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4 : 0
завершен
20 марта 2021, 17:30
суббота
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Стадион Альянц Арена
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Левандовски Роберт
ассистент Гнабри Серж
|1:0
|18’
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Гнабри Серж
ассистент Сане Лерой
|2:0
|22’
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|3:0
|23’
|Левандовски Роберт
|4:0
|39’
|Дэвис Альфонсо
|12’
|Боатенг Джером
|37’
|61’
|Кастро Гонсало
|86’
|Кемпф Марк-Оливер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|35’
|Климович Матео
|Вамангитука Силла
|46’
|Гонсалес Николас
|Соса Борна
|46’
|Форстер Филипп
|Амада Науйру
|Коман Кингсли
|Гнабри Серж
|60’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|70’
|76’
|Дидави Даниэль
|Кастро Гонсало
|77’
|Каразор Атакан
|Эндо Ватару
|Мусиала Джамал
|Сане Лерой
|83’
|Мартинес Хави
|Мюллер Томас
|83’
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|15
|Удары по воротам
|12
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|7
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Только вот не пойму, остальные клубы настолько слабые или состав и игра Баварии настолько мощны.
Слишком просто забивает Бавария.
Только вот не пойму, остальные клубы настолько слабые или состав и игра Баварии настолько мощны.
Слишком просто забивает Бавария.