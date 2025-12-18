Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Талаверой» в Кубке Испании

Мадридский «Реал» прошел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв со счетом 3:2 «Талаверу», представляющую третий дивизион.
Дублем у мадридцев отметился Килиан Мбаппе (41, пенальти, 88). Также мяч в свои ворота провел игрок «Талаверы» Фаррандо на 45+1-й минуте. За хозяев забили Арройо (80) и Ди Ренцо (90+1).
По составу Алонсо, конечно, перемудрил, выпустив в старте одновременно Мбаппе, Эндрика и Гонсало Гарсию. И если Мбаппе с Эндриком в игру вошли хорошо, то Гарсия просто был как пятое колесо, абсолютно затерявшись среди техничных француза с бразильцем.
А вот Эндрик сегодня очень понравился. Парень обострял, создавал моменты, отдавал шикарные передачи, заработал немало фолов соперника на себе. И теперь возникают вопросы к Алонсо, а точно Эндрика нужно было отдавать в аренду, а не Гонсало Гарсию...
В любом случае, время покажет кто был прав, а кто нет. А всех болельщиков "Реала" с победой!
