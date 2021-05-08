|Боруссия
|3:2
|РБ Лейпциг
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3 : 2
завершен
08 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 300 - 290
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2
Средний возраст: 27.5 - 26.1
Средний рост: 182.4 - 181.5
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-1-4-2
Серия побед: 4 - 2
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Стадион Сигнал Идуна Парк
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Ройс Марко
ассистент Азар Торган
|1:0
|7’
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Санчо Джейдон
ассистент Геррейру Рафаэль
|2:0
|51’
|63’
|2:1
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Клостерманн Лукас
ассистент Форсберг Эмиль
|77’
|2:2
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Ольмо Даниэль
ассистент Хван Хи-Чхан
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Санчо Джейдон
ассистент Геррейру Рафаэль
|3:2
|87’
|Хуммельс Матс
|74’
|90+1’
|Айдара Амаду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бюрки Роман
|Хитц Марвин
|46’
|Дилейни Томас
|Дахуд Махмуд
|60’
|64’
|Мукиеле Норди
|Хенрикс Бенжамин
|64’
|Клюйверт Джастин
|Форсберг Эмиль
|Брандт Юлиан
|Азар Торган
|72’
|74’
|Айдара Амаду
|Анхелиньо
|75’
|Лаймер Конрад
|Кампль Кевин
|Кнауфф Ансгар
|Рейна Джованни
|82’
|82’
|Хальстенберг Марцель
|Клостерманн Лукас
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|15
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|8
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|8
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|6
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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