Футбольному клубу ПСЖ нужны такие игроки, как Сафонов — Заир-Эмери

18 декабря 2025, 07:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов всегда выкладывается на полную, именно такие игроки, как он, нужны парижскому клубу. Такое мнение высказал полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери, комментарий которого приводит Le Parisien.

В ночь на четверг ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Он был готов, он ждал этого момента и показал, на что способен. Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский язык, всегда внимателен и выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — сказал Заир-Эмери.

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей.

Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 10:56
Сегодня одно говорят, а завтра другое... Матвею надо сейчас быть ещё более внимательным и аккуратным, среди них друзей нет.
CCCP1922
CCCP1922
18 декабря в 10:50
Конечно, сейчас все захотят дружить с Сафроновым. Даже те, кто, ещё вчера, демонстративно отворачивался от него. Они будут в первых рядах. А что скажет хозяин??
shur
shur
18 декабря в 10:15
...кричали женщины "Ура" и в воздух чепчики бросали!!!
Vladimir808
Vladimir808
18 декабря в 09:12
Браво, Матвей!!!
Жги и покоряй Париж.
CCCP1922
CCCP1922
18 декабря в 08:49
Это говорят о российском игроке.
Гость
