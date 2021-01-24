В 1 Тер Штеген Марк-Андре Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 4 Араухо Рональд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 103 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 28 Мингеса Оскар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 23 Умтити Самюэль Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 109 Точность пасов: 106 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

Н 9 Брейтуэйт Мартин Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 74

П 16 Педри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 13 Нето

В 36 Тенас Арнау

З 2 Дест Сержиньо

З 15 Ленгле Клеман

З 24 Фирпо Эктор

П 12 Пуч Рикард Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 6

П 8 Пьянич Миралем

П 19 Фернандес Матеус

Н 29 Конрад