«Енисей» рассматривает нескольких специалистов на пост главного тренера

1766028774

18 декабря 2025, 06:32

Красноярский футбольный клуб «Енисей» рассматривает кандидатуры нескольких отечественных специалистов на пост главного тренера команды. Об этом сообщили в клубе.

9 декабря «Енисей» сообщил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Поиски нового главного тренера „Енисея“ продолжаются. В числе кандидатов на эту должность рассматриваются несколько отечественных специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, — сообщили в клубе. — Перед новым наставником будет поставлена задача — показывать красивый и зрелищный футбол, а также улучшить положение „Енисея“ в турнирной таблице чемпионата».

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.