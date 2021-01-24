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Эльче - Барселона
Осасуна - Гранада
Сельта - Эйбар
Атлетико - Валенсия

Текстовая онлайн трансляция матча Эльче против Барселона

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    74' Гути (14) уходит с поля, Моренте Тете (11) вышел на поле
     
    75' Ригони Эмилиано (22) уходит с поля, Луисми (15) вышел на поле
     
    82' Родригес Виктор (8) уходит с поля, Нино (7) вышел на поле
     
    39' (0:1) Де Йонг Френки (21)
     
    68' Бускетс Серхио (5)
     
    74' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    84' Гризманн Антуан (7)
     
    87' Педри (16) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    89' (0:2) Пуч Рикард (12) (Де Йонг Френки (21))
    Голы
    39’ 0:1 Де Йонг Френки
    89’ 0:2 Пуч Рикард
    ассистент Де Йонг Френки
    Наказания
    68’ Бускетс Серхио
    84’ Гризманн Антуан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Моренте Тете Гути 74’
    74’ Тринкан Франсишку Дембеле Усман
    Луисми Ригони Эмилиано 75’
    Нино Родригес Виктор 82’
    87’ Пуч Рикард Педри
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 8
    		15 Фолы 9
    		0 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		34% Владение мячом 66%
    		6 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    25 января в 18:42
    Дембеле и Брайтвейта продавать надо🤦‍♂️
    ksepylo_7070
    ksepylo_7070 ответ амурец (раскрыть)
    25 января в 10:17
      galem72
      galem72
      25 января в 10:10
      Это положительная тенденция — без Месси получать 3-балльный результат. Без него остальные атакеры в клубе сразу начинают себя проявлять. Летом смело можно с ним прощаться.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      25 января в 09:38
      Месся не играла.
      Девижн
      Девижн
      25 января в 09:27
      Ого! В Эльче Ригони играет...
      амурец
      амурец ответ ksepylo_7070 (комментарий удален) (раскрыть)
      25 января в 08:57
      я и посмотрел как балласта Атлетик вынес, а балласт оказался ещё и подленьким
      Legend 6
      Legend 6 ответ На своей волне (раскрыть)
      25 января в 07:18
        амурец
        амурец
        25 января в 02:24
        закономерная победа Барселоны, есть у них победы когда нет в составе балласта
        Альфамен
        Альфамен ответ диванный спец (раскрыть)
        24 января в 23:24
        На чью игру в Барсе вы смотрите и радуетесь???
        BARCOFETT
        BARCOFETT
        24 января в 22:16
        С победой моя Каталонея! Идем не смотря ни на что войсками Ла Масии к чемпионству! Путч известный падаван Месси! Гордимся !
        League1
        League1 ответ Black Widow (раскрыть)
        24 января в 21:41, ред.
        Неужто без него проиграли? Когда?
        Baggio R.
        Baggio R. ответ На своей волне (раскрыть)
        24 января в 20:46
        Про него самого тоже есть
        диванный спец
        диванный спец
        24 января в 20:43
        На игру Дембеле смотришь-плакать хочется.Нет у него будущего,по крайней мере в Барселоне.
        Bom Bom
        Bom Bom
        24 января в 20:37
        Каталонских с победой. Расстояние до Реала всего-ничего)) А разница забитых и пропущенных даже лучше! Нравится игра Пуча, почаще бы его Куман выпускал.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        24 января в 20:07
        Когда оборона не привозит, то можно и с одним или двумя голами добиться победы)
        Матч, конечно не идеальный, но сейчас главное, это результат. Очень рад, что забил Пуч)
        Френки очень хорош, не только в этом матче, но и в целом сезон проводит отличный.
        Поздравляю болельщиков Барсы с победой)
        AgamagA..
        AgamagA..
        24 января в 20:06
        Парням нужно уметь завершать моменты, чего они и делают неплохо. На одном Месси не заканчивается Барселона. Лионель сполна выполнил свою миссию в клубе, переписал историю каталонского клуба.
        AgamagA..
        AgamagA.. ответ На своей волне (раскрыть)
        24 января в 20:04
        Честно, не знаю над чем там смеяться. Даже при сильном желании. Слишком престно и не в тему.
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 20:01
        Можно выдохнуть. Победа не уйдёт.
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 20:00
        Гол! Рикки Пуч!
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 19:58
        бадиа спасает.Тринкан имел 2 отличных момента.
        Black Widow
        Black Widow
        24 января в 19:56
        Месси им только мешает . . . без него порвут любого . . . а на деле вот что.
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 19:27
        Штеген выручил.
        На своей волне
        На своей волне ответ Legend 6 (раскрыть)
        24 января в 19:08
        Анекдоты про Месси и приколы над Месси в исполнении Шишанутого. Отличный юмор и не грубый, не чёрный, без хамства. Вам бы такому тонкому троллингу поучиться.
        Ruslik1982
        Ruslik1982 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
        24 января в 19:03
        он же хотел уйти, за деньги, не отпустили, а летом или когда там вообще бесплатно уйдет
        Legend 6
        Legend 6 ответ На своей волне (раскрыть)
        24 января в 19:00
        А что смешного то?
        На своей волне
        На своей волне ответ Шишанутый (раскрыть)
        24 января в 18:59
        ахаха, как всегда улётно
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 18:56
        скорее автогол
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 18:56
        гол! Гризманн
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        24 января в 18:49
        Оставил Месси в Барселоне финансовую дыру.
        волгодон 2
        волгодон 2
        24 января в 18:32
        пока грустно в атаке
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