|
2 : 3
завершен
06 января 2021, 23:00
среда
|
Стадион Сан Мамес Баррия
|
Уильямс Иньяки
ассистент Гарсия Рауль
|1:0
|3’
|14’
|1:1
|
Педри
ассистент Де Йонг Френки
|38’
|1:2
|
Месси Лионель
ассистент Педри
|62’
|1:3
|
Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
|
Муньяин Икер
ассистент Беренгер Алехандро
|2:3
|90’
|Весга Микель
|27’
|57’
|Ленгле Клеман
|Дани Гарсия
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Баленсиага Микель
|Берчиче Юри
|32’
|Дани Гарсия
|Весга Микель
|65’
|Беренгер Алехандро
|Де Маркос Оскар
|65’
|75’
|Мингеса Оскар
|Дест Сержиньо
|75’
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
|Морсилльо Йон
|Гарсия Рауль
|80’
|
|8
|Удары по воротам
|13
|
|
|3
|Удары в створ
|9
|
|
|10
|Фолы
|6
|
|
|3
|Угловые
|4
|
|
|0
|Офсайды
|4
|
|
|42%
|Владение мячом
|58%
|
|
|6
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|
Смейся сколько хочешь
Смейся сколько хочешь
Лишь в рое блох,
Место быть ему у ног
и лизать их португальцу,
ему выпал такой РоК.
Лишь в рое блох,
Место быть ему у ног
и лизать их португальцу,
ему выпал такой РоК.
Я просто в шоке от этого!!!
Я просто в шоке от этого!!!
Месси : я действительно забил,не промахнулся?
Не может быть! я забил с игры.... - и вздрогнув ужаснулся.
Педритто: О Великий Одиссей,
всех прекрасней и милей
Мяч забил с игры красиво,
Но мой пас был просто диво...
Лео: дайте вести из Милана
Пьянич: на душе всё ноет рана,
Там Роналду и друзья,
как туринские князья,
одолели эту нечисть.
Но Роналду без гола!
Месси: видимо забью я - Два!
Антуан: может дёрнут за косу
и тогда я упаду?
Месси : я действительно забил,не промахнулся?
Не может быть! я забил с игры.... - и вздрогнув ужаснулся.
Педритто: О Великий Одиссей,
всех прекрасней и милей
Мяч забил с игры красиво,
Но мой пас был просто диво...
Лео: дайте вести из Милана
Пьянич: на душе всё ноет рана,
Там Роналду и друзья,
как туринские князья,
одолели эту нечисть.
Но Роналду без гола!
Месси: видимо забью я - Два!
Антуан: может дёрнут за косу
и тогда я упаду?
Думаю с приходом Марселино игра Атлетика станет ярче!
Думаю с приходом Марселино игра Атлетика станет ярче!
Если после всего того, что я описал, мяч отдается сопернику (в данном случае барсе), то это правило безпонтовое!
Если после всего того, что я описал, мяч отдается сопернику (в данном случае барсе), то это правило безпонтовое!