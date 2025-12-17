Top.Mail.Ru
Сафонов установил рекорд турниров ФИФА

17 декабря 2025, 23:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго».

Россиянин установил рекорд, став первым в истории голкипером, который в турнирах ФИФА смог отбить четыре пенальти подряд в серии 11-метровых.

Сафонов был признан лучшим игроком матча.

trtu99
trtu99
18 декабря в 11:56
Вот что значит Академия Краснодара. Добро пожаловать всем желающим!!!!!!!!
4ds7r64t75r8
4ds7r64t75r8
18 декабря в 07:18
Молодец Мотя, выдал серию, жги дальше!
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 06:32
Это не рекорд, а рекордище. Думаю, его скоро не повторят и не побьют. Матвей показал, что бывает, если команда не умеет бить пенальти. Сейчас тренеры будут тренировать 11-ти метровые удары. Отразить их станет сложнее.
CCCP1922
CCCP1922
18 декабря в 06:22
Вот это по нашему... Интересно, ПСЖ его хоть похвалил?
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 06:11, ред.
Чтобы 4 пенки в серии пенальти отбить это надо чтобы свои беспощадно мазали, так что получается это командная заслуга. Усман так привык к тяжести золотого мяча, с которым он спит похоже в обнимку, что обычный запулил в космос. Ну а Матвея поздравляю, его теперь назад на лавку не посадишь - фаны ПСЖ не поймут.
adekvat
adekvat
18 декабря в 05:49
Ну все вратарь для сборной лет на 20 готов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 декабря в 05:49
Вот такие рекорды надо ставить, чтобы со временем стать легендой. А не как другая наша Легенда 43...
Romeo 777
Romeo 777
18 декабря в 05:25
Поздравляю! Молодец!
112910415
112910415
18 декабря в 05:25
вот по-настоящему круто !
Lewa2708
Lewa2708
18 декабря в 04:28, ред.
Красава, хейтеры скажут нейросеть
Un_De
Un_De
18 декабря в 01:28, ред.
Жаль, Хельмут Дукадам не дожил до этого события. Мог бы, смотря на Матвея, сказать, посвистывая как Ди Каприо из фильма: "О, мой п...к!"

Красава, поздравления и уважение.
Sergo81
Sergo81
18 декабря в 00:09, ред.
Сафонов за месяц превратился из лавочника в надёжного стража ворот. Это радует. Видна рука Валеры. Когда все кричали, зачем лавочник в сборной, Валера ставил. И маленькая ремарка: Матвей четыре раза подряд прыгал в один( правый) угол. Два пропустил и два взял. И только раз прыгнул в левый. Не подрубили бразилы его тактику. А то может и кубок бы взяли.))
arsena1
arsena1
18 декабря в 00:09
Он вам не Мотя!
Браво, Матвей!
Если смотреть реально, то это лучший наш голкипер за рубежом.
А кто еще? Черчесов-Харин-Дасаев? Они даже близко к этому уровню не подбирались.
Пусть думают, ради чего его поменять хотят. Ради невзрачного защитника?
Пусть победит футбол, а не политика.
Real Oviedo
Real Oviedo
18 декабря в 00:08
Красава. И не в каком нибудь рядовом матче а в финале. Сафонов вписал свое имя в историю.
Твой Арсен
Твой Арсен
18 декабря в 00:00
Ну круто, чё. Такой рекорд побить будет почти невозможно.
Quake_Crimea
Quake_Crimea
18 декабря в 00:00
Красава! Мотя...
SHMEL
SHMEL
17 декабря в 23:51
Очень солидно. После такого тренеру трудно будет оставлять его на лавке.
Vilar
Vilar
17 декабря в 23:38
Этот рекорд Сафонова, если не навсегда, то очень надолго.
Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 23:38, ред.
в финале ЛЧ в след. году должен 5 подряд отбить, есть куда расти
shur
shur
17 декабря в 23:35
....Теперь в Спорт Комитете России на доске почёта будут висеть
две фотографии А.С. Аршавина и Матвея Сафонова ....!!! Что их объединяет - " Знак четырёх" ...!!!
