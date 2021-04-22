В 13 Облак Ян Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 94

З 12 Лоди Ренан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 87

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

З 23 Триппьер Киран Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

З 2 Хименес Хосе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 84

П 6 Коке Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

П 14 Льоренте Маркос Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

П 8 Ньигес Сауль Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 87

П 16 Эррера Эктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 76

Н 10 Корреа Анхель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

З 18 Фелипе Выносы: 1 Минут сыграно: 7

З 22 Эрмосо Марио

П 20 Витоло Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 7

П 4 Кондогбиа Жоффре Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 5 Торрейра Лукас Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

Н 19 Дембеле Мусса Ударов всего: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 18