ФИФА выплатит рекордные призовые участникам чемпионата мира — 2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил выплату участникам чемпионата мира 2026 года рекордных призовых в размере $727 млн. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Сумма призовых на предстоящем турнире будет на 50% больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Призовые получит каждая команда, участвующая в финальном этапе чемпионата мира. Победитель турнира заработает $50 млн, серебряному призеру достанется $33 млн, команда, занявшая третье место, получит $29 млн. Сборным, занявшим последние, 33-48-е места, будут переведены по $9 млн.
Также уточняется, что в дополнение к призовым каждая команда, прошедшая квалификацию, получит $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
В Катаре сколько было команд ? Правильно, 32. Пирог с призовыми делился на соответствующую циферку, в Штатах же будет делится на 48. Разница есть ? Вопрос риторический.)
Второе. Уровень инфляции за 4 года не учтён, что тоже вызывает улыбку, читая текст.
Третье. Сборные понесут более крупные затраты по содержанию своих представителей в Штатах, нежели в песках.
Поэтому абсолютное значение увеличения призовых на 50 %, - ловкий ход американских мальчиков-промоутеров, не более.
По итогу - те же яйца, только в профиль.
В Катаре, по баблу, был самый что ни на есть пиковый ЧМ..., вот только сборные, получив такие шальные гонорары, забыли про футбол, и занимались защитой индивидов с нетрадиционной ориентацией. Поэтому последний мундиаль - самый убогий на моей памяти за последние 50 лет. Надеюсь в Америке будет по другому..., хотя реальность чересчур прессует эти детские иллюзии. )))
