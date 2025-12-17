Top.Mail.Ru
ФИФА выплатит рекордные призовые участникам чемпионата мира — 2026

17 декабря 2025, 17:27

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил выплату участникам чемпионата мира 2026 года рекордных призовых в размере $727 млн. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Сумма призовых на предстоящем турнире будет на 50% больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Призовые получит каждая команда, участвующая в финальном этапе чемпионата мира. Победитель турнира заработает $50 млн, серебряному призеру достанется $33 млн, команда, занявшая третье место, получит $29 млн. Сборным, занявшим последние, 33-48-е места, будут переведены по $9 млн.

Также уточняется, что в дополнение к призовым каждая команда, прошедшая квалификацию, получит $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
18 декабря в 00:10, ред.
Смотрите шире. Бесплатный сыр бывает ..., дальше знаете.
То, что страны - карлики гарантированно получат по 9 лямов, - это одна сторона медали. Янки одной рукой дадут, второй возьмут..., причём возьмут по итогу намного больше, ибо футбол здесь будет выступать не столько спортом, сколько средством будущего стратегического " партнёрства ради мира". Америка, посредством мероприятия планетного масштаба, коим является ЧМ, всегда совместит приятное с полезным..., для себя , стесно.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
17 декабря в 21:04
Так сначала футбол, а потом гонорары, нет?)
Или сначала деньги, а стулья потом?

А что там про ориентацию было? Помню как самый сухой ЧМ без алкоголя, ну тут видимо кому что запомнилось.
Agamaga005
Agamaga005 ответ shlomo (раскрыть)
17 декабря в 21:00
ЧМ играется за один месяц, а за сезон в АПЛ 87 млн это разве много?
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 19:25
Вот как? Отличные выплаты получат даже откровенные аутсайдеры — для некоторых стран 9 млн долларов 💲 это просто огромная сумма, Федерациям можно и футболистам заплатить, и руки погреть. А сколько чиновников ФИФА поднимут своё благосостояние? Наступает их звёздный час.
shlomo
shlomo
17 декабря в 19:12
Это как-то совсем мало за весь турнир, нет? ФИФА же рассказывает, что турнир самый важный на планете и еще смотрят миллиарды людей. Загуглил, победитель ЛЧ только за победу в финале получил 25 млн евро, клубам АПЛ дают 87 млн фунтов за сезон, а победитель Чемпионшипа - до 220 млн парашютных выплат (за несколько сезонов). Получается, Чемпионшип престижнее ЧМ?
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
17 декабря в 19:11
Теперь понятно.
Тогда, позвольте, еще раз вернуться к вчерашней теме, по поводу удаления из лучших. Ну так вот, под моими комментариями не было надписи "Удалить из лучших". Каким же образом, кто-то, мог их удалить?

Спасибо за ответ, и больше к этой теме не возвращаюсь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 декабря в 18:58, ред.
Очень некорректное сравнение по Катару, ребята.
В Катаре сколько было команд ? Правильно, 32. Пирог с призовыми делился на соответствующую циферку, в Штатах же будет делится на 48. Разница есть ? Вопрос риторический.)
Второе. Уровень инфляции за 4 года не учтён, что тоже вызывает улыбку, читая текст.
Третье. Сборные понесут более крупные затраты по содержанию своих представителей в Штатах, нежели в песках.
Поэтому абсолютное значение увеличения призовых на 50 %, - ловкий ход американских мальчиков-промоутеров, не более.
По итогу - те же яйца, только в профиль.

В Катаре, по баблу, был самый что ни на есть пиковый ЧМ..., вот только сборные, получив такие шальные гонорары, забыли про футбол, и занимались защитой индивидов с нетрадиционной ориентацией. Поэтому последний мундиаль - самый убогий на моей памяти за последние 50 лет. Надеюсь в Америке будет по другому..., хотя реальность чересчур прессует эти детские иллюзии. )))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 18:50
Есть слова которые автоматически скрываются - это и есть система автоцензуры.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
17 декабря в 18:34
...и пиво, про пиво забыл?! Побольше!!!
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 18:33, ред.
Цены растут, призовые тоже, всё нормально. А я смотрю на цены за проезд в Москве например и за 4 года они наверное даже больше чем в полтора раза выросли. Так что по факту это может быть ещё и меньше чем в Катаре.
afbkr5vgyk44
afbkr5vgyk44
17 декабря в 18:32
Значит Аргентина будет участвовать,Меська мимо кассы не пройдёт!!!
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 18:32
Стимул и мотивацию командам создали - осталось только стадионы заполнить...
shur
shur
17 декабря в 18:31, ред.
....эх, это какие вложения сказочные! Пускай весь Мир порадуется
за футбольный праздник! Ну если мы в хоккее доминировали все
эти годы и как то начинаем привыкать к нашему отсутствию,то в
отношении футбола ещё проще,без особых то достижений! Одна
отрада - РПЛ...!!!
