Врач оценил сроки восстановления защитника «Спартака» Бабича

Спортивный врач Михаил Бутовский рассказал, сколько может занять восстановление центрального защитника «Спартака» , который порвал связки колена в игре против «Ростова».

На сегодняшний день по этой травме срок реабилитации занимает в среднем 6 месяцев. Но есть свежие исследования наших и зарубежных коллег, что возвращение через 9 месяцев более предпочтительное. При этом мы знаем кейсы, как у бывшего спартаковца Андрея Ещенко, который вернулся в строй через 4,5 месяца. Или пример Виктора Васина, который долго восстанавливался при подобной травме.

Нужно учитывать, что все это сугубо индивидуально, и говорить о конкретных сроках восстановления Бабича не совсем корректно. Нужно дождаться оперативного вмешательства, от его метода, от конкретного хирурга. Помимо самого оперативного вмешательства важны ранний послеоперационный период, как пройдет ранняя реабилитация.