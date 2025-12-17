Top.Mail.Ru
Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Межконтинентального кубка

17 декабря 2025, 18:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского «Пари Сен-Жермен» на финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск.

Сафонов провел три последних матча за ПСЖ, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

«Фламенго» является действующим победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес.

Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 22:48
ну Сафонов, ну скала!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
17 декабря в 22:46
хаха *ля, точно не забил, днина
Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 22:41
Дембеле еше свой не забьет 100%
Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 22:39
не повезло Сафонову конечно, пропустил пеналь с игры и сейчас в серии коленки дрожать будут, еще в период когда нужно доказывать что он достоин основы
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
17 декабря в 22:01
...герой матча ! Пенальти привёз, в конце замкнуть всего лишь надо было,вынес из вратарской,сказочник!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
17 декабря в 20:52, ред.
...минус сухой, не Матвей ,счёт!!!
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 20:34
Сыграли пол часа - "полёт нормальный" - Мотя "сухой" - стоит уверенно...
Савелий Первый
Савелий Первый
17 декабря в 20:10
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    17 декабря в 20:09
    давай, Матвей!
    отличный шанс взять трофей в прямом участии в матче
    112910415
    112910415
    17 декабря в 19:44
    а вот это уже серьёзно !
    баск
    баск
    17 декабря в 19:40, ред.
    В старте команд:
    Фламенго- бывшие динамовцы Варела и Карраскаль;
    ПСЖ- пусть не динамовцы, но всё же бывшие наши Сафонов и Квара.

    Можно выразиться и рельефнее- в стартовых составах почти каждый пятый игрок-
    выходец из РПЛ. Надо это непременно смотреть.
    Топить буду за регатных, почти Динамо всё-таки..))
    Alex_67
    Alex_67
    17 декабря в 19:30
    Вот Сафонову попёрло!!! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!!! Главное Матвею самому не споткнуться... Аккуратнее надо быть и осторожнее.
    shur
    shur
    17 декабря в 19:16
    ...что наша жизнь - игра !!!
    .....Вчера в запасе!
    Нынче вновь основа!
    И кабы не болезный Шевалье?!
    Матвею улыбнулась слава!
    И горд собою он вполне!
    shlomo2
    shlomo2
    17 декабря в 19:15
    Ого! Вот это уже своего рода прорыв. Матч за трофей и Матвей в старте. Что-то Энрике в нем таки разглядел. Доверяет!
    sv_1969
    sv_1969
    17 декабря в 19:10
    Это хорошо... Успехов Моте
