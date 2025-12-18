Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2025/2026

Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Талаверой» в Кубке Испании

18 декабря 2025, 00:54
Талавера КФЛоготип футбольный клуб Талавера КФ (Талавера-де-ла-Рейна)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Реал» прошел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв со счетом 3:2 «Талаверу», представляющую третий дивизион.

Дублем у мадридцев отметился Килиан Мбаппе (41, пенальти, 88). Также мяч в свои ворота провел игрок «Талаверы» Фаррандо на 45+1-й минуте. За хозяев забили Арройо (80) и Ди Ренцо (90+1).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в матче 1/4 финала Кубка Лиги
18 декабря
4 сейва Сафонова в серии пенальти принесли ПСЖ Межконтинентальный кубок
17 декабря
«Барселона» обыграла «Гвадалахару» в матче Кубка Испании
17 декабря
«Челси» переиграл «Кардифф» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги
17 декабря
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» в АПЛ
16 декабря
«Рома» обыграла «Комо» в матче чемпионата Италии
16 декабря
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
18 декабря в 16:31
С новым тренером Джуд скатился совсем
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
18 декабря в 14:10
Будем посмотреть...)))
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 14:01
Приветствую!
Соперник, конечно, из третьей лиги, и на счет Эндрика - тут иллюзий нет, но на фоне общего хаоса он всё равно выглядел единственным живым элементом, и сам факт, что Алонсо наконец-то дал ему сыграть, уже плюс. Про Зидана многие думают одинаково — это был бы понятный и авторитетный выбор. Клопп — также не мой стиль, но согласен с Вами - по уровню и масштабу это совсем другой разговор, чем Алонсо. Хочется верить, что у «Реала» снова будет достойный тренер. Вопрос только — решится ли Перес на Зидана…
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
18 декабря в 13:32
Рад Приветствовать!!!
Эндрик? Ну опять же, на уровне какого соперника- из третьей лиги? Да, Мбаппе спаситель одноразового- это обще известно. Беда в другом, в том, что старый маразматик, всё это видя не решается на кардинальные меры, тянет время, хотя давно можно было пригласить- тех же Зидана или Клоппа. Мне не нравится футбол Клоппа, но не сравнить же с Алонсо- по всем параметрам...

Удачи Реалу- с Достойным Тренером!!!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 13:16
Абсолютно верно! Я лично пытался смотреть — это было откровенное безобразие. Спас Мбаппе в очередной раз. Пожалуй единственный реально положительный момент — Эндрик. Понравился, обострял, двигался, и наконец-то Алонсо дал ему нормально поиграть. Удачи Реалу!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 декабря в 09:45
Аж с самим Мбаппе еле-еле прошли клуб из 80-го дивизиона
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 декабря в 09:20
Мбаппе осталось один гола до рекорда Роналду в Реале за календарный год... у него 58 мячей..до нового года один матч
kngmkrnzevv5
kngmkrnzevv5
18 декабря в 08:17
Если уж команда третьего дивизиона становится проблемой, то нынешний Реал совсем плох.
КЭТиК
КЭТиК
18 декабря в 08:14
Дожили: Мбаппе вытягивает матч с командой из третьего дивизиона, хотя вообще должен был бы отдыхать.
shlomo2
shlomo2
18 декабря в 06:45
Мбаппе осталcя 1 гол до рекорда Роналду в Реале за календарный, у него 58 мячей..... у Мадрида еще одна игра в 2025-м ....
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 06:04
Хозяева поля, добавленное время провели на загляденье - очень эффектным и красивым выдался гол со штрафного, потом гостей спас Лунин , вытащивший " "мёртвый удар". Короче до ничьей чуток не дотянули. В общем очередной "расслабон" Реала в концовке встречи - чуть не вышел им же " боком"...
112910415
112910415
18 декабря в 05:19
королевской игры опять не случилось !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
18 декабря в 04:41
Можете попробовать сегодня снова. Уже выслали код.
Lobo77
Lobo77
18 декабря в 01:42
Реал дарит футбольные праздники всем. Раз за разом.
Правда про своих болельщиков что то забывает.
ABir
ABir
18 декабря в 01:26
Похоже сливочные рано уверовали в безоговорочную победу и чуть не поплатились.
Drosmo
Drosmo ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 01:20
Зато Джуд успел отличится только выйдя с замены, и привёз глупейший штрафной, с которого был забит гол. Сильно поверив в себя и недооценив соперника, зачем-то начал обыгрывать один в один оппонента у своей штрафной, хотя мог спокойно сыграть в пас.
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
18 декабря в 01:15
...а без Джуда сначала ,как без ног...!!!
Drosmo
Drosmo
18 декабря в 01:11, ред.
Скромные команды из более низших дивизионов не перестают удивлять в этом розыгрыше Кубка Испании. Вчера "Гвадалахара" до последнего билась с могучей "Барселоной". Сегодня "Балеарес" изрядно подпортил нервы болельщикам "Атлетико". И вот теперь маленькая "Талавера" чуть не совершила сенсацию в матче с "Реалом". Причем в конце матча "сливочные" откровенно отбивались, а у "Талаверы" были опаснейшие моменты, и только Лунин не дал свершиться сенсации.

По составу Алонсо, конечно, перемудрил, выпустив в старте одновременно Мбаппе, Эндрика и Гонсало Гарсию. И если Мбаппе с Эндриком в игру вошли хорошо, то Гарсия просто был как пятое колесо, абсолютно затерявшись среди техничных француза с бразильцем.

А вот Эндрик сегодня очень понравился. Парень обострял, создавал моменты, отдавал шикарные передачи, заработал немало фолов соперника на себе. И теперь возникают вопросы к Алонсо, а точно Эндрика нужно было отдавать в аренду, а не Гонсало Гарсию...

В любом случае, время покажет кто был прав, а кто нет. А всех болельщиков "Реала" с победой!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 01:09
И не говори, очередной матч Реала под вопросом...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 01:07
...да и Лунин в конце спас ! Стадион меня Вить порадовал! Вспомнил Детский городок ФШМ в Лужниках....!!!
Capral
Capral
18 декабря в 01:00
Два гола от команды 3-й лиги? Мощно. Хорошо хоть Мбаппе спас, как обычно, потому что тренерской мысли, как не было, так и нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 