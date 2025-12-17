Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов выиграл шестой трофей в составе ПСЖ

17 декабря 2025, 23:05

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе французского футбольного клуба.

В среду ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Встреча прошла в Катаре.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА
16 декабря
ОфициальноАргентинский футболист Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Пушкаша
16 декабря
Доннарумму признали голкипером года по версии ФИФА
16 декабря
ОфициальноФИФА объявит лучших игроков и тренеров года
16 декабря
«Селтик» проиграл «Сент-Миррену» в финале Кубка Шотландской лиги
14 декабря
38-летний Варди признан игроком месяца в Серии А
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 декабря в 06:35
Первый трофей за ПСЖ, который получил не на халяву, а заслужил.
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 02:24
Теперь Сафонов ещё и популярным станет... Уже стал...
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 00:37
Так глядишь Сафонов установит рекорд по международным трофеям (если уже не установил?) среди российских игроков...
Real Oviedo
Real Oviedo
18 декабря в 00:12
Думаю для Сафонова это самый ценный трофей из всех ведь лично он принес его ПСЖ. Поздравляю!
Quake_Crimea
Quake_Crimea
18 декабря в 00:03
Красава! Мотя...
shur
shur
17 декабря в 23:41
....Vive Safa ! 1000-чи парижан вышли на улицы города!!!
sihafazatron
sihafazatron
17 декабря в 23:11
Сегодня и в правду выиграл, поздравляю!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 