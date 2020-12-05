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Кадис - Барселона
Леванте - Хетафе
Севилья - Реал
Атлетико - Вальядолид

Текстовая онлайн трансляция матча Кадис против Барселона

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Мелбет 12.50 6.79 1.24
Лига ставок 13.00 6.80 1.26
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    8' (1:0) Альваро Хименес (21)
     
    31' Лопес Маркос Мауро (4) уходит с поля, Алкала Педро (19) вышел на поле
     
    57' (1:1) Автогол Алкала Педро (19)
     
    62' Альваро Хименес (21) уходит с поля, Негредо Альваро (18) вышел на поле
     
    63' (2:1) Негредо Альваро (18)
     
    2
    80' Переа Альберто (10) уходит с поля, Адеканье Бобби (32) вышел на поле
    80' Йонссон Йенс (2) уходит с поля, Фернандес Аугусто (17) вышел на поле
     
    81' Искьердо Хайро (25) уходит с поля, Иви (14) вышел на поле
     
    2
    46' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
    46' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    61' Ленгле Клеман (15)
     
    77' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    78' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    86' Альба Жорди (18)
    Голы
    Альваро Хименес 1:0 8’
    57’ 1:1(А) Алкала Педро
    Негредо Альваро 2:1 63’
    Наказания
    61’ Ленгле Клеман
    86’ Альба Жорди
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Алкала Педро Лопес Маркос Мауро 31’
    46’ Педри Мингеса Оскар
    46’ Дембеле Усман Коутиньо Филиппе
    Негредо Альваро Альваро Хименес 62’
    77’ Тринкан Франсишку Дест Сержиньо
    78’ Пьянич Миралем Бускетс Серхио
    Адеканье Бобби Переа Альберто 80’
    Фернандес Аугусто Йонссон Йенс 80’
    Иви Искьердо Хайро 81’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 20
    		3 Удары в створ 8
    		10 Фолы 7
    		5 Угловые 13
    		1 Офсайды 1
    		17% Владение мячом 83%
    		8 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 16:53
    если Месси не может забивать в чужие ворота,то пусть уже хоть в свои.Лео должен хоть куда то забивать.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 16:52
    кадис помог барселоне избежать сокрушительного поражения.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
    06 декабря в 16:38
    скорее всего решили у буков подзаработать. А чего это пенальти не было? Ледесма неоднократно рукой играл.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    06 декабря в 16:35
    Кадис - гроза авторитетов. Даже не знаю - это барселона или какой то страшный сон?
    bublikyo
    bublikyo
    06 декабря в 15:01
    Всё логично, по таблице Кадис выше Барселоны
    GOAT
    GOAT
    06 декабря в 14:28
    В Барсе все начнется с приходом Хави. Это все переходные явления.
    GOAT
    GOAT
    06 декабря в 14:27
    90% комментов о месси - не надо думать кто и что пишет одно да про тоже. паранойя))))
    Василий 50
    Василий 50
    06 декабря в 13:48, ред.
    Месси отдыхал перед этой игрой, но ходил пешком.
    Он становится самой большой проблемой клуба.
    Раньше в СМИ часто появлялись заголовки типа "Месси в одиночку обыграл" "Эйбар".
    Хватит в его действиях на поле выискивать признаки великой игры.
    Он сам решил выполнять функции Хави и Иньесты, но груз оказался слишком тяжел.
    Месси его просто не потянул, хотя ему никто не мешал - ни Президент, ни тренеры.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    06 декабря в 12:43, ред.
    Этого следовало ожидать, провал за провалом. Не стоило было идти на поводу гнусного и меркантильного аргентоса. Перетряхивать всю команду начиная с президента и игроками надо было несколько сезонов назад.
    A.S.A
    A.S.A
    06 декабря в 12:20
    Кадис не играл в Ла Лиге 14 лет!!!!
    И вот так совпало, что после возвращения их Сегунды, "желтая субмарина" (да не только у Вильярреала такое прозвище) обыграла(в первом круге) двух грандов Реал Мадрид и Барселону!!! Да можно списать это на то, что гранды сейчас не в лучшем состоянии и т.д...но это не уменьшает заслуг скромного клуба Кадис, который выходит на поле и доказывает что в футбол играют не деньги, а люди!
    Да скорее всего по итогам сезона команда Альваро Серверы окажется во втором десятке, но пока они просто молодцы!
    petrovich58
    petrovich58
    06 декабря в 12:12
    Яркий пример, как при слабом тренере(Куман и игроком был медленным) и дурном хозяине хорошие игроки превращаются в дворовую команду. Со Спартаком это случилось гораздо раньше. А вот Реал с Зиданом выплывет.
    ariec93
    ariec93 ответ NGYRZ (раскрыть)
    06 декабря в 11:54
    А победы в ЛЧ над грозным Динамо и Ференцварошем?
    ESPANOL
    ESPANOL
    06 декабря в 11:12
    Ну вот и все! Это уже полное дно! Чего так добивался Бартомеу, с молчаливого согласия остальных членов совета директоров клуба, случилось. Барсу окончательно развалили. Ничего не осталось рт великого клуба. Сезон провален с треском и на будущий сезон команда вообще без кубков, как и в этом, потому как с такой игрой в ЛЧ делать нечего и светит очередная трепка от любого соперника. Удивительно то, что по сути своей, вполне приличные игроки, скатились до полного хлама: Гризман, Коутиньо, Де йонг, Бускетс, Альба и все остальные (Месси я не считаю, потому что униженный, обманутый и оскорбленный клубом человек, с нетерпением ожидающий с чемоданами день своего переезда, не может рвать жилы и выкладываться чисто психологически). Разгонять нужно всю команду, начиная с тренера, бездарности! Молодежь, кстати, не удивила. Пока выберут нового президента, Барса окажется в зоне вылета. Симпатизирую Атлетико! Он достоин чемпионства, так же, как и его тренер...
    Брулин
    Брулин
    06 декабря в 11:01
    Все голы были забиты из за ошибок Барсы,оборона Барсы проходной двор.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    06 декабря в 10:47
    Такой результат был вполне ожидаем, ибо играли две равные команды, как по классу, так и по составу.
    Raamtvall
    Raamtvall
    06 декабря в 10:35, ред.
    Кадис - моё почтение. Обыграть двух грандов в сезоне - это сильно. А у ребят Симеоне проблем не возникло. Они и будут чемпионами в этом году. Балету бы начать с 77 в воротах, раз уж гнома до лета выкинуть не получится.
    112910415
    112910415
    06 декабря в 10:24
    это конец
    galem72
    galem72
    06 декабря в 10:21
    Блин, даже на один шар Барсу не хватило. Как сильно команда просела. Месси очевидно стал пятым колесом.
    sihafazatron
    sihafazatron
    06 декабря в 10:18
    кадису стало скучно и они в свои забили?))
    Dima salev
    Dima salev
    06 декабря в 10:11
    Месси можно понять он не хочет позориться в таком слабом команде поэтому хочет покинуть команду.
    Партнёры по команде не по уровня клуба
    Литейный 4
    Литейный 4
    06 декабря в 10:09
    И у Барсы бывают свои Рубины. Гыгыгы
    particular
    particular
    06 декабря в 09:10
    Знатная оплеуха... Команда обыграла сборище знаменитостей...
    League1
    League1
    06 декабря в 09:03
    Меси мешается в команде. Барселона, когда он в составе, играет очень плохо.
    eleven LC
    eleven LC ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    06 декабря в 09:01, ред.
    Чемпионом какого турнира может стать сборная страны 4 года подряд?
    Аааа стоп,я сообразил,ты пытаешься мне запретить называть Реал чемпионом?
    cska vperiod
    cska vperiod
    06 декабря в 09:01
    До чего довели такой клуб из-за одного гнома.
    cska vperiod
    cska vperiod
    06 декабря в 09:00
    Итого Барселона во главе с гномом не забили ни одного гола, все три гола от Кадиса.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    06 декабря в 08:54, ред.
      DXTK
      DXTK
      06 декабря в 08:10
      не беда да да да, кадис очень хорош лучше осасуны, они обыграли реал в гостях а дома нанесли моей барсе закономерное поражение, все ходят пешком инопланетным шагом. с такой игрой точно возьмем требл.
      beefs
      beefs
      06 декабря в 07:50
      а как там поживает лучший?....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      06 декабря в 07:48
      Месси бастует,Барса не играет!
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