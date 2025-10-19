«Зенит» разгромил «Сочи», продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

1760880609

19 октября 2025, 16:30

Петербургский «Зенит» со счетом 3:0 победил «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника «Зенита» Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

На 87-й минуте на замену вышел полузащитник «Зенита» Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах — 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским «Ахматом» (0:1).

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает 4-е место с 23 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре «Зенит» 26 октября примет московское «Динамо», «Сочи» днем позднее сыграет в гостях против «Ахмата».