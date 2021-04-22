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2 : 0
завершен
22 апреля 2021, 20:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 493 - 24.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 0.8
Средний возраст: 27.5 - 27.7
Средний рост: 181 - 183.1
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-3-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 19:55
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Корреа Анхель
ассистент Льоренте Маркос
|1:0
|39’
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Карраско Янник
ассистент Льоренте Маркос
|2:0
|81’
|Хименес Хосе
|65’
|Ньигес Сауль
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Давид Феррейро
|Окадзаки Синдзи
|63’
|Галан Хавьер
|Москера Педро
|63’
|Рамирес Сандро
|Мир Рафаэль
|Дембеле Мусса
|Эррера Эктор
|76’
|Кондогбиа Жоффре
|Карраско Янник
|84’
|Торрейра Лукас
|Корреа Анхель
|84’
|85’
|Гарсия Борха
|Инсуа Пабло
|85’
|Лопес Педро
|Гомес Серхио
|Фелипе
|Ньигес Сауль
|87’
|Витоло
|Лоди Ренан
|87’
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|17
|Удары по воротам
|4
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|12
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|10
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|2
|Предупреждения
|0
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своих силах который у них был, видимо сказалось психологический надрыв, когда задолго до окончания чемпионата веришь в свою непоколебимость и веру что ты уже чемпион. Ошибка эта может стать фатальная для Атлетико, тем более разница между ними и Реалом составляет всего три очка. Концовка чемпионата будет жаркой, ждём развязки . Всем Добра !!!
своих силах который у них был, видимо сказалось психологический надрыв, когда задолго до окончания чемпионата веришь в свою непоколебимость и веру что ты уже чемпион. Ошибка эта может стать фатальная для Атлетико, тем более разница между ними и Реалом составляет всего три очка. Концовка чемпионата будет жаркой, ждём развязки . Всем Добра !!!