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Атлетико - Реал Сосьедад
Севилья - Валенсия
Сельта - Хетафе
Уэска - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Реал Сосьедад

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 2:1 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал Сосьедад
Атлетико
2 : 1
завершен
12 мая 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 460 - 198.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.6
Средний возраст: 28.5 - 25.3
Средний рост: 182.2 - 180.7
Легионеров: 7 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Реал Сосьедад
Испания. Примера 2020/2021, 36 тур
Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.036.23
Лига Ставок 1.64 3.85 6.00
Мелбет 1.66 3.78 6.10
1XBET 1.78 3.72 5.40
BetBoom 1.62 3.81 5.87
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    16' (1:0) Карраско Янник (21) (Льоренте Маркос (14))
     
    28' (2:0) Корреа Анхель (10) (Суарес Луис (9))
     
    2
    73' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
    73' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
     
    81' Суарес Луис (9) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    46' Исак Александер (19) уходит с поля, Баутиста Хон (25) вышел на поле
     
    2
    59' Сагнан Модибо (15) уходит с поля, Пачеко Йон (26) вышел на поле
    59' Монреаль Начо (20) уходит с поля, Лопес Роберто (28) вышел на поле
     
    2
    69' Элустондо Ариц (6) уходит с поля, Субельдия Игор (5) вышел на поле
    69' Ойарсабаль Микель (10) уходит с поля, Меркеланс Мартин (17) вышел на поле
     
    83' (2:1) Субельдия Игор (5) (Меркеланс Мартин (17))
    Голы
    Карраско Янник
    ассистент Льоренте Маркос     		1:0 16’
    Корреа Анхель
    ассистент Суарес Луис     		2:0 28’
    83’ 2:1 Субельдия Игор
    ассистент Меркеланс Мартин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Баутиста Хон Исак Александер
    59’ Пачеко Йон Сагнан Модибо
    59’ Лопес Роберто Монреаль Начо
    69’ Субельдия Игор Элустондо Ариц
    69’ Меркеланс Мартин Ойарсабаль Микель
    Фелиш Жоау Корреа Анхель 73’
    Кондогбиа Жоффре Ньигес Сауль 73’
    Лоди Ренан Суарес Луис 81’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 7
    		11 Фолы 15
    		1 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		34% Владение мячом 66%
    		6 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    RaulitoS
    RaulitoS
    13 мая в 14:27
    Вся надежда на Зубастика и его Вальядолид!)
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    13 мая в 12:25
    Атлетам и одной победы достаточно, если реал сегодня потеряет очки....
    sir_Alex
    sir_Alex
    13 мая в 11:03
    Пусть будут «матрасы». «Сладкая парочка» слегка поднадоела 😉
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    13 мая в 10:52
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Верг (раскрыть)
      13 мая в 10:06
      Как будто Реал и Барсу не тянули всем этим чемпионствам
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ eleven LC (раскрыть)
      13 мая в 10:03
      А сколько подарков приподнес сам Атлетико, почти 12очков надежды подарили двум гегемонам Испании
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Elliada (раскрыть)
      13 мая в 10:01
      Ещё бы одного Ракитича и возможно взяли бы ла лигу. Но и без этого Атлетик и Реал лишили Андалусии чемпионства. Видимо Наваса и Ракитича мало, для того чтобы покорить вершину
      Шуnя771
      Шуnя771
      13 мая в 09:03
      Симпатичная команда, заслужили чемпионство.
      Elliada
      Elliada
      13 мая в 07:41, ред.
      Куман избавился от ряда игроков, по причине их неэффективности и ненадобности.

      Итог: Севилья с Ракитичем показала лучший сезон, Видаль с Интером стал чемпионом, прервав гегемонию Ювентуса, Суарес с Атлетико в шаге от чемпионства.
      barcamilan
      barcamilan
      13 мая в 07:40
      барса им чемпионство дарит
      Colchoneros
      Colchoneros
      13 мая в 07:15
      Браво Атлетико Мадрид!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 мая в 06:40, ред.
      Барса с Реалом уже не в трэнде...
      Теперь "Эль класико" Атлетико-Бетис...)))
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ eleven LC (раскрыть)
      13 мая в 06:33
      Ну вальядолид борется за выживание,будут биться
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      13 мая в 05:38
      Надо сделать так
      УЕСКА
      УЕСКА
      13 мая в 02:26
      Важная победа Атлетико на пути к чемпионству. Дальше у них соперники попроще остались.
      Belgie2009
      Belgie2009
      13 мая в 01:51
      Атлетико уже взял ЛЛ.
      Реал ещё потеряет очки и будет на 3 месте.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      13 мая в 01:12
        eleven LC
        eleven LC
        13 мая в 01:10
        Атлетико врядли теперь потеряет очки с Эйбаром и Вальядолидом-уж слишком много подарков им преподнесли Реал и Барса
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        13 мая в 01:09
          Comentarios
          Comentarios
          13 мая в 00:37
          Че все Атлетико чемпион что ли
          Верг
          Верг
          13 мая в 00:32
          Тащи Атлетико, Тащи к чемпионству!
          Barcelona-BЕSТ
          Barcelona-BЕSТ
          12 мая в 23:34
          Атлетико в 2 шагах от триумфа!
          Удачи им!
          Cat01
          Cat01
          12 мая в 22:34
          П1
          Gahi
          Gahi
          12 мая в 22:33
          Атлетико = П.1.
          УЕСКА
          УЕСКА
          12 мая в 22:02
          Реал Сосьедад не проиграет и ТМ 2.5.
          swed27
          swed27
          12 мая в 21:50
          1х и обе забьют
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