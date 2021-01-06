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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик против Барселона

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Лига ставок 5.40 4.40 1.64
 
3' (1:0) Уильямс Иньяки (9) (Гарсия Рауль (22))
 
27' Весга Микель (6)
 
32' Берчиче Юри (17) уходит с поля, Баленсиага Микель (24) вышел на поле
 
2
65' Весга Микель (6) уходит с поля, Дани Гарсия (14) вышел на поле
65' Де Маркос Оскар (18) уходит с поля, Беренгер Алехандро (12) вышел на поле
 
70' Дани Гарсия (14)
 
80' Гарсия Рауль (22) уходит с поля, Морсилльо Йон (2) вышел на поле
 
90' (2:3) Муньяин Икер (10) (Беренгер Алехандро (12))
 
14' (1:1) Педри (16) (Де Йонг Френки (21))
 
38' (1:2) Месси Лионель (10) (Педри (16))
 
57' Ленгле Клеман (15)
 
62' (1:3) Месси Лионель (10) (Гризманн Антуан (7))
 
2
75' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Мингеса Оскар (28) вышел на поле
75' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
Голы
Уильямс Иньяки
ассистент Гарсия Рауль 		1:0 3’
14’ 1:1 Педри
ассистент Де Йонг Френки
38’ 1:2 Месси Лионель
ассистент Педри
62’ 1:3 Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
Муньяин Икер
ассистент Беренгер Алехандро 		2:3 90’
Наказания
Весга Микель 27’
57’ Ленгле Клеман
Дани Гарсия 70’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Баленсиага Микель Берчиче Юри 32’
Дани Гарсия Весга Микель 65’
Беренгер Алехандро Де Маркос Оскар 65’
75’ Мингеса Оскар Дест Сержиньо
75’ Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман
Морсилльо Йон Гарсия Рауль 80’
Статистика
 8 Удары по воротам 13
3 Удары в створ 9
10 Фолы 6
3 Угловые 4
0 Офсайды 4
42% Владение мячом 58%
6 Cэйвы 2
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:42
чудеса случаются )
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 января в 02:18
Нельзя брать себе кумира! Это строго запрещено в Религии!
Legend 6
Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 января в 07:46
А что в этом плохого?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Legend 6 (раскрыть)
07 января в 23:50
Я не ты, чтоб у меня был кумир.
Смейся сколько хочешь
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
07 января в 22:08
Месси Бог
Лишь в рое блох,
Место быть ему у ног
и лизать их португальцу,
ему выпал такой РоК.
Байкал-38
Байкал-38
07 января в 20:57
Раньше Роналду был последним... геем, потом когда пришёл в юве он стал просто игроком к которому из-за его ориентации относятся толерантно, сейчас с ним хоть в разведку на яхте!
Я просто в шоке от этого!!!
NOVA
NOVA ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
07 января в 20:56
ты прям ПОЭТ!!
NOVA
NOVA ответ particular (раскрыть)
07 января в 20:56
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    07 января в 19:50
    поздравляю Барсуков с победой над Атлетиком, на морально-волевых качествах Месси и команда завоевала три очка,что в последнее время это редчайшая редкость. Понравился первый гол Месси, когда он забил,он поверить не мог,что попал в пустые ворота(в это время Сима,решил сделать ставку на гол Месси,но тот не стал дожидаться и не дал подзаработать сопернику).

    Месси : я действительно забил,не промахнулся?
    Не может быть! я забил с игры.... - и вздрогнув ужаснулся.
    Педритто: О Великий Одиссей,
    всех прекрасней и милей
    Мяч забил с игры красиво,
    Но мой пас был просто диво...
    Лео: дайте вести из Милана
    Пьянич: на душе всё ноет рана,
    Там Роналду и друзья,
    как туринские князья,
    одолели эту нечисть.
    Но Роналду без гола!
    Месси: видимо забью я - Два!
    Антуан: может дёрнут за косу
    и тогда я упаду?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ hurricaneole (раскрыть)
    07 января в 16:32
    в свете последних событий,он сыграл просто великолепно.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 января в 16:31
    Всё же Месси сегодня смог в Италию отправить презент из двух голов,своему лучшему другу из Юве.... Нет,не Павлуше,а Кришну.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 января в 16:29
    За Гризли заплатили 180 лямов,что бы он партнёров нежно заключал в свои объятия,ну и радовал нас своими разными причёсками.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 января в 16:27
    Франки неудачную передачу Месси,исправил и достал мяч в воздухе,скинул в свободную зону.где оказался молодой и пронырливый Педри. Который и пяточкой хорошо скатил Месси под удар. Голкипер Атлетик играл очень не стабильно, отражал неотразимые удары и терял позицию в воротах,в элементарных ситуациях,из которых пришли голы. Первый гол и второй на его совести.
    A.S.A
    A.S.A
    07 января в 12:23
    Несмотря на проигрыш дебют у гл.тренера Басков получился... Играли Атлеты в хороший футбол, но у Барсы есть Месси и тер Штегин, которые и сделали результат...но больше всего в этом матче в составе Барсы понравилась игра Педри.
    Думаю с приходом Марселино игра Атлетика станет ярче!
    димон 37
    димон 37 ответ d_fincher (раскрыть)
    07 января в 10:56
    Ну вчера дырявый, Милан один разорвал
    particular
    particular
    07 января в 08:57
    Важная победа, нужный результат... В таблице продвинулись, Лео забил... 👍
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    07 января в 08:48
    Не ожидал. Думал АБ не проиграет. С победой.
    d_fincher
    d_fincher ответ ilyafrom (раскрыть)
    07 января в 07:12
    Когда Месси наконец то покинет зону комфорта и покажет свой реально уровень футбола - тогда о нем будут писать. А пока из них двоих только Роналду уверен в себе в любой команде.
    Legend 6
    Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    07 января в 06:21
      амурец
      амурец
      07 января в 03:38
      Барселона обыграла непростого соперника
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ hurricaneole (раскрыть)
      07 января в 03:04
      У меня нет кумира!!! Это очень плохое качество, если человек берёт себе кумира!!!
      NOVA
      NOVA
      07 января в 02:29
      не смог атлетик дожать барсу!! ну сказалась смена тренера конечно!!
      hurricaneole
      hurricaneole ответ hurricaneole (раскрыть)
      07 января в 02:08
      И кстати, Лео сыграл хорошо.
      hurricaneole
      hurricaneole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      07 января в 02:04
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ hurricaneole (раскрыть)
        07 января в 01:54
        Причем тут Роналду, когда речь идёт про Ла Лигу, про барсю, про меську и т.д.?
        hurricaneole
        hurricaneole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        07 января в 01:53
        Роналду, играл сегодня?))))))))))))))
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Hancock (комментарий удален) (раскрыть)
        07 января в 01:52
        Ты приведи это правило.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        07 января в 01:49, ред.
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Hancock (комментарий удален) (раскрыть)
          07 января в 01:40
          Это ты прочитай правила.
          Если после всего того, что я описал, мяч отдается сопернику (в данном случае барсе), то это правило безпонтовое!
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Hancock (комментарий удален) (раскрыть)
          07 января в 01:39
          Если два игрока одновременно попали по мячу и мяч после этого попал в судью, который летел к игроку Атлетика, то судья должен был вернуть мяч Атлетику. Должен был дать им разыграть спорный мяч, или вообще не останавливат. И зачем вообще так близко стоять, когда идёт финальная атака матча?
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