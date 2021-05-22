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Вальядолид - Атлетико
Сельта - Бетис
Эйбар - Барселона
Уэска - Валенсия
Осасуна - Реал Сосьедад
Реал - Вильярреал
Эльче - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид против Атлетико

Вальядолид Логотип футбольный клуб Вальядолид 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Вальядолид
1 : 2
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 34.5 - 500
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.3
Средний возраст: 27.6 - 28.1
Средний рост: 178.5 - 182
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Атлетико
Испания. Примера 2020/2021, 38 тур
Стадион Хосе Соррилья
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.855.621.34
Мелбет 10.40 5.66 1.32
1XBET 11.00 5.85 1.33
BetBoom 9.52 5.49 1.31
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    18' (1:0) Плано Оскар (10) (Мараньяо (16))
     
    55' Мараньяо (16)
     
    3
    63' Тони Суарес (19) уходит с поля, Жота (40) вышел на поле
    63' Меса Роке (17) уходит с поля, Мичел (21) вышел на поле
    63' Мараньяо (16) уходит с поля, Гвардиола Серхи (7) вышел на поле
     
    70' Эль Ями Джавад (15)
     
    74' Мичел (21)
     
    78' Феде (20)
     
    2
    82' Феде (20) уходит с поля, Перес Кике (8) вышел на поле
    82' Янко Саиди (18) уходит с поля, Эрвиас Пабло (11) вышел на поле
     
    57' (1:1) Корреа Анхель (10) (Карраско Янник (21))
     
    2
    63' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
    63' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    67' (1:2) Суарес Луис (9)
     
    78' Фелиш Жоау (7)
     
    79' Льоренте Маркос (14) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
     
    83' Фелипе (18)
     
    85' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Эррера Эктор (16) вышел на поле
     
    88' Лоди Ренан (12)
    Голы
    Плано Оскар
    ассистент Мараньяо     		1:0 18’
    57’ 1:1 Корреа Анхель
    ассистент Карраско Янник
    67’ 1:2 Суарес Луис
    Наказания
    Мараньяо 55’
    Эль Ями Джавад 70’
    Мичел 74’
    78’ Фелиш Жоау
    Феде 78’
    83’ Фелипе
    88’ Лоди Ренан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жота Тони Суарес 63’
    Мичел Меса Роке 63’
    Гвардиола Серхи Мараньяо 63’
    63’ Лоди Ренан Эрмосо Марио
    63’ Фелиш Жоау Ньигес Сауль
    79’ Кондогбиа Жоффре Льоренте Маркос
    Перес Кике Феде 82’
    Эрвиас Пабло Янко Саиди 82’
    85’ Эррера Эктор Корреа Анхель
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 3
    		11 Фолы 11
    		4 Угловые 6
    		1 Офсайды 4
    		48% Владение мячом 52%
    		1 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    23 мая в 10:50
    Остаётся только поздравить Атлетико с этим прекрасным событием. Соседи остались довольны.
    амурец
    амурец
    23 мая в 00:57
    да парадокс, сплавили Суареса из Барселоны, а ведь именно его гол в последнем туре сделал Атлетико чемпионом, вот и пусть подумают в Барселоне, кто был более полезен Суарес или типа капитан
    NOVA
    NOVA
    23 мая в 00:21
    эх валья не удержал победу, не дал Реалу стать заслуженно Чемпионом!!
    A.S.A
    A.S.A
    22 мая в 23:10
    Этот розыгрыш ЛаЛиги получился весьма интересным и очень многое решаловь в последнем туре давненько такого небыло
    Тут вам и борьба за чемпионство, и за путевки в ЛЕ, и борьба за сохранение места в ЛаЛиге!!!
    Атлетико с победой!!! Ну и отдельно рад за Суареса,как говорится "все что не делается все к лучшему"
    Мадридский Реал показал, что у команды есть характер и не смотря на все проблемы, с огромным количеством травм,команда смогла навязать борьбу Атлетико за победу. Отдельно отмечу Бензема,который возможно провел лучший сезон в Реале, и напомнил себя образца выступления за Лион!
    Барселона,не смотря на "перестройку" так же вела борьбу за чемпионство,но "подскользнулась" в концовке...но кто в начале сезона думал, что Каталонцы смогут навязать борьбу?!а они смогли
    Сильно провела сезон и Севилья
    Вообщем всем спасибо за отличный и зрелищный сезон!Атлетов еще раз с победой!!!
    Dauletbek
    Dauletbek
    22 мая в 22:56
    Атлетико мог бы пораньше стать чемпионом, но решил и себя помучить и конкурентов помучить, давая им надежду
    БАРСА месси
    БАРСА месси
    22 мая в 22:40
    Суарес плакал когда прогнали его , а теперь пусть плачет руководство Барселоны во главе с этим дол....ом куманом !!!!!!! Мои поздравления Атлетико во главе Симионе и конечно же ЛУИСА ОН ПРОСТО СДЕЛАЛ СВОЮ РАБОТУ💪
    STVA 1
    STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    22 мая в 22:37, ред.
    Давай еще скажем что Матрасы незаслуженно взяли!
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    22 мая в 22:31
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      22 мая в 22:24, ред.
      Красавцы что сказать, Суарес красиво унизил Бартомеу и Кумана =)
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Dauletbek (раскрыть)
      22 мая в 22:21
      Гризманн снова минует чемпионства
      League1
      League1
      22 мая в 22:18
      Молодец, кусачий, заткнул бездаря гномяру за пояс.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ RR117 (раскрыть)
      22 мая в 22:13
      Я тоже смеюсь с этих персонажей, который лили грязь в спину Луиске, который выиграл ЛЧ последнюю для барсы
      zooveterinar
      zooveterinar
      22 мая в 22:12
      Атлетико родил наконец,ура,ура!!!!
      Roger Young
      Roger Young
      22 мая в 22:12
      Молодцы, с победой Атлетико!
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      22 мая в 22:11
      Поздравляем! Заслужили!
      УЕСКА
      УЕСКА
      22 мая в 22:06
      Две волевые победы одержали на финише переломив ход тяжелых матчей. Молодцы. Абсолютно заслуженное чемпионство команды Симеоне. Симеоне во второй раз делает Атлетико чемпионом. Выдающееся достижение. Поздравляю!
      BDA8181
      BDA8181 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      22 мая в 22:03, ред.
      Ни знаю, был с 15 тура уверен что Ателетико выиграет чемп, даже не переживал за исход. Потом пошли нелепые статьи о возрождение интриги и т.д. и т.п. Очень много было потеряно очков у главных соискателей чемпионства. В Кардебалет лиге сразу можно понять кто будет чемпионом не доходя до экватора чемпионата.
      RR117
      RR117
      22 мая в 22:01
        goalaktika
        goalaktika
        22 мая в 21:53
        Поздравляем матрас и его болельщиков!
        Симеоне хороший и самый подходящий тренер для полосатых!
        Может где-то не заслуживали, но явно сделали больше чем двое других
        98wszkhwnsnp
        98wszkhwnsnp
        22 мая в 21:52
        Победный гол забил Луис Суарес,молодец а Бартомеу п.......
        STVA 1
        STVA 1
        22 мая в 21:25
        Моё мнение что продажа Луиса это главная ошибка этого года!Барса осталась без наконечника , а Луис без проблем влился в состав Атлетико !Потому что это Мастер!Не знаю чем руководствовался Куман убирая его из состава и оставляя Гризмана , который вообще не тянул!
        Лапорте ещё долго придется разгребать авгиевы конюшни после Бартомеу!А Матрасам желаю защитить титул в следующем сезоне!
        Мои поздравления!!
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ BDA8181 (раскрыть)
        22 мая в 21:24
        В последних турах все зависело от Барселоны)
        В самый ответственный момент команда сдулась..
        Продули Гранаде и лишили себя чемпионата.
        Так что не все зависело от матрасников в конце сезона)
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        22 мая в 21:22
        Должны были снимать все вопросы давным давно, но решили поиграть на нервах своих болельщиков матрасники.
        Поздравляю болельщиков Атлетико с чемпионством!
        Рад за Суареса. Он здорово вписался в команду сходу.
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        22 мая в 21:21
        "Атлетико" - красиво и на флажке - стильно обставив конкурентов!
        BDA8181
        BDA8181
        22 мая в 21:19, ред.
        Поздравляю Атлетико с Чемпионством. Как я и говорил интриги не будет, Атлелико своё возьмёт. Реал и Барса на старте проспали свои шансы. Атлектико играл по счёту так сказать с соперниками. Так что опять скучно и примитивно в Ла Лиге.
        Dauletbek
        Dauletbek
        22 мая в 21:19
        Трансляция еще идет. Симеоне дает интервью. Не расходятся, наверное, ждут, когда кубок чемпионства привезут
        allemz
        allemz ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
        22 мая в 21:19
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          22 мая в 21:19
          Это матч Реал 2-2 Севилья
          Тут пенальти поставил.
          Даже экс-судья подтвердил этот факт!
          Dauletbek
          Dauletbek
          22 мая в 21:17
          Ну, в принципе, я угадал, с середины чемпионата сказал, что Атлетико станет чемпионом))))
          Верг
          Верг
          22 мая в 21:17
          Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, забивший победный мяч в матче 38-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (2:1), высказался о завоевании чемпионства в составе мадридского клуба.

          «Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень.

          Этот сезон дался мне тяжелее всего», – сказал Суарес.

          Прошлым летом уругваец покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Роналда Кумана.
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