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1 : 1
завершен
17 октября 2020, 21:45
суббота
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Стадион Эцио Шида
|Нванкво Симеон
|1:0(П)
|12’
|21’
|1:1
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Мората Альваро
ассистент Кьеза Федерико
|11’
|Бонуччи Леонардо
|Чигарини Лука
|14’
|37’
|Портанова Маноло
|45+1’
|Кулусевски Деян
|60’
|Кьеза Федерико
|Реца Аркадиуш
|67’
|Магальян Лисандро
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Куадрадо Хуан
|Портанова Маноло
|69’
|Бернардески Федерико
|Кулусевски Деян
|70’
|Рабьо Адриен
|Рамос Артур
|Рисполи Андреа
|Перейра Педру
|74’
|Силигарди Лука
|Вулич Милош
|74’
|Големич Владимир
|Луперто Себастьяно
|83’
|Петриччоне Якопо
|Молина Сальваторе
|87’
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|10
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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СКРИНЬТЕ.
СКРИНЬТЕ.
Впрочем скоро ЛЧ и этот "чемпион" снова отлетит кому нибудь позорно
Впрочем скоро ЛЧ и этот "чемпион" снова отлетит кому нибудь позорно
Не знаю, какие эпитеты сложатся к концу сезона о «Пирлоболе», но это потрясающий футбол, который нравится всем без исключения командам серии А, кроме самого Ювентуса.
Так пожелаем же им не останавливаться на достигнутом и развивать свой футбол, а маэстро Пирло стать такой же легендой в тренерском цехе и достичь таких же высот, которых достиг другой непревзойдённый мастер - Тьерри Анри.
Не знаю, какие эпитеты сложатся к концу сезона о «Пирлоболе», но это потрясающий футбол, который нравится всем без исключения командам серии А, кроме самого Ювентуса.
Так пожелаем же им не останавливаться на достигнутом и развивать свой футбол, а маэстро Пирло стать такой же легендой в тренерском цехе и достичь таких же высот, которых достиг другой непревзойдённый мастер - Тьерри Анри.