«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Суаресом

1765995685

17 декабря 2025, 21:21

Уругвайский нападающий подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Суаресу 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2024 года. В составе клуба он стал победителем регулярного чемпионата MLS (2024) и обладателем Кубка MLS (2025). За два сезона Суарес забил за клуб 42 гола во всех турнирах, что является вторым результатом в истории команды (лидирует Лионель Месси — 77 голов).

Ранее Суарес играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Гремио», испанские «Барселону» и «Атлетико», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген». Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година — 161). Форвард забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.