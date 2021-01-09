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Осасуна - Реал
Севилья - Реал Сосьедад
Атлетико - Атлетик
Гранада - Барселона

Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна против Реал

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Мелбет 7.10 4.64 1.52
Лига ставок 7.60 5.00 1.46
 
77' Гарсиа Рубен (14) уходит с поля, Хони (7) вышел на поле
 
78' Кальери Хонатан (16) уходит с поля, Будимир Анте (17) вышел на поле
 
66' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
 
2
75' Азар Эден (7) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
75' Модрич Лука (10) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
66’ Вальверде Федерико Асенсио Марко
75’ Диас Мариано Азар Эден
75’ Иско Модрич Лука
Хони Гарсиа Рубен 77’
Будимир Анте Кальери Хонатан 78’
Статистика
 8 Удары по воротам 9
2 Удары в створ 1
9 Фолы 3
2 Угловые 4
1 Офсайды 3
29% Владение мячом 71%
1 Cэйвы 2
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
12 января в 13:17
А вы покажите, где я в комментариях писал не по теме и по сути.
Если говорить про всё, так надо учитывать и то, что не все пользователи знают русский язык в совершенстве.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
12 января в 13:14, ред.
Я читал правила и не один раз. Никаких особенностей я там не заметил. И какие это правила я не знаю? И ещё, в правилах не указано, что надо ждать до того момента, когда закончится имеющийся ВИП, и то что только после этого надо обращаться. Может проясните эти особенности
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
12 января в 13:11
В такую погоду они не впервые плохо играют. С ЦСКА в Москве плохо играли в холодную погоду.
А то что игра никакая, это я в целом. Когда у Модрича или Каземиро игра не идёт, у Реала дела плохо идут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Beka_byaka (раскрыть)
11 января в 15:44
Основное преимущество это добавлять картинки и видео, а так же тебе дизлайки поставить не могут, а ты можешь.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Санчо Панса
Санчо Панса ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
11 января в 09:00
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    10 января в 21:37
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      10 января в 21:35
      Можно вопрос, так на засыпку. А что даёт ВИП статус?? Если не трудно ответить!??
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Санчо Панса (раскрыть)
      10 января в 18:33
      О чём речь ?
      Санчо Панса
      Санчо Панса ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
      10 января в 17:41
      Это сейчас был сарказм?
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ Beka_byaka (раскрыть)
      10 января в 15:03
      с итальянской Осасуной. Роналду покажет вам кузькину мать. Не забываем экспрессики ставить на нашу победу.
      Black Widow
      Black Widow
      10 января в 14:49
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
        10 января в 14:20
        Передача ВИПов не предусмотрена.
        Тут история совсем другая, у него есть ВИП, но он ещё просит, не может подождать когда закончиться. Тем более он хоть и давно на сайте, но со своим мышлением и незнанием правил. Отсюда его не понимание и недовольство.
        Он попросил ВИП 16 сентября 2020 года за 5000 комментариев ему дали на пол года, но в январе он опять попросил уже за 10000 комментариев и ему продлили на пол года до 16 июня 2021, а он требует ему дать до 16 сентября 2021 так как он первый раз обратился 16 сентября 2020.
        Он просто не понимает, что ВИП за комменты дают на пол года, а за конкурсы продляется.
        Dauletbek
        Dauletbek
        10 января в 14:17
        Вообще-то, зря болельщики Барсы и Реала спорят, радуются потере очков друг друга. Лидерует то Атлетико, ещё в запасе игры у них.
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
        10 января в 13:52
        Вот мне он нахрен не нужен ! Пусть бы отдали человеку мой, если так припекает
        vastudio
        vastudio ответ NOVA (раскрыть)
        10 января в 13:44
        Я оптимист! Худшие матчи впереди!))))
        vastudio
        vastudio
        10 января в 13:42
        Что там писали недавно маргариновые фанатики про Барсу?))))) Я думаю через тур-другой поменяемся местами))
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
        10 января в 13:07
        Здорова князь. Что-то не видно было. С новым годом!! Сегодня Ювентус играет??
        VERSTECK
        VERSTECK
        10 января в 12:18
        Судья пенальти не нарисовал(
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
        10 января в 12:05
        это тот,который трижды подряд брал ЛЧ,а теперь даже забить Осасуне(аутсайдеру) не может?!!!!Чеши репу алжирец,может поймёшь,кто тебе три Чашки подарил,твои ли мозги или же игра одного человека,который уже отплыл в соседнюю страну.
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        10 января в 11:46
        Отдельно хочу задать вопрос: "А почему ты решил, что твои комментария должны попадать в категорию "лучший комментарии" и ты должен получать за каждый 500 очков?"
        Из твоих комментов я понял, что в них очень много написано и только за это. Но могу тебя расстроить, ещё и суть важна. А то так любой пользователь сейчас будет требовать 500 очков, так как он считает себя лучшим здесь.
        Кстати лучший комментарии может состоять из двух трёх слов и не обязательно писать много ненужной информации, тем более прославлять свой любимый клуб и своего любимчика игрока, особенно когда тема вообще их не касается.
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        10 января в 11:33
        Вся проблема, что ты просто не понимаешь простые правила.
        В "Лучший комментарии" тебе попасть практически не возможно и это не вина сотрудников соккера, а просто твоё не знание правил и особенностей на сайте.

        Насчёт ВИПа вообще просто, он во первых даётся на усмотрения админов (если нет нарушении), а во вторых он даётся когда у пользователя его нет. В данном случае у тебя он есть, вот когда закончится тогда и обращайся.
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Санчо Панса (раскрыть)
        10 января в 11:13, ред.
        (с) "Считаю, что плохая погода и помешала королевичам выиграть..."

        Ещё и между ногами им там что-то при движении постоянно мешало
        eleven LC
        eleven LC ответ L.Hamilton (комментарий удален) (раскрыть)
        10 января в 10:26
        Обойдусь без ВИП!
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Санчо Панса (раскрыть)
        10 января в 10:03
        У басков самолёт не смог приземлится в аэропорту мпдрида. Там уже вопрос не футбольный, а авиационный.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        10 января в 09:59, ред.
        Здорова шишани, так определитьсябы, погода помешала или всё-таки игра ни какая?? Может просто забивного форварда не хватает?
        1 й тайм смотрел, много дальных пасов раздают, но без конкретной угрозы по воротам, мало ускорений в сторону ворот, часто при атаке пасавали назад, практически не было острых передач снизу на ускорение нападающего. Бензема постоянно ждёт момента, про Азара смысла нет что-то говорить. В целом, реал также проводит не самые лучшие времена, надо быстрее выходить из кризиса.
        felix
        felix ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        10 января в 09:47
        Хотели малой кровью выиграть...
        Санчо Панса
        Санчо Панса ответ амурец (раскрыть)
        10 января в 09:36
        Да там погодные условия были ужасные..А матрасникам разрешили отменить матч с басками, мда!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        10 января в 09:35, ред.
        А зачем было допускать проведение матча в таких сложных погодных условиях? Бред какой-то! Считаю, что плохая погода и помешала королевичам выиграть...
        ilyafrom
        ilyafrom
        10 января в 08:24
        Реалу не хватило короля осасун. Но он теперь король удинез
        cska vperiod
        cska vperiod
        10 января в 08:12
        Пока в Реале всё складывается печально.
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