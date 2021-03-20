ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-20
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-15
2021-05-22
Бавария - Штутгарт
Айнтрахт - Унион
Кёльн - Боруссия
Вердер - Вольфсбург
Шальке-04 - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Штутгарт

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.9510.76
Лига Ставок 1.29 6.60 8.80
Фонбет Live! 1.03 20.00 97.00
Мелбет 1.22 7.96 11.70
Pin-Up.ru 1.26 7.00 11.20
BetBoom 1.25 6.72 10.37
 
12' Дэвис Альфонсо (19)
 
18' (1:0) Левандовски Роберт (9) (Гнабри Серж (7))
 
22' (2:0) Гнабри Серж (7) (Сане Лерой (10))
 
23' (3:0) Левандовски Роберт (9) (Мюллер Томас (25))
 
37' Боатенг Джером (17)
 
39' (4:0) Левандовски Роберт (9)
 
60' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Коман Кингсли (29) вышел на поле
 
70' Левандовски Роберт (9) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
 
2
83' Сане Лерой (10) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
83' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
 
35' Вамангитука Силла (14) уходит с поля, Климович Матео (31) вышел на поле
 
2
46' Соса Борна (24) уходит с поля, Гонсалес Николас (22) вышел на поле
46' Амада Науйру (32) уходит с поля, Форстер Филипп (20) вышел на поле
 
61' Кастро Гонсало (8)
 
76' Кастро Гонсало (8) уходит с поля, Дидави Даниэль (10) вышел на поле
 
77' Эндо Ватару (3) уходит с поля, Каразор Атакан (16) вышел на поле
 
86' Кемпф Марк-Оливер (4)
Голы
Левандовски Роберт
ассистент Гнабри Серж 		1:0 18’
Гнабри Серж
ассистент Сане Лерой 		2:0 22’
Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас 		3:0 23’
Левандовски Роберт 4:0 39’
Наказания
Дэвис Альфонсо 12’
Боатенг Джером 37’
61’ Кастро Гонсало
86’ Кемпф Марк-Оливер
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
35’ Климович Матео Вамангитука Силла
46’ Гонсалес Николас Соса Борна
46’ Форстер Филипп Амада Науйру
Коман Кингсли Гнабри Серж 60’
Чупо-Мотинг Эрик Левандовски Роберт 70’
76’ Дидави Даниэль Кастро Гонсало
77’ Каразор Атакан Эндо Ватару
Мусиала Джамал Сане Лерой 83’
Мартинес Хави Мюллер Томас 83’
Статистика
 15 Удары по воротам 12
7 Удары в створ 4
10 Фолы 11
1 Угловые 3
1 Офсайды 2
42% Владение мячом 58%
4 Cэйвы 3
1 Предупреждения 2
1 Удаления 0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
21 марта в 21:05
Золотой мяч Левандовскому
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта в 14:00
Бавария, что ты творишь? Забить крепкому Штутгарту в меньшинстве 4 гола, который в этом сезоне разгромил Боруссию Дортмунд на выезде и отправил в отставку Фавра) Об игре Левандовского кроме возвышенных эпитетов, ничего больше и не скажешь. Просто браво, Роберт!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 марта в 22:11, ред.
посмотрим как Левандовски сыграет с Парижем.
Crooclin
Crooclin
20 марта в 22:04
Говорил же что Лёва будет 94 хет-триками ради нового рекорда Бундеслиги)
RR117
RR117
20 марта в 21:10
Оставшись без одного игрока, Бавария просто смяла Штутгарт.

Только вот не пойму, остальные клубы настолько слабые или состав и игра Баварии настолько мощны.

Слишком просто забивает Бавария.
barcamilan
barcamilan
20 марта в 21:02
ну у баварии ваще нет конкурентов в германии
Roman73
Roman73
20 марта в 20:16
Левандовски заходит на второй Золотой Мяч .
Остапчук 67
Остапчук 67
20 марта в 19:30
Жестокая немецкая машина
Мысыктар
Мысыктар
20 марта в 19:17
попали ПСЖ)
Cayman
Cayman ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
20 марта в 19:04
Серия а
Иван Сергеев 1
Иван Сергеев 1 ответ Karkaz (раскрыть)
20 марта в 18:36
лишь бы рекорд месси не побил
Karkaz
Karkaz
20 марта в 18:35
Всякое может случится, но такими темпами Левандовски побьёт рекорд Герда Мюллера.
Agent_marsa
Agent_marsa ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
20 марта в 18:35
Думается, что футбол и любят за голы, а не скучные 0-0 с тактической борьбой в центре поля.
Иван Сергеев 1
Иван Сергеев 1 ответ Cayman (раскрыть)
20 марта в 18:31
это какая?
Cayman
Cayman ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
20 марта в 18:31
Дваровая лига осталось без команд в лч
Иван Сергеев 1
Иван Сергеев 1 ответ Agent_marsa (раскрыть)
20 марта в 18:18
а у них там каждая игра такая. дворовая лига без защиты
Agent_marsa
Agent_marsa
20 марта в 18:18
Бавария в меньшинстве играет, а по игре будто Штутгарт вообще на поле не вышел
Иван Сергеев 1
Иван Сергеев 1 ответ DEIVID_33 (раскрыть)
20 марта в 18:18
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ eleven LC (раскрыть)
    20 марта в 18:17
    потому что догонит рекорд месси по голам за чемпионат
    eleven LC
    eleven LC ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
    20 марта в 18:17
    Почему?
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    20 марта в 18:16
    Это уже читерство какое-то. Они даже в меньшинстве 4 забивают.
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ eleven LC (раскрыть)
    20 марта в 18:15
    надеюсь, еще 15 голов не сможет забить
    eleven LC
    eleven LC
    20 марта в 18:14
    Левандовский в шикарной форме,просто монстр-как Месси и Роналду в 2012-13 годах когда они забивали под 50 голов только в чемпионате
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1
    20 марта в 17:59
    как же он 38... этот левандовски
    Crooclin
    Crooclin
    20 марта в 17:50
      dok66
      dok66
      20 марта в 17:25
      Бавария
      1bear
      1bear
      20 марта в 15:43
      2-2
      swed27
      swed27
      20 марта в 08:08
      3-1
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100