В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 27 Депаоли Фабио Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 60

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 26 Мохика Хоан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 4 Шутало Бошко Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 63

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 88 Пашалич Марио Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 7 Ламмерс Сэм Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Радунович Борис

В 31 Росси Франческо

З 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

З 17 Ромеро Кристиан

З 2 Толой Рафаэль Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

З 33 Хатебур Ханс Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 30

П 18 Малиновский Руслан Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 27

П 59 Миранчук Алексей

П 32 Пессина Маттео

П 11 Фройлер Ремо

Н 9 Муриэль Луис