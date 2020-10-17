В 1 Вильяр Иван Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 4 Араухо Нестор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 34 Каррейра Серхио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 84

З 24 Мурильо Джейсон Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 15 Оласа Лукас Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 88

З 29 Фонтан Хосе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 14 Тапиа Ренато Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 6 Отборы: 5 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 8 Фран Бельтран Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 63

Н 10 Аспас Яго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 22 Мина Санти Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 63

П 9 Нолито Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Домингес Яго

З 3 Костас Давид

З 16 Санц Хорхе

З 17 Хунка

П 27 Баеза Мигель

П 23 Браис Мендес

П 31 Вейга Габриэль Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

П 5 Йокушлу Окай

П 11 Мор Эмре Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 27

П 6 Суарес Денис Фолов заработано: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 27