нигер Та то ничего подозрительного
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:29
    Боже мой как можно это существо в команде на зарплате держать, если только людей бесплатно смешить. Этот ужас язык не поворачивается сказать защитник ещё и в сборную вызывается. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    vastudio
    vastudio
    вчера в 22:28
    Подозрительный гол за пару секунд до свистка.
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    вчера в 22:28
    Хорошо играет Байер но качества игроков конечно очень слабое.
    Саня Петрашкевич
    Саня Петрашкевич ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 22:28
      Я на стреме
      Я на стреме
      вчера в 22:28, ред.
      что ты с этими бестиями будешь делать? даже фармакология бессильна
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
      вчера в 22:27
      Та ган.он два гола привез это п.дц 3
      Rattlehead
      Rattlehead
      вчера в 22:26
      Все-таки додавили. Отличный матч.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      вчера в 22:25
      Бавария монстры уважуха)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь
      вчера в 22:01
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