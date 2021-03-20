В 1 Нойер Мануэль Спасений: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 27 Алаба Давид Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 60

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

П 25 Мюллер Томас Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 83

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка

П 28 Дантас Тиаго

П 8 Мартинес Хави Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 42 Мусиала Джамал Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 22 Рока Марк

Н 29 Коман Кингсли Фолов заработано: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30