Сафонов установил рекорд турниров ФИФА

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго».
Россиянин установил рекорд, став первым в истории голкипером, который в турнирах ФИФА смог отбить четыре пенальти подряд в серии 11-метровых.
Сафонов был признан лучшим игроком матча.
Браво, Матвей!
Если смотреть реально, то это лучший наш голкипер за рубежом.
А кто еще? Черчесов-Харин-Дасаев? Они даже близко к этому уровню не подбирались.
Пусть думают, ради чего его поменять хотят. Ради невзрачного защитника?
Пусть победит футбол, а не политика.
Браво, Матвей!
Если смотреть реально, то это лучший наш голкипер за рубежом.
А кто еще? Черчесов-Харин-Дасаев? Они даже близко к этому уровню не подбирались.
Пусть думают, ради чего его поменять хотят. Ради невзрачного защитника?
Пусть победит футбол, а не политика.