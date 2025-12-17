Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

43% фанатов считают вопрос лимита на легионеров в РПЛ неважным — ВЦИОМ

17 декабря 2025, 11:11

Результат игры волнует российских футбольных болельщиков больше, чем вопрос ужесточения лимита на легионеров. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

46% опрошенных считают вопрос лимита на легионеров важным для себя, 43% — неважным. При этом 27% болельщиков опасаются, что ужесточение лимита вызовет рост зарплат у стагнирующих футболистов, а 23% опрошенных считают, что новый лимит поспособствует снижению уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).

Опрос показал, что 67% опрошенных считают иностранных игроков залогом повышения качества игры. 49% болельщиков отметили, что легионеры заметно повышают качество турнира, а 60% — что их участие добавляет первенству страны зрелищности и яркости.

В качестве плюсов при ужесточении лимита на легионеров 55% россиян назвали шанс для молодых отечественных игроков проявить себя, 32% выделили развитие футбола в долгосрочной перспективе.

На основе данных ВЦИОМ делает вывод, что для болельщиков более важным является результат команды, а не количество легионеров в ее составе. При этом для большинства опрошенных иностранные игроки видятся важной движущей силой отечественного футбола, не представляющей угрозы для развития собственных талантов.

Согласно нынешним правилам, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

Подписывайся в ВК
Все новости
В ФИФА довольны продажами билетов на матчи ЧМ-2026
13 декабря
Самый дешевый билет на финал ЧМ-2026 стоит свыше 300 тысяч рублей
12 декабря
Жерсон сравнил российских и бразильских болельщиков
12 декабря
В Польше в результате нападения были травмированы 10 испанских фанатов
11 декабря
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх
08 декабря
Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
17 декабря в 17:14
Смешнее данных ВЦИОМ могут только интервью Загитовой и опусы жены Семака.
Брулин
Брулин
17 декабря в 16:57
Да они эти проценты выдумывают по приколу никогда в эту хрень не верил
Абсолютно везде в России эти проценты выдуманные
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
17 декабря в 16:54
А с какой стати за всех говоришь. Тебе будет все равно если на поле толпа варягов, а мне нет . Я такой футбол смотреть не буду. У нас чемпионат России, а не Амазонии Мне команда РПЛ с тремя окнами на поле гораздо интереснее и приятнее Зенита, Краснодара, или Спартака . Так что вот так
lotsman
lotsman
17 декабря в 15:49
Моё личное мнение - Не больше пяти легов на поле.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 декабря в 15:20, ред.
...ещё бы они хоть светленькие были, а то на поле одни Шахтёры,понимаешь сказал бы тов.Ельцин..!!!
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 14:09
Если команда побеждает, показывает хороший футбол, борется — хоть десять легионеров, хоть ни одного, всем будет всё равно.

Лично я нормально отношусь к иностранцам. Многие из них реально поднимают уровень РПЛ: быстрее думают, сильнее технически, за ними интересно смотреть. Плюс нашим молодым есть у кого учиться — конкуренция только на пользу. Когда рядом сильный легионер, либо растёшь, либо садишься на скамейку — в большом футболе так и должно быть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
17 декабря в 13:44
Именно так. Смотреть толпы чужеземцев в составах Зенита, Краснодара и Спартака мне лично не нравится
112910415
112910415
17 декабря в 13:31
продажа пива значительно важнее ...
Сп62
Сп62
17 декабря в 13:25
Лично мне не всё равно. Мне гораздо приятнее смотреть на игру Локомотива, чем на мучение Спартака, хоть за него болею.
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 13:20
ВЦИОМ серьёзная организация, зачем ей нужно было исследование проводить?
shlomo2
shlomo2
17 декабря в 12:39
Цифирки и ничего большего.... и что в качестве вывода из них....
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 12:34, ред.
Да по сути то так и есть, один фиг РПЛ на дно летит, что с легионерами что без.
Но волновать должен как раз в связи с этим не результат игры, а её качество.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 