|Вальядолид
|1:2
|Атлетико
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1 : 2
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 34.5 - 500
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.3
Средний возраст: 27.6 - 28.1
Средний рост: 178.5 - 182
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Хосе Соррилья
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 18:55
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Плано Оскар
ассистент Мараньяо
|1:0
|18’
|57’
|1:1
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Корреа Анхель
ассистент Карраско Янник
|67’
|1:2
|Суарес Луис
|Мараньяо
|55’
|Эль Ями Джавад
|70’
|Мичел
|74’
|78’
|Фелиш Жоау
|Феде
|78’
|83’
|Фелипе
|88’
|Лоди Ренан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жота
|Тони Суарес
|63’
|Мичел
|Меса Роке
|63’
|Гвардиола Серхи
|Мараньяо
|63’
|63’
|Лоди Ренан
|Эрмосо Марио
|63’
|Фелиш Жоау
|Ньигес Сауль
|79’
|Кондогбиа Жоффре
|Льоренте Маркос
|Перес Кике
|Феде
|82’
|Эрвиас Пабло
|Янко Саиди
|82’
|85’
|Эррера Эктор
|Корреа Анхель
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|10
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|4
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|3
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