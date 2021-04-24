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1 : 1
завершен
24 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 168.5 - 42.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 0.9
Средний возраст: 25.7 - 29.8
Средний рост: 180.8 - 184
Легионеров: 7 - 2
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Месталья
|84’
|0:1
|Гвидетти Йон
|Гайя Хосе Луис
|1:1
|89’
|Гайя Хосе Луис
|4’
|Гильямон Уго
|37’
|Тренеру Грасия Хави
|49’
|Вальехо Ману
|81’
|Солер Карлос
|83’
|87’
|Лопес Хавьер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Черышев Денис
|Муса Юнус
|61’
|63’
|Понс Пере
|Перес Лукас
|71’
|Луис Риоха
|Хота
|72’
|Гвидетти Йон
|Мендес Эдгар
|Вальехо Ману
|Гамейро Кевин
|77’
|88’
|Гарсия Ману
|Пина Томас
|88’
|Дейверсон
|Хоселу
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|9
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|16
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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