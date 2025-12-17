Сафонов выиграл шестой трофей в составе ПСЖ

1766001924

17 декабря 2025, 23:05

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» завоевал шестой титул в составе французского футбольного клуба.

В среду ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Встреча прошла в Катаре.