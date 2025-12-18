Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Талаверой» в Кубке Испании

1766008499

18 декабря 2025, 00:54

Мадридский «Реал» прошел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв со счетом 3:2 «Талаверу», представляющую третий дивизион.

Дублем у мадридцев отметился Килиан Мбаппе (41, пенальти, 88). Также мяч в свои ворота провел игрок «Талаверы» Фаррандо на 45+1-й минуте. За хозяев забили Арройо (80) и Ди Ренцо (90+1).