«Герой сегодня, номер 1 завтра?» — мировые СМИ обсуждают подвиг Сафонова

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов 17 декабря стал победителем Межконтинентального кубка, вратарь отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти и принес ПСЖ победу со счетом 2:1 (основное время и дополнительное время — 1:1).
Французская газета L'Equipe в материале, посвященном победе ПСЖ, в заголовке задается вопросом: «Сафонов — герой сегодня и номер один завтра?». Этот заголовок отсылает к вопросу о первом номере ПСЖ: спортивные СМИ Франции часто обсуждают, кто должен быть основным вратарем парижан — Сафонов или Люка Шевалье. Как пишет газета, в начале сезона позиция Шевалье казалась непоколебимой, однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике доверил Сафонову место в старте в четвертой игре подряд, что подогрело интерес медиа и болельщиков к противостоянию за звание главного вратаря гегемона французского футбола.
Агентство RMC Sport открыто называет определяющим успех Сафонова в серии пенальти в конкуренции с Шевалье. В агентстве предполагают, что россиянин закрепится в старте ПСЖ в важных матчах на ближайшие несколько недель. Подобной позиции придерживается и Le Parisien: «Героем мог быть только он. Выйдя в старте Межконтинентального кубка, Сафонов, возможно, возобновил дискуссии о главном вратаре ПСЖ, Шевалье теперь должен беспокоиться о своей позиции в стартовом составе», — пишут колумнисты газеты.
Бразильский портал Globo обратил внимание, что перед серией пенальти тренер вратарей ПСЖ дал Сафонову бумагу, на которой, вероятнее всего, была шпаргалка, подсказывающая, куда чаще всего бьют футболисты «Фламенго». Журналисты Globo пишут, что Сафонов, «ранее неизвестный широкой публике», стал творцом победы французской команды.
Германский портал Kicker заявил, что Сафонов «блистал» во время серии пенальти, а многие СМИ использовали эпитет «герой», говоря о выступлении россиянина, среди них испанская Marca и итальянская Corriere dello Sport.
Это не победа в ЛЧ, о которой можно долго трубить. Сафонов конечно молодец, а его отраженные пенальти конечно войдут в историю, но стоит ему ошибиться в дальнейшем и про его подвиг тут же забудут.Фламенго не выглядел достойным соперником, а серия пенальти это подтвердила...
Не надо некоторым товарищам делать вид, что они не знают успехи ПСЖ, в том числе и в ЛЧ!
Напомню на общем этапе французы разобрались с МС 4:2, в 1/8 прошли Ливерпуль, в полуфинале дважды с Арсенал, финал Пять безответных Интеру, который перед этим загасил Баварию и Фейеноорд...(кстати, голландцы не статистами были - Баварию гоняли как школьников (3:0). Это всё к тому, что Фламенко играл с очень достойным соперником и ничья говорит о том , что южноамериканцы очень сильная команда...
Да, как и большинство финалов и этот стал не исключением - игра получилась не яркой....
Сафонов, с минимальной практикой, психологическим давлением, показывает достойную игру, а ошибки есть у всех, но четыре пенальти это не фарт, а мастерство. Напомнить сколько он тащил за Краснодар? Или в редких играх в ПСЖ? Из оставившего след - два пенальти от Ланса в прошлогоднем Кубке Франции.
Непонятно желание некоторых юзеров, принизить мастерство Матвея, походу это связано с отсутствием аналогичных примеров в клубах за которые они болеют?)
Как там "Станичник" говорит:
"Болейте за своих...."
