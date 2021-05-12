|
1 : 0
завершен
12 мая 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 242 - 134.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 27.2 - 24.6
Средний рост: 181.1 - 181
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-3-3 - 5-4-1
Серия побед: 0 - 1
|
Стадион Рамон Санчес Писхуан
|
Эн-Несери Юссеф
ассистент Фернандо
|1:0
|66’
|Эскудеро Серхио
|7’
|Гудель Неманья
|37’
|80’
|Солер Карлос
|90+3’
|Паулиста Габриэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Акунья Маркос
|Эскудеро Серхио
|59’
|Фернандо
|Гудель Неманья
|59’
|Гомес Алехандро
|Торрес Оливер
|59’
|69’
|Пиччини Кристиано
|Коррея Тьерри
|69’
|Черышев Денис
|Вальехо Ману
|Окампос Лукас
|Оскар
|74’
|79’
|Гамейро Кевин
|Гильямон Уго
|79’
|Гайя Хосе Луис
|Тони Лато
|82’
|Муса Юнус
|Гомес Максимилиано
|Ракитич Иван
|Сусо
|84’
|
|10
|Удары по воротам
|6
|
|
|4
|Удары в створ
|2
|
|
|17
|Фолы
|6
|
|
|3
|Угловые
|5
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|60%
|Владение мячом
|40%
|
|
|2
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|