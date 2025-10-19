 
 
 
Дивеев получил перелом носовой перегородки

19 октября 2025, 14:11

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0.

Дивеев пропустит матч заключительного тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с тольяттинским «Акроном», который состоится 21 октября. Отмечается, что защитник будет готовиться к следующему матчу чемпионата с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 25 октября.

oFANATo
oFANATo
19 октября в 22:10
Здоровья Игорю.....придется поиграть в маске......ждём на поле 25 октября.
STVA 1
STVA 1
19 октября в 16:06
Неприятная травма , но жить можно! Здоровья!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
19 октября в 15:43
Игорю здоровья и скорейшего выздоровления!
Заодно будет время и голеностоп подлечить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 15:26
Нос в футболе штука не очень важная. Подобного рода травмы получал каждый второй пацан в юношеские годы. Тем не менее - игроку здоровья...
Alex_67
Alex_67
19 октября в 15:20
Не самая страшная травма.. С ней можно жить и играть в футбол. Правда придётся делать это в маске. Раньше их делали по слепкам, а сейчас используют компьютерные модели — сама маска распечатывается на принтере. Хорошо, что Игорю дали возможность пропустить матч на кубок России 🇷🇺. Желаю Дивееву побыстрее выздороветь!!! А маска? Он мужчина,, потерпит.
Vilar
Vilar
19 октября в 15:04
Это травма многих пацанов. В основном эту травму получают в драке.
stanichnik
stanichnik
19 октября в 14:55
Удивительно ещё, как это врачи команды не настояли на замене пусть не сразу, но хотя бы после перерыва, а разрешили Игорю продолжить играть с риском усугубить травму, ведь даже простому смертному было видно, что повреждение очень серьёзное. Неделю на восстановление наверное всё же маловато. Понятно, что команде будет сложно играть без своего лидера обороны, но и соперники не столько грозные, чтобы сильно переживать за результат, хотя и недооценивать их тоже не стоит, у них свои не менее серьёзные турнирные задачи.
Болейте за своих. а не против чужих!
shur
shur
19 октября в 14:51, ред.
...какого рожна башкой играть, хотя сам такой бесшабашный был,а потом последствия! Как говорили раньше, Чемп Мира проигрываешь,что ли???!!!
Судья Иванов
Судья Иванов
19 октября в 14:41
Будет а маске играть, здоровья Дивееву!
76vpkkayj37z
76vpkkayj37z
19 октября в 14:25
Сразу было видно по кровотечению, что травма серьёзная
