Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Межконтинентального кубка

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского «Пари Сен-Жермен» на финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск.
Сафонов провел три последних матча за ПСЖ, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
«Фламенго» является действующим победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес.
отличный шанс взять трофей в прямом участии в матче
Фламенго- бывшие динамовцы Варела и Карраскаль;
ПСЖ- пусть не динамовцы, но всё же бывшие наши Сафонов и Квара.
Можно выразиться и рельефнее- в стартовых составах почти каждый пятый игрок-
выходец из РПЛ. Надо это непременно смотреть.
Топить буду за регатных, почти Динамо всё-таки..))
.....Вчера в запасе!
Нынче вновь основа!
И кабы не болезный Шевалье?!
Матвею улыбнулась слава!
И горд собою он вполне!
