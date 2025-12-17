Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Межконтинентального кубка

1765987154

17 декабря 2025, 18:59

Российский вратарь вошел в стартовый состав французского «Пари Сен-Жермен» на финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ .

Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск.

Сафонов провел три последних матча за ПСЖ , два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

«Фламенго» является действующим победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес.