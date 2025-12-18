Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

«Герой сегодня, номер 1 завтра?» — мировые СМИ обсуждают подвиг Сафонова

18 декабря 2025, 08:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов 17 декабря стал победителем Межконтинентального кубка, вратарь отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти и принес ПСЖ победу со счетом 2:1 (основное время и дополнительное время — 1:1).

Французская газета L'Equipe в материале, посвященном победе ПСЖ, в заголовке задается вопросом: «Сафонов — герой сегодня и номер один завтра?». Этот заголовок отсылает к вопросу о первом номере ПСЖ: спортивные СМИ Франции часто обсуждают, кто должен быть основным вратарем парижан — Сафонов или Люка Шевалье. Как пишет газета, в начале сезона позиция Шевалье казалась непоколебимой, однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике доверил Сафонову место в старте в четвертой игре подряд, что подогрело интерес медиа и болельщиков к противостоянию за звание главного вратаря гегемона французского футбола.

Агентство RMC Sport открыто называет определяющим успех Сафонова в серии пенальти в конкуренции с Шевалье. В агентстве предполагают, что россиянин закрепится в старте ПСЖ в важных матчах на ближайшие несколько недель. Подобной позиции придерживается и Le Parisien: «Героем мог быть только он. Выйдя в старте Межконтинентального кубка, Сафонов, возможно, возобновил дискуссии о главном вратаре ПСЖ, Шевалье теперь должен беспокоиться о своей позиции в стартовом составе», — пишут колумнисты газеты.

Бразильский портал Globo обратил внимание, что перед серией пенальти тренер вратарей ПСЖ дал Сафонову бумагу, на которой, вероятнее всего, была шпаргалка, подсказывающая, куда чаще всего бьют футболисты «Фламенго». Журналисты Globo пишут, что Сафонов, «ранее неизвестный широкой публике», стал творцом победы французской команды.

Германский портал Kicker заявил, что Сафонов «блистал» во время серии пенальти, а многие СМИ использовали эпитет «герой», говоря о выступлении россиянина, среди них испанская Marca и итальянская Corriere dello Sport.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании
17 декабря
Сафонов оценил информацию о том, что ПСЖ удалил его с командной фотографии
15 декабря
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы
11 декабря
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов
10 декабря
Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне
07 декабря
Тренер ПСЖ ушел от ответа на вопрос о Сафонове
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
18 декабря в 18:40
Смотрел я эти моменты. Прост бразильцы плохо били пенальти. Вот и всё.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 14:24
Ладно, Вить, ладно... )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 14:23
Нет, не перепутал и не перепутаю, потому что это невозможно...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 14:13
"А ты это докажи- когда и где я его унизил? "

Это ко мне вопрос ? Ты меня ни с кем не перепутал ? )

Бесков - это взгляд на футбол. Трезвый, сильный, авторитетный. Но это только ОДИН взгляд! А их очень много, Витя. Поэтому отталкиваться в вопросах по пенальти лишь от одного Бескова, это......, мягко говоря. )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 14:09
А ты это докажи- когда и где я его унизил? В противном случае- это клевета.
Нигде, я его не унижал. Да, еще раз говорю- пенальти надо забивать, в противном случае- это небрежность бьющего. Это не мои слова- это мнение Великого Бескова.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 14:06, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    18 декабря в 14:01
    Я ни в одном моём комментарии я не унизил Сафона, но только высказал мнение, что качество игры надо показывать и доказывать в игровое время, потому что, сегодня, можно отразить четыре пенальти, а завтра не взять ни одного- это АКСИОМА.
    То что пишут мировые СМИ- это нормально, не каждый раз можно увидеть подобное. Но вратарь, прежде всего- игрок в игре, а пенальти пробиваются не так часто...
    Шуня771
    Шуня771
    18 декабря в 13:59
    L’Équipe поставил 9 из 10: «Россиянин вошел в историю финалов. На фоне этого подвига все остальное не имеет большого значения. Он изменил все, когда дело дошло до пенальти, вскружив голову бразильцам».

    Eurosport, французская версия: «Этот Межконтинентальный кубок ФИФА, первый для «ПСЖ», оставил большой след в карьере россиянина, который в начале сезона был обречен на роль запасного. Герой, достойный этого звания, в этом невероятном году».

    Сайт ViPSG: «Сафонов перешел в другое измерение. Благодаря вратарю «ПСЖ» победил в серии пенальти и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов сыграл великолепно. Абсолютный герой матча».
    Шуня771
    Шуня771
    18 декабря в 13:56
    Чудо нашего вратаря оценил даже Арсен Венгер, он болел за «ПСЖ» на трибунах. «Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», – сказал легендарный тренер «Советскому спорту».
    Шуня771
    Шуня771
    18 декабря в 13:56
    Джанлуиджи Буффон поздравил Матвея в интервью Sport24: «Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!»
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    18 декабря в 13:54, ред.
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:50
      Бразильский портал Globo обратил внимание, что перед серией пенальти тренер вратарей ПСЖ дал Сафонову бумагу, на которой, вероятнее всего, была шпаргалка, подсказывающая, куда чаще всего бьют футболисты "Фламенго". Журналисты Globo пишут, что Сафонов, "ранее неизвестный широкой публике", стал творцом победы французской команды
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:48
      La Gazzetta dello Sport называет сейв Сафонова "героическим".
      "ПСЖ обязан титулом, шестым в этом выдающемся для него сезоне, своему вратарю. Не Люке Шевалье, который заменил бывшего вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму, а Сафонову, который потеснил Шевалье и стал героем матча против "Фламенго" в Дохе.
      Россиянин отразил четыре пенальти после того, как основное время закончилось со счетом 1:1 — гол Кварацхелии в первом тайме был нивелирован успешным пенальти Жоржиньо во второй половине матча".
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:47
      Mundo Deportivo отмечает, что серия послематчевых пенальти сделала Луиса Энрике и ПСЖ чемпионами, а Сафонова — героем матча. Российский голкипер решил исход финального поединка — причем в самом конце игры
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:46
      Пропустив первый мяч, Сафонов отразил следующие четыре. Четыре подряд. Немыслимо! "Я впервые вижу, чтобы вратарь смог такое совершить", — признался главный тренер ПСЖ Луис Энрике.
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:45
      "Он ждал своего момента и показал мастерство", пишет о Сафонове Le Figaro.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      18 декабря в 13:37
      Однако, в игровое время, Сафон пенальти не угадал. Четыре незабитых пенальти- это ВЗДОР, такого не должно быть. Я не умоляю заслуг Сафона, но только указываю на бездарность бьющих. И не надо мне говорить про игру на линии, не надо в очередной раз пытаться выставить себя умней других. Игру на линии надо доказывать в игре, а не в пенальти, плюс- умение играть на выходах...
      Шуня771
      Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      18 декабря в 13:36
      Макс...))
      Жму руку!)
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
      18 декабря в 13:35, ред.
      Так понимаю..., со своим предложением услуг секунданта я опоздал... ))))))
      Шуня771
      Шуня771
      18 декабря в 13:34
        Шуня771
        Шуня771
        18 декабря в 13:31
          Шуня771
          Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
          18 декабря в 13:29
            Шуня771
            Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
            18 декабря в 13:29
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              18 декабря в 13:27, ред.
              Витя.
              Один важнейший аспект ты упускаешь либо сознательно, либо просто по незнанию.

              Отражённые пенальти это тебе непросто, как ты мне пишешь, - личный приз вратаря. Это, в первую очередь, показатель его игры на ленточке, а значит и вся динамика матча. Прыгучесть и чуйка Моти в рамке демонстрируется им по ходу любой игры, которая, разумеется, в пенальти раскрывается по полной.

              Поэтому, дружище, не надо..., не надо отделять стабильность в игре вратаря от серии пенальти. Серия пенальти - это кстати, продолжение игры, которая ещё не закончилась !
              Capral
              Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
              18 декабря в 13:27
              Где я топлю за Нойера, и где я назвал Матвея посредственностью?! Вот это и есть ложь!!!
              Capral
              Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
              18 декабря в 13:25
                Шуня771
                Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
                18 декабря в 13:22
                Ты обвинил меня в "подлейшей лжи"???
                Capral
                Capral ответ renamed_user_323285 (комментарий удален) (раскрыть)
                18 декабря в 13:21
                Обвинения, от вас?!
                Желаю здравсвовать.)))
                Шуня771
                Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
                18 декабря в 13:21
                  Capral
                  Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
                  18 декабря в 13:20
                  Ничего я делать не собираюсь и на этом заканчиваю разговор. Тебе не нравится- не общайся со мной, колхоз дело добровольное.)))
                  Гость
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   