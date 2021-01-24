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0 : 2
завершен
24 января 2021, 18:15
воскресенье
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Стадион Мартинес Валеро
|39’
|0:1
|Де Йонг Френки
|89’
|0:2
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Пуч Рикард
ассистент Де Йонг Френки
|68’
|Бускетс Серхио
|84’
|Гризманн Антуан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Моренте Тете
|Гути
|74’
|74’
|Тринкан Франсишку
|Дембеле Усман
|Луисми
|Ригони Эмилиано
|75’
|Нино
|Родригес Виктор
|82’
|87’
|Пуч Рикард
|Педри
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|4
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|6
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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А учиться лучше не троллингу, а чему-нибудь полезному.
А учиться лучше не троллингу, а чему-нибудь полезному.
Матч, конечно не идеальный, но сейчас главное, это результат. Очень рад, что забил Пуч)
Френки очень хорош, не только в этом матче, но и в целом сезон проводит отличный.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой)
Матч, конечно не идеальный, но сейчас главное, это результат. Очень рад, что забил Пуч)
Френки очень хорош, не только в этом матче, но и в целом сезон проводит отличный.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой)