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2 : 1
завершен
05 декабря 2020, 23:00
суббота
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Стадион Рамон де Карранcа
|Альваро Хименес
|1:0
|8’
|57’
|1:1(А)
|Алкала Педро
|Негредо Альваро
|2:1
|63’
|61’
|Ленгле Клеман
|86’
|Альба Жорди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алкала Педро
|Лопес Маркос Мауро
|31’
|46’
|Педри
|Мингеса Оскар
|46’
|Дембеле Усман
|Коутиньо Филиппе
|Негредо Альваро
|Альваро Хименес
|62’
|77’
|Тринкан Франсишку
|Дест Сержиньо
|78’
|Пьянич Миралем
|Бускетс Серхио
|Адеканье Бобби
|Переа Альберто
|80’
|Фернандес Аугусто
|Йонссон Йенс
|80’
|Иви
|Искьердо Хайро
|81’
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|7
|Удары по воротам
|20
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|3
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|7
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|5
|Угловые
|13
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|1
|Офсайды
|1
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|17%
|Владение мячом
|83%
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|8
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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Он становится самой большой проблемой клуба.
Раньше в СМИ часто появлялись заголовки типа "Месси в одиночку обыграл" "Эйбар".
Хватит в его действиях на поле выискивать признаки великой игры.
Он сам решил выполнять функции Хави и Иньесты, но груз оказался слишком тяжел.
Месси его просто не потянул, хотя ему никто не мешал - ни Президент, ни тренеры.
Он становится самой большой проблемой клуба.
Раньше в СМИ часто появлялись заголовки типа "Месси в одиночку обыграл" "Эйбар".
Хватит в его действиях на поле выискивать признаки великой игры.
Он сам решил выполнять функции Хави и Иньесты, но груз оказался слишком тяжел.
Месси его просто не потянул, хотя ему никто не мешал - ни Президент, ни тренеры.
И вот так совпало, что после возвращения их Сегунды, "желтая субмарина" (да не только у Вильярреала такое прозвище) обыграла(в первом круге) двух грандов Реал Мадрид и Барселону!!! Да можно списать это на то, что гранды сейчас не в лучшем состоянии и т.д...но это не уменьшает заслуг скромного клуба Кадис, который выходит на поле и доказывает что в футбол играют не деньги, а люди!
Да скорее всего по итогам сезона команда Альваро Серверы окажется во втором десятке, но пока они просто молодцы!
И вот так совпало, что после возвращения их Сегунды, "желтая субмарина" (да не только у Вильярреала такое прозвище) обыграла(в первом круге) двух грандов Реал Мадрид и Барселону!!! Да можно списать это на то, что гранды сейчас не в лучшем состоянии и т.д...но это не уменьшает заслуг скромного клуба Кадис, который выходит на поле и доказывает что в футбол играют не деньги, а люди!
Да скорее всего по итогам сезона команда Альваро Серверы окажется во втором десятке, но пока они просто молодцы!
Партнёры по команде не по уровня клуба
Партнёры по команде не по уровня клуба
Аааа стоп,я сообразил,ты пытаешься мне запретить называть Реал чемпионом?
Аааа стоп,я сообразил,ты пытаешься мне запретить называть Реал чемпионом?