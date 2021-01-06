В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Пасы: 92 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

З 4 Араухо Рональд Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 75

З 15 Ленгле Клеман Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 71 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 94

П 21 Де Йонг Френки Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 6 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 94

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 75

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 94

П 16 Педри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 28 Мингеса Оскар Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

З 23 Умтити Самюэль

З 24 Фирпо Эктор

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем

Н 9 Брейтуэйт Мартин Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

Н 29 Конрад