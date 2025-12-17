43% фанатов считают вопрос лимита на легионеров в РПЛ неважным — ВЦИОМ

1765959067

Результат игры волнует российских футбольных болельщиков больше, чем вопрос ужесточения лимита на легионеров. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ .

46% опрошенных считают вопрос лимита на легионеров важным для себя, 43% — неважным. При этом 27% болельщиков опасаются, что ужесточение лимита вызовет рост зарплат у стагнирующих футболистов, а 23% опрошенных считают, что новый лимит поспособствует снижению уровня Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Опрос показал, что 67% опрошенных считают иностранных игроков залогом повышения качества игры. 49% болельщиков отметили, что легионеры заметно повышают качество турнира, а 60% — что их участие добавляет первенству страны зрелищности и яркости.

В качестве плюсов при ужесточении лимита на легионеров 55% россиян назвали шанс для молодых отечественных игроков проявить себя, 32% выделили развитие футбола в долгосрочной перспективе.

На основе данных ВЦИОМ делает вывод, что для болельщиков более важным является результат команды, а не количество легионеров в ее составе. При этом для большинства опрошенных иностранные игроки видятся важной движущей силой отечественного футбола, не представляющей угрозы для развития собственных талантов.