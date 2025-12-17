ФИФА выплатит рекордные призовые участникам чемпионата мира — 2026

1765981636

Совет Международной федерации футбола ( ФИФА ) утвердил выплату участникам чемпионата мира 2026 года рекордных призовых в размере $727 млн. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА .

Сумма призовых на предстоящем турнире будет на 50% больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Призовые получит каждая команда, участвующая в финальном этапе чемпионата мира. Победитель турнира заработает $50 млн, серебряному призеру достанется $33 млн, команда, занявшая третье место, получит $29 млн. Сборным, занявшим последние, 33-48-е места, будут переведены по $9 млн.

Также уточняется, что в дополнение к призовым каждая команда, прошедшая квалификацию, получит $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке.