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2 : 1
завершен
12 мая 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 460 - 198.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.6
Средний возраст: 28.5 - 25.3
Средний рост: 182.2 - 180.7
Легионеров: 7 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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Карраско Янник
ассистент Льоренте Маркос
|1:0
|16’
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Корреа Анхель
ассистент Суарес Луис
|2:0
|28’
|83’
|2:1
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Субельдия Игор
ассистент Меркеланс Мартин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Баутиста Хон
|Исак Александер
|59’
|Пачеко Йон
|Сагнан Модибо
|59’
|Лопес Роберто
|Монреаль Начо
|69’
|Субельдия Игор
|Элустондо Ариц
|69’
|Меркеланс Мартин
|Ойарсабаль Микель
|Фелиш Жоау
|Корреа Анхель
|73’
|Кондогбиа Жоффре
|Ньигес Сауль
|73’
|Лоди Ренан
|Суарес Луис
|81’
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|12
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|7
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|11
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|6
|Cэйвы
|2
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Итог: Севилья с Ракитичем показала лучший сезон, Видаль с Интером стал чемпионом, прервав гегемонию Ювентуса, Суарес с Атлетико в шаге от чемпионства.
Итог: Севилья с Ракитичем показала лучший сезон, Видаль с Интером стал чемпионом, прервав гегемонию Ювентуса, Суарес с Атлетико в шаге от чемпионства.
Теперь "Эль класико" Атлетико-Бетис...)))
Теперь "Эль класико" Атлетико-Бетис...)))
Реал ещё потеряет очки и будет на 3 месте.
Реал ещё потеряет очки и будет на 3 месте.
Короче, ничего нового. Атлетико тянут к чемпионству всеми силами. Реал Мадрид лишили явных 4 очков в матчах с Атлетико и Севильей!!! Если Атлетико и сумеет выиграть чемпионат, то им должно быть стыдно за такое кабинетное чемпионство!!!
Короче, ничего нового. Атлетико тянут к чемпионству всеми силами. Реал Мадрид лишили явных 4 очков в матчах с Атлетико и Севильей!!! Если Атлетико и сумеет выиграть чемпионат, то им должно быть стыдно за такое кабинетное чемпионство!!!
Удачи им!
Удачи им!