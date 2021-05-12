В 1 Ремиро Алекс Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 20 Монреаль Начо Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 59

З 15 Сагнан Модибо Отборы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 59

З 2 Сальдуа Хосеба Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 6 Элустондо Ариц Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 69

П 36 Субименди Мартин Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 14 Хон Гуриди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 22 Барренетчеа Андер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 19 Исак Александер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 10 Ойарсабаль Микель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 69

П 7 Порту Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Мойя Мигель Анхель

З 18 Горосабель Андони

З 24 Ле Норман Робин

З 26 Пачеко Йон Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 31

П 16 Гевара Андер

П 4 Ильярраменди Асьер

П 21 Сильва Давид

П 5 Субельдия Игор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 21

П 11 Янузай Аднан

Н 25 Баутиста Хон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Н 28 Лопес Роберто Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31