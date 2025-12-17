Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер

Главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» должен быть отечественный специалист. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев сообщил журналистам, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева.
«Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно, это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом. Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом, — сказал Колосков. — Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу».
«Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак, Михаил Галактионов и Мурад Мусаев», — добавил он.
В первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Если говорить о российском наставнике Динамо, то это конечно прежде всего В.Федотов- умный, продвинутый и очень системный тренер. Да, у него получился неприятный случай в ЦСКА, но в Динамо неплохие юристы, а значит, можно составить контракт таким образом, чтобы избежать аналогичного недоразумения с ЦСКА. Признаться, не вижу другого, более качественного тренера, чем Федотов, из российских тренеров...
Но есть небольшая проблемка, а именно: Федотов, как и Карпин не работает в дворовой футбол- АЛЯ пузатый чех или 11 шварц. У него футбол- мыслящий, взвешенный и академичный, а это, именно то, чего так боятся многие футболисты Динамо... И вот в этом, могут быть проблемы. Ну это так- прикидка, взгляд со стороны, хотя и не лишенный истины, ведь разговоры о Федотове в Динамо всё чаще стали появляться в прессе...
Если говорить о российском наставнике Динамо, то это конечно прежде всего В.Федотов- умный, продвинутый и очень системный тренер. Да, у него получился неприятный случай в ЦСКА, но в Динамо неплохие юристы, а значит, можно составить контракт таким образом, чтобы избежать аналогичного недоразумения с ЦСКА. Признаться, не вижу другого, более качественного тренера, чем Федотов, из российских тренеров...
Но есть небольшая проблемка, а именно: Федотов, как и Карпин не работает в дворовой футбол- АЛЯ пузатый чех или 11 шварц. У него футбол- мыслящий, взвешенный и академичный, а это, именно то, чего так боятся многие футболисты Динамо... И вот в этом, могут быть проблемы. Ну это так- прикидка, взгляд со стороны, хотя и не лишенный истины, ведь разговоры о Федотове в Динамо всё чаще стали появляться в прессе...
Но это вряд ли, поскольку упор делается на иностранца.
Но это вряд ли, поскольку упор делается на иностранца.
Динамо нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНО СИЛЬНЫЙ тренер, а отечественный он или лег- в наше глобалистское время не так уж важно.
Этот тренер должен уметь находить контакт с командой и мотивировать её;
он должен быть эмоционально уравновешен и уметь включать эмоции не при
каждом столкновении игроков или судейском промахе, а лишь в случаях,
когда это необходимо команде;
он должен разделять ценности и цели клуба;
уметь ладить с руководством клуба и спортивным блоком;
быть способным держать удар и учить этому игроков;
понимать современный футбол в его проявлениях и уметь поставить его команде.
И если найдётся тренер, который всё это может, то какая разница, русский
он или грузин в малиновых штанах из галактики Кин-дза-дза..
Динамо нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНО СИЛЬНЫЙ тренер, а отечественный он или лег- в наше глобалистское время не так уж важно.
Этот тренер должен уметь находить контакт с командой и мотивировать её;
он должен быть эмоционально уравновешен и уметь включать эмоции не при
каждом столкновении игроков или судейском промахе, а лишь в случаях,
когда это необходимо команде;
он должен разделять ценности и цели клуба;
уметь ладить с руководством клуба и спортивным блоком;
быть способным держать удар и учить этому игроков;
понимать современный футбол в его проявлениях и уметь поставить его команде.
И если найдётся тренер, который всё это может, то какая разница, русский
он или грузин в малиновых штанах из галактики Кин-дза-дза..