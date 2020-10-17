|
0 : 2
завершен
17 октября 2020, 17:00
суббота
|
Стадион Балаидос
|6’
|0:1
|
Суарес Луис
ассистент Санчес Ману
|90+5’
|0:2
|Карраско Янник
|17’
|Эрмосо Марио
|37’
|Коста Диего
|Фран Бельтран
|41’
|Нолито
|63’
|71’
|Фелипе
|Аспас Яго
|83’
|86’
|Эррера Эктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|50’
|Фелиш Жоау
|Коста Диего
|50’
|Фелипе
|Санчес Ману
|Мор Эмре
|Мина Санти
|63’
|Суарес Денис
|Фран Бельтран
|63’
|65’
|Карраско Янник
|Суарес Луис
|65’
|Льоренте Маркос
|Лемар Тома
|77’
|Эррера Эктор
|Корреа Анхель
|Вейга Габриэль
|Каррейра Серхио
|84’
|Родригес Мигел
|Оласа Лукас
|88’
|
|15
|Удары по воротам
|9
|
|
|5
|Удары в створ
|4
|
|
|16
|Фолы
|18
|
|
|8
|Угловые
|4
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|52%
|Владение мячом
|48%
|
|
|2
|Cэйвы
|5
|
|
|3
|Предупреждения
|4
|
Суарес хорош
Суарес хорош
Вот какого игрока упустила Барса, вместо обузы!
Вот какого игрока упустила Барса, вместо обузы!
Вперёд Атлетико Мадрид!
Вперёд Атлетико Мадрид!