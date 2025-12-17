Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер

1765979527

17 декабря 2025, 16:52

Главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» должен быть отечественный специалист. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев сообщил журналистам, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева.

«Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно, это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом. Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом, — сказал Колосков. — Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу».

«Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак, Михаил Галактионов и Мурад Мусаев», — добавил он.