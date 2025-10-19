ЧМ-2026 может пройти с обновленным правилом определения офсайда

ФИФА может внести изменения в правило офсайда на ЧМ-2026.
Согласно предлагаемым изменениям, положение «вне игры» будет фиксироваться лишь в случае, когда весь корпус атакующего игрока опережает последнего защитника в момент паса. Предполагается, что это упростит определение офсайда и уменьшит число спорных ситуаций.
Решение может быть принято в марте на заседании конгресса.
тренероваться надо на соревнованиях попроще,а ???!!!
Лучше уж оставить чтоб и ноготь не был в офсайде, чем считать был весь корпус или нет.
