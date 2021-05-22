Вальядолид

В 1 Масип Жорди Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 4 Кико Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 25 Оласа Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 15 Эль Ями Джавад Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 10 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 18 Янко Саиди Отборы: 3 Всего навесов: 6 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 82

П 17 Меса Роке Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 62

П 19 Тони Суарес Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 62

П 20 Феде Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 82

Н 9 Вейсманн Шон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 16 Мараньяо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 62

П 10 Плано Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Перес Самуэль

З 22 Мартинес Начо

З 2 Перес Луис

З 5 Хавьер Санчес

П 21 Мичел Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 28

П 8 Перес Кике Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 24 Фернандес Хоакин

П 11 Эрвиас Пабло Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 7 Гвардиола Серхи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 28

Н 40 Жота Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

Н 23 Рубио Вальдо

Пропускают

(П) - Дисквалифицирован

Не играл с 16.05.21 , с ним 27 из 31 очков в нац. чемпионате Алькарас Рубен (П) - Дисквалифицирован

(З) - Травма колена

Не играл с 29.12.20 , с ним 7 из 31 очков в нац. чемпионате Гарсия Рауль (З) - Травма колена

(З) - Мышечная травма

Не играл с 16.05.21 , с ним 24 из 31 очков в нац. чемпионате Гонсалес Бруно (З) - Мышечная травма

(Н) - Травма ступни

Не играл с 16.05.21 , с ним 12 из 46 очков в нац. чемпионате Кодро Кенан (Н) - Травма ступни

(П) - Мышечная травма

Не играл с 02.05.21 , с ним 27 из 31 очков в нац. чемпионате Орельяна Фабиан (П) - Мышечная травма