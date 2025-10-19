 
 
 
«Зенит» разгромил «Сочи», продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

19 октября 2025, 16:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 3:0 победил «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника «Зенита» Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

На 87-й минуте на замену вышел полузащитник «Зенита» Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах — 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским «Ахматом» (0:1).

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает 4-е место с 23 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре «Зенит» 26 октября примет московское «Динамо», «Сочи» днем позднее сыграет в гостях против «Ахмата».

До этого команды проведут матчи заключительного тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» 22 октября сыграет дома с «Оренбургом», «Сочи» на следующий день проведет гостевую встречу с «Краснодаром».

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
20 октября в 00:00
Сочинские волейболисты проиграли футболистам Зенита
Муравьед
Муравьед
19 октября в 18:48, ред.
Обыграть 16 -ую команду РПЛ гордости мало, это лишь всего глоток свежего воздуха после фиаско с Акроном, главное впереди матчи с Локомотивом и Динамо.
Сп62
Сп62 ответ shur (раскрыть)
19 октября в 18:25
А Семак в красной шапочке или в синий? Не разглядел.
shur
shur
19 октября в 18:22
....что ещё может себе позволить экс чемпион РФ по футболу в солнечном городе Сочи,конечно отдохнуть на славу!!!
Vilar
Vilar
19 октября в 18:20, ред.
Интересно, при подписании контракта Сочи с Осинькиным, кто визировал контракт, т.е. дали "добро", в Зените? Елена Илюхина - Председатель совета директоров или
Константин Зырянов - Председатель правления?
Bad Listener
Bad Listener
19 октября в 18:19, ред.
Ну хоть какую то серию юбилярам удалось продлить, достойно 100летия Зенита, можно теперь расслабиться и побороться за 5е место со Спартаком.
Red blu
Red blu ответ sudcvma523ds (раскрыть)
19 октября в 18:18
Учи матчасть. ЦСКА в прошлом сезоне вошёл в тройку призеров чемпионата. + выиграл кубок и Суперкубок России)
Сп62
Сп62
19 октября в 18:13
Вспоминаю времена, когда пенальти назначали за игру рукой в буквальном смысле. Было различие в понятиях игра рукой и мяч попал в руку. Оределял эти различия судья и, естественно, что эпизодически в определении были ошибки и болельщики кричали: судью на мыло. Однако, для всех было ясно, что, если у игрока есть движение руки на встречу мячу, это пенальти. И, наооборот, если мяч после удара с близкого расстояния попадает в руку и игрок не имеет возможности её убрать, хотя мяч летит в ворота, то здесь несчастный случай и штрафной не назначается. На вопрос, как отличал судья играл или не играл рукой, ответ - также, как сейчас судья определяет умышленный фол или фол по неострожности. Да, решение субъективно, но поэтому и есть классные судьи и посредственные. Внедрённые сегодня многочисленные трактовки определения игры рукой изобретины чиновниками от большого футбольного бизнеса, которым надо показать свою работу и получать за это определённые суммы.
sv_1969
sv_1969
19 октября в 18:10
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Муравьед (раскрыть)
    19 октября в 18:08
    Кстати уже сегодня была публикация, что пенальти в ворота Локо за игру рукой был.
    Red blu
    Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    19 октября в 18:00, ред.
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Брулин (комментарий удален) (раскрыть)
    19 октября в 17:58
    Матч ТВ не любит показывать матчи РПЛ. Может РФС начать договариваться с другими телеканалами? Мне кажется Матч ТВ открывали не для просмотра соревнований по дартсу, бильярду.... А может он перестал быть государственным?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Муравьед (комментарий удален) (раскрыть)
    19 октября в 17:46
    Верховную футбольную власть в РПЛ осуществляет РФС, который возглавляет Дюков А.В. по странному стечению обстоятельств являющийся Главой Газпром нефти. Как думаешь будет он рубить сук, на котором сидит. Ответ до банальности очевиден.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
    19 октября в 17:46
    Отвечу словами Косого (Крамаров)...
    "Да кто ж его уволит??..Он же памятник!!"
    sudcvma523ds
    sudcvma523ds ответ Red blu (комментарий удален) (раскрыть)
    19 октября в 17:42
    В итоге цска будет улыбаться, как обычно на своем любимом 4-5 месте.
    Муравьед
    Муравьед ответ syacstp3s5mm (раскрыть)
    19 октября в 17:41, ред.
    syacstp3s5mm
    syacstp3s5mm
    19 октября в 17:38
    У Локомотива клиент цска, без боя разгром и с унизительными голами.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
    19 октября в 17:35
    Оренбург оставят да и НН их клиент
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
    19 октября в 17:34
    Все просто. Миллиарды бюджетных денег отданы за 11 легионеров Зенита не для того, чтобы они сидели на лавке, а наши играли. Кто платит деньги (Миллер) тот и состав определяет. Причем здесь Семак?
    Red blu
    Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 октября в 17:31, ред.
      pgv5c3zsg2e7
      pgv5c3zsg2e7
      19 октября в 17:29
      Сочи хоть с углового флажка гол не пропустили, скучный матч.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      19 октября в 17:25
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
        19 октября в 17:24
        Пока нет....
        Повторюсь...так над этим и работают...министр и руководство РФС...ужесточая лимит....
        Futurista
        Futurista ответ Red blu (раскрыть)
        19 октября в 17:21, ред.
        И не говори)...ЦСКА знает толк в нарисованных пенальти)...
        Futurista
        Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        19 октября в 17:19
        Так Батраковых-Воробьёвых и нет в Зените)...
        Red blu
        Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        19 октября в 17:17, ред.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
        19 октября в 17:10, ред.
        Так Сочи то обороняться умеют....им Батраковы-Воробьёвы с любых участков поля и от угловых флажков не закидывают...))
        Муравьед
        Муравьед ответ sihafazatron (раскрыть)
        19 октября в 17:10
        sihafazatron
        sihafazatron
        19 октября в 17:06
        А вообще не игра какая-то была, а будто люди вышли просто пешком походить по полю и все уже знали результат
        sihafazatron
        sihafazatron
        19 октября в 17:06
        Сочи уверенно идут на повышение в классе))
