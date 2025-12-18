Футбольному клубу ПСЖ нужны такие игроки, как Сафонов — Заир-Эмери

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов всегда выкладывается на полную, именно такие игроки, как он, нужны парижскому клубу. Такое мнение высказал полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери, комментарий которого приводит Le Parisien.
В ночь на четверг ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1.
«Он был готов, он ждал этого момента и показал, на что способен. Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский язык, всегда внимателен и выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — сказал Заир-Эмери.
26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей.
Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
