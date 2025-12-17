Капелло считает, что Акинфеев сможет играть до 45 лет

1765968109

17 декабря 2025, 13:41

Бывший главный тренер сборной России считает, что вратарь ЦСКА сможет играть до 45 лет. Комментарий Капелло приводит «Спорт-Экспресс».

«Акинфеев легендарный вратарь. Игорь один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — сказал Капелло.