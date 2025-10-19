 
 
 
Врач оценил сроки восстановления защитника «Спартака» Бабича

19 октября 2025, 17:59

Спортивный врач Михаил Бутовский рассказал, сколько может занять восстановление центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича, который порвал связки колена в игре против «Ростова».

На сегодняшний день по этой травме срок реабилитации занимает в среднем 6 месяцев. Но есть свежие исследования наших и зарубежных коллег, что возвращение через 9 месяцев более предпочтительное. При этом мы знаем кейсы, как у бывшего спартаковца Андрея Ещенко, который вернулся в строй через 4,5 месяца. Или пример Виктора Васина, который долго восстанавливался при подобной травме.

Нужно учитывать, что все это сугубо индивидуально, и говорить о конкретных сроках восстановления Бабича не совсем корректно. Нужно дождаться оперативного вмешательства, от его метода, от конкретного хирурга. Помимо самого оперативного вмешательства важны ранний послеоперационный период, как пройдет ранняя реабилитация.

Александр Апалько
Александр Апалько
20 октября в 07:14
Обидно. На ровном месте получить такую страшную травму. Спартак остался без ведущего защитника
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 октября в 20:06, ред.
Жаль...но как там бы не было но после лечения наврядли выйдет на свой прежний уровень...здоровья Сержанту....
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
19 октября в 19:02
Кейс - это чемодан.
Bad Listener
Bad Listener
19 октября в 18:23, ред.
Ну главное ясно, как с Таварешем, когда вернётся уже не ко двору будет. Да и вообще многие футболисты после крестов жалкие тени самих себя. Вспоминаю Ромуло который пришёл топ мастером, а после крестов стал средненьким футболистом
Варвар7
Варвар7
19 октября в 18:00
В любом случае пожелаю Бабичу скорейшего выздоровления.
