Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер

17 декабря 2025, 16:52

Главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» должен быть отечественный специалист. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев сообщил журналистам, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева.

«Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно, это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом. Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом, — сказал Колосков. — Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу».

«Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак, Михаил Галактионов и Мурад Мусаев», — добавил он.

В первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.

баск
баск ответ Gotlib (раскрыть)
18 декабря в 16:25
Привет.
Ну, на Чикишева свалили уже полную безнадёгу, хотя в данном контексте это ведь неважно- и Кобелев и Чикишев оба не иностранцы..
Gotlib
Gotlib ответ баск (раскрыть)
18 декабря в 11:29
Приветствую. Динамо вылетело при Чикишеве, но многие обвиняют Кобелева.
баск
баск ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 01:32, ред.
Привет)
Ну, вылетели в пердив-то как раз с самой что ни есть русской душой..)
Lobo77
Lobo77
18 декабря в 01:06
Если бы мне дали волшебную палочку я бы начал с того что вернул в московское Динамо человека напоминающего Толстых.
А уже потом нашел бы Бескова.
Если что - сказка ложь да в ней намек.
vont
vont
17 декабря в 23:14
Никакой черчесов нам не нужен!!! Нельзя наступать на грабли десять раз! Все кто уже тренеровал ничего нового не дадут. Проверено не однократно. Поэтому забудем черчесова, кобелева и т.д Гусев не вариант, хоть мы к нему тепло относимся. Гусев как Новиков, только хуже намного. Гусев =команда без главного тренера. Только именитый иностранный тренер!
Из наших , считаю, только Слуцкий или Бердыев. Но для чемпионства нужен именитый иностранный. Не личка , а именно именитый.
adekvat
adekvat
17 декабря в 20:59
Семака тренером назвал, совсем походу в футболе не разбирается.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 декабря в 20:32
Самый обычный- и игрок, и тренер, который ничего серьезного не выигрывал. Как полузащитник неплохой, техничный, помню его в Киеве, но очень был травматичный, хрустальный. Видел его в Киеве, когда приезжал в гости, а он работал в киевском ЦСКА, и даже успел с ним поговорить в спорт-интернате, где располагался клуб... Не уверен, что он лучше Шовковского, хотя на поле был толковый парень, вдумчивый. Ну посмотрим, может ему повезет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 20:08, ред.
...Витя о Костюке расскажи, я там набросал пожелания ему, а в целом как?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 декабря в 20:07
Спасибо, что правильно меня понял.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 20:04
...благодарю за поддержку! Он уже меня с тобой сравнил, сочту за похвалу,а потом был весьма не учтителен и я ему в итоге красную !
shur
shur ответ баск (раскрыть)
17 декабря в 19:59
....Приветствую! Ну как же так,Старина?! Какой иноземец русскую душу со всеми вытекающими поймёт?! Да в нашей ситуёвине!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 декабря в 19:59
Я о том, что за всё время моего общения с твоим собеседником, он, так ничего и не понял...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 19:57
...Минхерц, ты сейчас о чём...? Вроде тихо на границе?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 декабря в 19:54
Не трать время впустую, мой тебе совет...)))
баск
баск
17 декабря в 19:26
Колосков предлагает ложные координаты выбора..

Динамо нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНО СИЛЬНЫЙ тренер, а отечественный он или лег- в наше глобалистское время не так уж важно.

Этот тренер должен уметь находить контакт с командой и мотивировать её;
он должен быть эмоционально уравновешен и уметь включать эмоции не при
каждом столкновении игроков или судейском промахе, а лишь в случаях,
когда это необходимо команде;

он должен разделять ценности и цели клуба;
уметь ладить с руководством клуба и спортивным блоком;
быть способным держать удар и учить этому игроков;
понимать современный футбол в его проявлениях и уметь поставить его команде.

И если найдётся тренер, который всё это может, то какая разница, русский
он или грузин в малиновых штанах из галактики Кин-дза-дза..
sx5cxvjr65hv
sx5cxvjr65hv
17 декабря в 18:48
В принципе это логично,Динамо то наше,отечественное
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
17 декабря в 18:48
Честно говоря, я не очень понял, но если Вы считаете, что это недопустимо, ладно, пусть так.
Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 18:45
может Карпина вернуть
shur
shur ответ jRest (раскрыть)
17 декабря в 18:35
    jRest
    jRest ответ shur (раскрыть)
    17 декабря в 18:33
    Пришли к тому, с чего начинали. Номер три: до свидания 👋
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    17 декабря в 18:19
    Володя не сыпь мне соль на рану... Нам обоим грезится прошлое- с его Великим футболом и советским спортом вместе взятом.
    shur
    shur ответ jRest (комментарий удален) (раскрыть)
    17 декабря в 18:18
      cska1948
      cska1948 ответ Capral (раскрыть)
      17 декабря в 18:16
      Виктор! Кто в современном Спартаке говорит о спартаковском стиле? Про спартаковский дух и стиль помнят только такие аксакалы, как мы с тобой. Забугорные тренера и футболисты приезжают в Россию и в частности в Спартак не традиции соблюдать, а БАБЛО зашибать! А В. Федотов как тренер мне тоже нравится.
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
      17 декабря в 18:12
      Здравствуйте. Одно слово на букву Н.
      Rupertt
      Rupertt
      17 декабря в 18:04
      Хочется, чтобы у команды был человек, который понимает российский футбол, лигу, менталитет игроков и давление со стороны трибун. Мы уже видим, что в РПЛ есть примеры успешной работы российских специалистов — тот же Семак в «Зените» или Галактионов в «Локо».

      По Гусеву пока реально рано делать выводы. Три матча — это вообще ни о чем. Команда после смены тренера, атмосфера нестабильная, результаты скачут. Тут либо доверять и давать время, либо сразу честно искать другого кандидата, а не держать человека «на испытательном сроке».

      Главное — чтобы у клуба была четкая стратегия, а не метания. Уже надоело, что «Динамо» каждый сезон вроде бы с амбициями, а по факту снова середина таблицы. Хотелось бы видеть тренера, который будет работать вдолгую, делать ставку на российских игроков и наконец-то даст команде лицо, а не очередной временный проект.
      Capral
      Capral
      17 декабря в 18:03
      Уважаемый модератор.

      Скажите пожалуйста, почему мой комментарий, от сегодня 17:31 попал под цензуру, и что в нём криминального?

      Спасибо.
      shur
      shur ответ jRest (раскрыть)
      17 декабря в 17:59
      ...чем так именно "Динамо" то не угодило....?!
      Один вопрос-один ответ и всё....???!!!
      jRest
      jRest ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
      17 декабря в 17:57
        jRest
        jRest ответ shur (раскрыть)
        17 декабря в 17:55
        Три лучше чем два, правда?)
        shur
        shur ответ jRest (раскрыть)
        17 декабря в 17:54
        ...вернулся! Галустян соответствует заголовку-Эксперт???!!!
