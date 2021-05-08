В 35 Хитц Марвин Спасений: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 3 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 26 Пищек Лукаш Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 9 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 10 Азар Торган Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 72

П 8 Дахуд Махмуд Фолов совершено: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 60

П 23 Джан Эмре Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 82

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман Спасений: 4 Пасы: 12 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

З 14 Шульц Нико

П 19 Брандт Юлиан Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 18

П 6 Дилейни Томас Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 30

П 36 Кнауфф Ансгар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 24 Менье Тома

П 30 Пасслак Феликс

П 20 Рейньер