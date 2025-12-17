Top.Mail.Ru
Капелло считает, что Акинфеев сможет играть до 45 лет

17 декабря 2025, 13:41

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 45 лет. Комментарий Капелло приводит «Спорт-Экспресс».

«Акинфеев легендарный вратарь. Игорь один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — сказал Капелло.

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Нынешний контракт Акинфеева с армейским клубом действует до конца июня 2026 года. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ».

17 декабря в 21:28
В 45 уже так не побегаешь, болячки начинают о себе напоминать. Да и паспорт не просто так меняется в 45
Савелий Первый
Савелий Первый
17 декабря в 20:20
Смешно)))
Может, он имел ввиду "стоять". Или "занимать чужое место"?
Capral
Capral
17 декабря в 16:27
Ruperrt!

Где ты увидел спокойствие в игре Акинфеева, где его стабильность, ты о чём? Ты вообще смотришь игры ЦСКА, видел игру со Спартаком, и первый гол спартачей? Ты видел его третий гол в Краснодаре, после которого надо конкретно вешать бутсы и перчатки. Зачем писать небылицы? Акинфеев- однозначно лучший вратарь новейшей российской истории, но не сейчас- это уже факт. Возраст и травмы бесследно не проходят...
g956be5pfcqu
g956be5pfcqu
17 декабря в 16:27
Тоже так считаю, Игорёк хорошо сохранился
Vladimir808
Vladimir808
17 декабря в 16:15
Зачем Капелло ограничивает Игоря? Не очень корректно звучит. Он сможет играть до 45 лет.
1), Игорь если захочет, то с его здоровьем сможет играть до 49 лет.
2), после 40 ему предложат войти в ТШ, с перспективой через год стать ГТ. И он оставит рамку, ради ЦСКА. Быть главным тренером Великого Клуба- это мечта!!!
3), …и вдруг он завтра( условно в 40; 42) решит, что пора!!! Повесит бутсы на гвоздь и пойдёт кайфовать!!!
Только он один , Игорь Акинфеев, решит этот вопрос!!!
Capral
Capral
17 декабря в 16:10
При всём Уважении к Акинфееву, но не очень я уверен, что он сможет играть до 45 лет на высоком уровне. Чем-то,
судьба Игоря напоминает мне судьбу Нойера, не в прямом смысле конечно, косвенно... У Акинфеева, как и у Нойера, после травмы, и конечно плюс возраст- появился страх, как в глазах, так и в игровых действиях. Акинфеев, как и Нойер- нерешителен на выходах, часто не контролирует игровую ситуацию, как в недавнем матче, где после углового его затолкали в ворота и он пропустил. Ну и конечно третий гол в Краснодаре, где отчетливо было видно, что Акинфеев не может даже оттолкнуться для прыжка. Не все могут как Великий Яшин играть до сорока. К словам Капелло можно прислушаться, но как мне кажется- это всего лишь подбадривание... Свои лучшие годы Игорь отыграл, свой, безусловно глубокий след оставил, но всему есть предел. В любом случае, могу назвать Акинфеева вратарём-школой, за свой, безусловный вклад в развитие вратарского искусства, и пожелать ему Удачи, после завершения игровой карьеры!!!
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 15:44
Интересно до скольки лет Капелло сможет что то считать
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 15:21
Я уверен в одном — уходить надо вовремя. Очень сложно определить это самое время. ЦСКА доверяет Акинфееву принять решение? Человеку свойственно ошибаться. К сожалению...
shur
shur
17 декабря в 15:12, ред.
...ключевое слово "играть" пока физика позволяет, худо-бедно вытягиваться в "струнку" как в своё время Нигматулин (эх красота,по любому поводу!) конечно уже не получится! И знамо дело сама фамилия вынуждает форвардов нарячься из за уважения! Здоровья и присоединяюсь к итальянцу,чао Рогацци!!! Второй вариант "Стоять", ничего не делая,но это не про Игоря Владимировича!
sv_1969
sv_1969
17 декабря в 15:05
Если бы ещё не больное колено вроде, да простят меня болелы Коняшек, если я не прав, то 100 % смог бы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 декабря в 14:57
Согласен с Капало, а столько лет ещё играть, пусть решает сам Игорь Владимирович. Здоровья и удачи ему..
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 14:46
Слова Капелло — это не просто комплимент, это констатация факта. Акинфеев уже давно не просто вратарь ЦСКА, а живая легенда российского футбола. Сколько поколений сменилось, сколько команд приходило и уходило, а Игорь как стоял в воротах, так и стоит — стабильно, спокойно, по-капитански.

Если честно, глядя на его форму, вообще не кажется, что ему 39. Он играет не за счет «физики», а за счет опыта, чтения игры и характера. Ошибки у всех бывают, но Акинфеев всегда берет свое в ключевые моменты — именно за это его и уважают даже соперники.

До 45 лет — звучит громко, но если кто и способен, то именно он. Главное, чтобы здоровье позволяло и было желание. А нам, болельщикам, хочется одного: чтобы он сам решил, когда уходить, а не потому что «пора». Такие футболисты появляются раз в несколько десятилетий. Пока Акинфеев в воротах — за ЦСКА всегда спокойно.
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 14:09
В этом вопросе надо исходить из того - как считает сам Акинфеев...
