Капелло считает, что Акинфеев сможет играть до 45 лет

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 45 лет. Комментарий Капелло приводит «Спорт-Экспресс».
«Акинфеев легендарный вратарь. Игорь один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — сказал Капелло.
Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Нынешний контракт Акинфеева с армейским клубом действует до конца июня 2026 года. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ».
судьба Игоря напоминает мне судьбу Нойера, не в прямом смысле конечно, косвенно... У Акинфеева, как и у Нойера, после травмы, и конечно плюс возраст- появился страх, как в глазах, так и в игровых действиях. Акинфеев, как и Нойер- нерешителен на выходах, часто не контролирует игровую ситуацию, как в недавнем матче, где после углового его затолкали в ворота и он пропустил. Ну и конечно третий гол в Краснодаре, где отчетливо было видно, что Акинфеев не может даже оттолкнуться для прыжка. Не все могут как Великий Яшин играть до сорока. К словам Капелло можно прислушаться, но как мне кажется- это всего лишь подбадривание... Свои лучшие годы Игорь отыграл, свой, безусловно глубокий след оставил, но всему есть предел. В любом случае, могу назвать Акинфеева вратарём-школой, за свой, безусловный вклад в развитие вратарского искусства, и пожелать ему Удачи, после завершения игровой карьеры!!!
судьба Игоря напоминает мне судьбу Нойера, не в прямом смысле конечно, косвенно... У Акинфеева, как и у Нойера, после травмы, и конечно плюс возраст- появился страх, как в глазах, так и в игровых действиях. Акинфеев, как и Нойер- нерешителен на выходах, часто не контролирует игровую ситуацию, как в недавнем матче, где после углового его затолкали в ворота и он пропустил. Ну и конечно третий гол в Краснодаре, где отчетливо было видно, что Акинфеев не может даже оттолкнуться для прыжка. Не все могут как Великий Яшин играть до сорока. К словам Капелло можно прислушаться, но как мне кажется- это всего лишь подбадривание... Свои лучшие годы Игорь отыграл, свой, безусловно глубокий след оставил, но всему есть предел. В любом случае, могу назвать Акинфеева вратарём-школой, за свой, безусловный вклад в развитие вратарского искусства, и пожелать ему Удачи, после завершения игровой карьеры!!!
1), Игорь если захочет, то с его здоровьем сможет играть до 49 лет.
2), после 40 ему предложат войти в ТШ, с перспективой через год стать ГТ. И он оставит рамку, ради ЦСКА. Быть главным тренером Великого Клуба- это мечта!!!
3), …и вдруг он завтра( условно в 40; 42) решит, что пора!!! Повесит бутсы на гвоздь и пойдёт кайфовать!!!
Только он один , Игорь Акинфеев, решит этот вопрос!!!
1), Игорь если захочет, то с его здоровьем сможет играть до 49 лет.
2), после 40 ему предложат войти в ТШ, с перспективой через год стать ГТ. И он оставит рамку, ради ЦСКА. Быть главным тренером Великого Клуба- это мечта!!!
3), …и вдруг он завтра( условно в 40; 42) решит, что пора!!! Повесит бутсы на гвоздь и пойдёт кайфовать!!!
Только он один , Игорь Акинфеев, решит этот вопрос!!!