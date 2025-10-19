 
 
 
ЧМ-2026 может пройти с обновленным правилом определения офсайда

19 октября 2025, 17:17

ФИФА может внести изменения в правило офсайда на ЧМ-2026.

Согласно предлагаемым изменениям, положение «вне игры» будет фиксироваться лишь в случае, когда весь корпус атакующего игрока опережает последнего защитника в момент паса. Предполагается, что это упростит определение офсайда и уменьшит число спорных ситуаций.

Решение может быть принято в марте на заседании конгресса.

Перевод с cadenaser.com
Kosmos58
Kosmos58
20 октября в 05:15
Отменить офсайд и голов будет больше!
Ник63
Ник63
19 октября в 23:48
Я бы по ногам судил, футбол же
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
19 октября в 21:39
А в чем разница? Опять линии чертить. Должно быть понятно все: если видно без линий, что игрок ближе к воротам, чем защитники - значит, офсайд.
1 984
1 984
19 октября в 19:36
Ничего это не изменит. Просто сейчас смотрят не находятся ли шнурки нападающего ближе к воротам, а будут смотреть касаются ли шнурки защитника линии нападающего.
lazzioll
lazzioll
19 октября в 18:48
то есть корпус - это от пояса до шеи??? или корпус это все тело? если все тело так это будет тоже самое только в другую сторону. будут те же линии и так же будут сантиметры считать только теперь по ту сторону линии не залезла ли нога кусочек
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
19 октября в 18:39
россия в обновлённом офсайде
Сп62
Сп62 ответ Nenash (раскрыть)
19 октября в 18:22
Конечно, жалко. А виллы тогда на что строить? Таких, как Галицкий раз... и обчёлся.
shur
shur
19 октября в 18:16
...четыре года футболист "не ест,не пьёт", готовится быть в лучшей форме на самом значимом турнире в его жизни!!! И друг роковая ошибка в определении офсайда по новым правилам! Я к тому,что
тренероваться надо на соревнованиях попроще,а ???!!!
Nenash
Nenash
19 октября в 18:02
Так всё равно будут линии. Они толще не станут. Определить расстояние между телами труднее, чем выпирающую часть тела. Боковые судьи вообще перестанут флажок поднимать, полагаясь только на вар. Лучше бы внедряли повсеместно полуавтоматическую и автоматическую систему определения. Но денег, видать жалко. ☝️
lobsterdam
lobsterdam
19 октября в 17:52
Арсен продавил свой вариант.
Futurista
Futurista
19 октября в 17:52
При таком определении трудностей тоже будет не избежать)...
ABir
ABir
19 октября в 17:45
Все верно: не рука, не нога, не голова, не нос или пятка, а весь корпус с руками и ногами.
stanichnik
stanichnik
19 октября в 17:43
Всегда говорил, что офсайдом считать только тогда, когда между атакующим и обороняющимся имеется просвет.
Варвар7
Варвар7
19 октября в 17:42
"Решение может быть принято в марте на заседании конгресса" - Ну это и понятно - решение сложное - без конгресса не обойтись...)
Alex_67
Alex_67
19 октября в 17:40
Сантиметры легче определить чем миллиметры. Тогда должен быть просвет между последним защитником и корпусом нападающего. Нужно сформулировать это так, чтобы было однозначное понимание нововведения. Мне кажется, новая версия справедливой.
Agamaga005
Agamaga005
19 октября в 17:37
Какой же это бред. Ну как это избавит от споров? Наоборот теперь спорных моментов будет ещё больше.
Лучше уж оставить чтоб и ноготь не был в офсайде, чем считать был весь корпус или нет.
Vilar
Vilar
19 октября в 17:35
Вопрос к биологам ФИФА: "Что входит в состав корпуса? Кроме туловища, что ещё?Прошу огласить весь список. Руки, пальцы, ноги, стопы, нос, уши, наконец, кон.ец входят в состав корпуса или это придатки?"
nju932s5pjaw
nju932s5pjaw
19 октября в 17:33
Что такое весь корпус и как его можно определить.
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 17:23, ред.
Споры никуда не денутся....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 октября в 17:19
Пойдут тогда споры, а был ли весь корпус или не весь. И какая разница ? ВАР есть
