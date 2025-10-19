Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0.
Дивеев пропустит матч заключительного тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с тольяттинским «Акроном», который состоится 21 октября. Отмечается, что защитник будет готовиться к следующему матчу чемпионата с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 25 октября.
Болейте за своих. а не против чужих!
