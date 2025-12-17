Top.Mail.Ru
Болельщики признали сейв Сафонова в матче с нигерийцами лучшим в 2025 году

17 декабря 2025, 13:53
Футболист сборной России Матвей Сафонов признан автором лучшего сейва в матчах национальной команды в 2025 году по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Первое место в голосовании занял сейв Сафонова в матче против сборной Нигерии (1:1). Также болельщики могли проголосовать за сейв Александра Максименко в матче против команды Иордании (0:0), спасение Сафонова в игре со сборной Катара (4:1) и сейв Станислава Агкацева в матче против сборной Боливии (3:0).

Сафонову 26 лет, он выступает за французский ПСЖ. В составе парижан он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне Сафонов провел за клуб 3 матча в разных турнирах, пропустив 2 мяча.

За сборную России Сафонов выступает с 2021 года, проведя за национальную команду 17 матчей и пропустив 12 голов.

Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
17 декабря в 18:24
хоть бы видео приложили
Шуня771
Шуня771 ответ Брулин (раскрыть)
17 декабря в 17:39
Модернизированной Пилой "Дружба" пилит сук на котором сидит!
????????????????????????????????????????????????????????
Брулин
Брулин
17 декабря в 17:04
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
Шуня771
Шуня771
17 декабря в 15:32
Депутат Госдумы Свищев дал оценку исчезновения Сафонова из общего фото ПСЖ...
Интересный скандал набирает обороты.
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 15:28
Награда нашла своего героя... Сейв лучший, а гол пропустил необязательный.
shur
shur ответ Kostya-515 (раскрыть)
17 декабря в 15:25, ред.
...хотя народу это интересно,значит актуально...!!! Вся жизнь происходит в активности и интересе человека или на диван и
бла-бла-бла,выбираем!
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 14:45
Матвей реально тащит, когда это нужно. Тот сейв с Нигерией был ключевой, могло всё пойти по другому сценарию. Радует, что у сборной есть вратарь такого уровня, да ещё и с опытом игры в ПСЖ. Это придает уверенности всей команде. Надеюсь, и дальше будет держать планку и в клубе, и в сборной.
Kostya-515
Kostya-515
17 декабря в 14:18
Судя по всему, это те-же самые болельщики, которые принимали участие в опросе насчет полезности легионеров в футболе)
