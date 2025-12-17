Top.Mail.Ru
«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Суаресом

17 декабря 2025, 21:21

Уругвайский нападающий Луис Суарес подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Суаресу 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2024 года. В составе клуба он стал победителем регулярного чемпионата MLS (2024) и обладателем Кубка MLS (2025). За два сезона Суарес забил за клуб 42 гола во всех турнирах, что является вторым результатом в истории команды (лидирует Лионель Месси — 77 голов).

Ранее Суарес играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Гремио», испанские «Барселону» и «Атлетико», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген». Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година — 161). Форвард забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.

18 декабря в 08:52
любит, видимо, свою работу !
18 декабря в 05:03
Дуэт Месси и Суарес ещё порадует любителей футбола
Alex_67
ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
18 декабря в 04:37
Не сработал QR-код в пункте выдачи.
17 декабря в 23:15
Ну вот и напарник у Лео остался
ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 23:05
Добрый вечер. Осталось мало дней хранения Ваших призов, если Вы ещё собираетесь их получить.
17 декабря в 22:18
Отстаёт от тренда... Надо было в Европу просится, чтоб на ЧМ попасть, щас это модно у пенсии))
17 декабря в 22:14
неугомонный Суарес еще пару трофей хочет взять))
в мае американская лч, а в сентябре суперкубок с какой то мексиканской командой.
17 декабря в 22:06, ред.
...добро пожаловать в Клуб "В 38-семь Мы футбол не бросим"....!!!
ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 21:36
Вот "Волчара" - "Не укусить , тогда хоть плюнуть"...)
ответ Варвар7 (раскрыть)
17 декабря в 21:32
Нет не остепенился... Не так давно плевался в сотрудника команды соперника.
17 декабря в 21:31
Эль Пистолеро все же остался в Майами.... как минимум ещё сезон будет разрывать с Месси в MLS .... про пенсию пока не думает.
17 декабря в 21:28
Вроде бы говорил, что уходит?
17 декабря в 21:27
А чего бы не продлить - Луис вроде" остепенился"...)
