Сафонов выиграл шестой трофей в составе ПСЖ

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе французского футбольного клуба.
В среду ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Встреча прошла в Катаре.
Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.