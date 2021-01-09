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0 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
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Стадион Эль Садар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Вальверде Федерико
|Асенсио Марко
|75’
|Диас Мариано
|Азар Эден
|75’
|Иско
|Модрич Лука
|Хони
|Гарсиа Рубен
|77’
|Будимир Анте
|Кальери Хонатан
|78’
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|8
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|3
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|3
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|1
|Cэйвы
|2
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Если говорить про всё, так надо учитывать и то, что не все пользователи знают русский язык в совершенстве.
Если говорить про всё, так надо учитывать и то, что не все пользователи знают русский язык в совершенстве.
А то что игра никакая, это я в целом. Когда у Модрича или Каземиро игра не идёт, у Реала дела плохо идут.
А то что игра никакая, это я в целом. Когда у Модрича или Каземиро игра не идёт, у Реала дела плохо идут.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Я за красивый футбол со множество голами!!
Я за красивый футбол со множество голами!!
Тут история совсем другая, у него есть ВИП, но он ещё просит, не может подождать когда закончиться. Тем более он хоть и давно на сайте, но со своим мышлением и незнанием правил. Отсюда его не понимание и недовольство.
Он попросил ВИП 16 сентября 2020 года за 5000 комментариев ему дали на пол года, но в январе он опять попросил уже за 10000 комментариев и ему продлили на пол года до 16 июня 2021, а он требует ему дать до 16 сентября 2021 так как он первый раз обратился 16 сентября 2020.
Он просто не понимает, что ВИП за комменты дают на пол года, а за конкурсы продляется.
Тут история совсем другая, у него есть ВИП, но он ещё просит, не может подождать когда закончиться. Тем более он хоть и давно на сайте, но со своим мышлением и незнанием правил. Отсюда его не понимание и недовольство.
Он попросил ВИП 16 сентября 2020 года за 5000 комментариев ему дали на пол года, но в январе он опять попросил уже за 10000 комментариев и ему продлили на пол года до 16 июня 2021, а он требует ему дать до 16 сентября 2021 так как он первый раз обратился 16 сентября 2020.
Он просто не понимает, что ВИП за комменты дают на пол года, а за конкурсы продляется.
Из твоих комментов я понял, что в них очень много написано и только за это. Но могу тебя расстроить, ещё и суть важна. А то так любой пользователь сейчас будет требовать 500 очков, так как он считает себя лучшим здесь.
Кстати лучший комментарии может состоять из двух трёх слов и не обязательно писать много ненужной информации, тем более прославлять свой любимый клуб и своего любимчика игрока, особенно когда тема вообще их не касается.
Из твоих комментов я понял, что в них очень много написано и только за это. Но могу тебя расстроить, ещё и суть важна. А то так любой пользователь сейчас будет требовать 500 очков, так как он считает себя лучшим здесь.
Кстати лучший комментарии может состоять из двух трёх слов и не обязательно писать много ненужной информации, тем более прославлять свой любимый клуб и своего любимчика игрока, особенно когда тема вообще их не касается.
В "Лучший комментарии" тебе попасть практически не возможно и это не вина сотрудников соккера, а просто твоё не знание правил и особенностей на сайте.
Насчёт ВИПа вообще просто, он во первых даётся на усмотрения админов (если нет нарушении), а во вторых он даётся когда у пользователя его нет. В данном случае у тебя он есть, вот когда закончится тогда и обращайся.
В "Лучший комментарии" тебе попасть практически не возможно и это не вина сотрудников соккера, а просто твоё не знание правил и особенностей на сайте.
Насчёт ВИПа вообще просто, он во первых даётся на усмотрения админов (если нет нарушении), а во вторых он даётся когда у пользователя его нет. В данном случае у тебя он есть, вот когда закончится тогда и обращайся.
Ещё и между ногами им там что-то при движении постоянно мешало
Ещё и между ногами им там что-то при движении постоянно мешало
1 й тайм смотрел, много дальных пасов раздают, но без конкретной угрозы по воротам, мало ускорений в сторону ворот, часто при атаке пасавали назад, практически не было острых передач снизу на ускорение нападающего. Бензема постоянно ждёт момента, про Азара смысла нет что-то говорить. В целом, реал также проводит не самые лучшие времена, надо быстрее выходить из кризиса.
1 й тайм смотрел, много дальных пасов раздают, но без конкретной угрозы по воротам, мало ускорений в сторону ворот, часто при атаке пасавали назад, практически не было острых передач снизу на ускорение нападающего. Бензема постоянно ждёт момента, про Азара смысла нет что-то говорить. В целом, реал также проводит не самые лучшие времена, надо быстрее выходить из кризиса.