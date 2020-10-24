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1 : 3
завершен
сегодня, 16:00
|13’
|0:1
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Квальярелла Фабио
ассистент Дамсгаард Миккел
|59’
|0:2
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Торсби Мортен
ассистент Янкто Якуб
|Сапата Дуван
|1:2(П)
|80’
|90+2’
|1:3
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Янкто Якуб
ассистент Кейта Бальде
|31’
|Тонелли Лоренцо
|Мохика Хоан
|44’
|47’
|Йосида Мая
|Малиновский Руслан
|66’
|69’
|Кейта Бальде
|71’
|Янкто Якуб
|Паломино Хосе Луис
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сапата Дуван
|Ламмерс Сэм
|46’
|Толой Рафаэль
|Шутало Бошко
|46’
|Госенс Робин
|Мохика Хоан
|46’
|Хатебур Ханс
|Депаоли Фабио
|60’
|Малиновский Руслан
|Де Рон Мартен
|63’
|65’
|Кейта Бальде
|Квальярелла Фабио
|65’
|Верре Валерио
|Рамирес Гастон
|73’
|Лерис Мехди
|Дамсгаард Миккел
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|20
|Удары по воротам
|7
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|5
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|19
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|3
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|4
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