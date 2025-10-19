Дивеев получил перелом носовой перегородки

1760872315

19 октября 2025, 14:11

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА .

Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0.